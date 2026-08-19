Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқда

·2·Спорт
Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқда
Қисқача

Ювентус раҳбарияти бош мураббий Лучано Спаллеттидан янги мавсумда фақат А Серия чемпионлигини қўлга киритишни талаб қилмоқда. Клуб хўжайини Жон Элканн мураббий учун имтиёзлар даври тугаганини ва энди хатога ўрин йўқлигини билдирган. Мавсумолди трансфер ойнасида Викарио, Зеки Селик, Жон Лукуми, Алажбеговик ва Эхатор жамоага қўшилди, Жереми Бога эса таркибда сақлаб қолинди.

Италиянинг Ювентус клуби раҳбарияти бош мураббий Лучано Спаллетти олдига фақат чемпионлик вазифасини қўйди. GOAL.com хабар беришича, жамоа хўжайини Жон Элканн клубнинг олдинги мавсумдаги натижаларидан келиб чиқиб, мураббий учун имтиёзлар даври тугаганини ва энди хатога ўрин йўқлигини очиқ-ойдин маълум қилди. Ўтган мавсум охирида жамоа А Серияда олтинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, мутахассиснинг амалга оширган ишлари ижобий баҳоланганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шунга қарамай, Турин клуби учун тўртинчи ўрин фақат молиявий минимум ҳисобланади, бироқ бу Ювентус мухлислари ва раҳбариятининг юксак амбисияларига сира жавоб бермайди. Жамоа 2020 йилдан бери А Серия чемпионлигини қўлга киритмагани боис, янги мавсумда фақат биринчи ўрин учун курашиш талаб этилмоқда. Клуб раҳбарияти янги келган мутасаддиларга вақт берилишини таъкидлаган бўлса-да, мураббий Лучано Спаллеттидан дарҳол натижа кўрсатиш талаб қилинмоқда.

Трансферлар ва таркибдаги ўзгаришлар

Мавсумолди трансфер ойнасида клуб раҳбарияти Лучано Спаллеттининг барча талабларини бажаришга ҳаракат қилди. Гарчи Душан Влахович ҳамда тажрибали дарвозабонлар Алиссон ёки Эмилиано Мартинесни жамоага олиб келиш имкони бўлмаган бўлса-да, мураббий сўраган бошқа футболчилар таркибга қўшилди. Викарио, Зеки Селик, Жон Лукуми, Алажбеговик, Эхатор каби футболчилар трансфер қилинди шунингдек Жереми Бога жамоада сақлаб қолинди.

Шу билан бирга, таркибни тозалаш ишлари ҳам давом этмоқда. Клубни тарк этган Опенда ва Адзик ўзларининг янги жамоалари сафида, мос равишда Лион ва Сассуоло таркибида илк расмий ўйинлардаёқ гол уришга муваффақ бўлишди. Шунингдек, Роуҳи жамоани тарк этди, Ди Грегорио, ҳимоячилардан бири ҳамда ярим ҳимоячилар сафидан бир нечта футболчиларни сотиш бўйича музокаралар давом этмоқда. Бундан ташқари, раҳбарият Дуглас Луизга ҳам яна бир имконият бериш борасида бош мураббий қарорини қўллаб-қувватламоқда.

Антонио Контенинг сояси

Якшанба куни Фронзиноне шаҳрида ўтадиган ўйин Лучано Спаллетти бошчилигидаги янги Ювентус учун жиддий синов бўлади. Ушбу учрашувдан бошлаб жамоа ўзининг 100 фоизлик имкониятларини кўрсатиши шарт, акс ҳолда мураббийнинг истеъсоси ҳақидаги гап-сўзлар бошланиши мумкин. Агар мавсум омадсиз бошланса, Турин клуби атрофида дарҳол Антонио Контенинг сояси пайдо бўлиши кутилмоқда.

ЖувентусЛучано СпаллеттиЖон ЭлканнА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 17:37Лоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урдиЛоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урдиБугун, 17:36Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирдиЖозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирдиБугун, 17:14Гуглиелмо Викарио Ювентусга ўтганидан хурсандлигини билдирдиГуглиелмо Викарио Ювентусга ўтганидан хурсандлигини билдирдиБугун, 16:32Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?Бугун, 16:16Массимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиМассимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиБугун, 16:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди