Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқда
Ювентус раҳбарияти бош мураббий Лучано Спаллеттидан янги мавсумда фақат А Серия чемпионлигини қўлга киритишни талаб қилмоқда. Клуб хўжайини Жон Элканн мураббий учун имтиёзлар даври тугаганини ва энди хатога ўрин йўқлигини билдирган. Мавсумолди трансфер ойнасида Викарио, Зеки Селик, Жон Лукуми, Алажбеговик ва Эхатор жамоага қўшилди, Жереми Бога эса таркибда сақлаб қолинди.
Италиянинг Ювентус клуби раҳбарияти бош мураббий Лучано Спаллетти олдига фақат чемпионлик вазифасини қўйди. GOAL.com хабар беришича, жамоа хўжайини Жон Элканн клубнинг олдинги мавсумдаги натижаларидан келиб чиқиб, мураббий учун имтиёзлар даври тугаганини ва энди хатога ўрин йўқлигини очиқ-ойдин маълум қилди. Ўтган мавсум охирида жамоа А Серияда олтинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, мутахассиснинг амалга оширган ишлари ижобий баҳоланганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шунга қарамай, Турин клуби учун тўртинчи ўрин фақат молиявий минимум ҳисобланади, бироқ бу Ювентус мухлислари ва раҳбариятининг юксак амбисияларига сира жавоб бермайди. Жамоа 2020 йилдан бери А Серия чемпионлигини қўлга киритмагани боис, янги мавсумда фақат биринчи ўрин учун курашиш талаб этилмоқда. Клуб раҳбарияти янги келган мутасаддиларга вақт берилишини таъкидлаган бўлса-да, мураббий Лучано Спаллеттидан дарҳол натижа кўрсатиш талаб қилинмоқда.
Трансферлар ва таркибдаги ўзгаришларМавсумолди трансфер ойнасида клуб раҳбарияти Лучано Спаллеттининг барча талабларини бажаришга ҳаракат қилди. Гарчи Душан Влахович ҳамда тажрибали дарвозабонлар Алиссон ёки Эмилиано Мартинесни жамоага олиб келиш имкони бўлмаган бўлса-да, мураббий сўраган бошқа футболчилар таркибга қўшилди. Викарио, Зеки Селик, Жон Лукуми, Алажбеговик, Эхатор каби футболчилар трансфер қилинди шунингдек Жереми Бога жамоада сақлаб қолинди.
Шу билан бирга, таркибни тозалаш ишлари ҳам давом этмоқда. Клубни тарк этган Опенда ва Адзик ўзларининг янги жамоалари сафида, мос равишда Лион ва Сассуоло таркибида илк расмий ўйинлардаёқ гол уришга муваффақ бўлишди. Шунингдек, Роуҳи жамоани тарк этди, Ди Грегорио, ҳимоячилардан бири ҳамда ярим ҳимоячилар сафидан бир нечта футболчиларни сотиш бўйича музокаралар давом этмоқда. Бундан ташқари, раҳбарият Дуглас Луизга ҳам яна бир имконият бериш борасида бош мураббий қарорини қўллаб-қувватламоқда.
…