Ювентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкин

·5·Спорт
Ювентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкин
Қисқача

«Авеллино» клуби «Ювентус Нехт Ген» ярим ҳимоячиси Адин Личинани ижара асосида сафига қўшиб олиш учун музокараларни фаоллаштирмоқда. 2007 йилда туғилган футболчи ҳозир «Ювентус» ёшлар жамоасида тўп сурмоқда ва Серия К Кубоги баҳсларида майдонга тушган. «Авеллино» спорт директори Марио Аелло «Ювентус» раҳбарияти билан трансфер шартларини муҳокама қилган, футболчининг вакиллари эса бу вариантга ижобий муносабат билдирган.

Италия футболи ва трансфер бозоридаги сўнгги янгиликларга кўра, Серия К вакили «Авеллино» клуби «Ювентус Нехт Ген» жамоасининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Адин Личинани ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. 2007 йилда туғилган истиқболли футболчи ирпинияликлар клуби нишонида бир неча ҳафтадан бери турган эди ва энди томонлар музокараларни фаоллаштиришга тайёрланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

TuttoJuve.com нашри тарқатган маълумотларга қараганда, яқинда «Авеллино» спорт директори Марио Аелло туринликлар раҳбарияти билан боғланиб, трансфер шартлари ва футболчини ижара асосида жалб этиш имкониятларини муҳокама қилган. Ўтган мавсумолди йиғинларида ёш ярим ҳимоячи «Ювентус»нинг асосий жамоаси сафида ҳам шуғулланиб, мураббийлар эътиборини тортганди.

Личина фаолиятидаги янги бурилиш

Личина ҳозирда «Ювентус»нинг ёшлар жамоасига қайтган ва ҳатто Серия К Кубоги баҳсларида ҳам майдонга тушишга улгурди. Бироқ футболчининг ўйин амалиётини бойитиш мақсадида уни бошқа жамоага ижарасига бериш варианти жиддий кўриб чиқилмоқда. «Авеллино» эса бу борада энг фаол даъвогар бўлиб турибди.

Футболчининг ўзига яқин манбалар берган хабарларга кўра, Адин Личинанинг вакиллари ҳам «Авеллино» вариантига ижобий муносабат билдиришган. Йиғинлар давомида тажриба тўплаган ярим ҳимоячи учун янги жамоада асосий таркибда тўп суриш унинг ривожланишида муҳим қадам бўлиши мумкин.

Музокараларнинг ҳал қилувчи босқичи

Кутилишича, яқин соатлар ичида спорт директори Марио Аелло футболчининг агентлари билан навбатдаги учрашувни ўтказади. Томонлар шартноманинг молиявий ва ҳуқуқий жиҳатларини келишиб олиб, битимни якуний босқичга олиб чиқишни режалаштирмоқда.

Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, ёш иқтидор фаолиятини «Авеллино» сафида давом эттиради. Бу эса «Ювентус»нинг ёшлар сиёсати доирасида ўз тарбияланувчиларига етарлича тажриба орттириш имкониятини берувчи навбатдаги қадам бўлиши кутилмоқда.

ЮвентусАвеллиноАдин ЛичинаТрансферСерия К
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиМурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиБугун, 18:26Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?Бугун, 18:21Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқдаЮвентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқдаБугун, 17:54Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 17:37Лоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урдиЛоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урдиБугун, 17:36Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирдиЖозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирдиБугун, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди