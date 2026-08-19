Ювентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкин
«Авеллино» клуби «Ювентус Нехт Ген» ярим ҳимоячиси Адин Личинани ижара асосида сафига қўшиб олиш учун музокараларни фаоллаштирмоқда. 2007 йилда туғилган футболчи ҳозир «Ювентус» ёшлар жамоасида тўп сурмоқда ва Серия К Кубоги баҳсларида майдонга тушган. «Авеллино» спорт директори Марио Аелло «Ювентус» раҳбарияти билан трансфер шартларини муҳокама қилган, футболчининг вакиллари эса бу вариантга ижобий муносабат билдирган.
Италия футболи ва трансфер бозоридаги сўнгги янгиликларга кўра, Серия К вакили «Авеллино» клуби «Ювентус Нехт Ген» жамоасининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Адин Личинани ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. 2007 йилда туғилган истиқболли футболчи ирпинияликлар клуби нишонида бир неча ҳафтадан бери турган эди ва энди томонлар музокараларни фаоллаштиришга тайёрланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
TuttoJuve.com нашри тарқатган маълумотларга қараганда, яқинда «Авеллино» спорт директори Марио Аелло туринликлар раҳбарияти билан боғланиб, трансфер шартлари ва футболчини ижара асосида жалб этиш имкониятларини муҳокама қилган. Ўтган мавсумолди йиғинларида ёш ярим ҳимоячи «Ювентус»нинг асосий жамоаси сафида ҳам шуғулланиб, мураббийлар эътиборини тортганди.
Личина фаолиятидаги янги бурилишЛичина ҳозирда «Ювентус»нинг ёшлар жамоасига қайтган ва ҳатто Серия К Кубоги баҳсларида ҳам майдонга тушишга улгурди. Бироқ футболчининг ўйин амалиётини бойитиш мақсадида уни бошқа жамоага ижарасига бериш варианти жиддий кўриб чиқилмоқда. «Авеллино» эса бу борада энг фаол даъвогар бўлиб турибди.
Футболчининг ўзига яқин манбалар берган хабарларга кўра, Адин Личинанинг вакиллари ҳам «Авеллино» вариантига ижобий муносабат билдиришган. Йиғинлар давомида тажриба тўплаган ярим ҳимоячи учун янги жамоада асосий таркибда тўп суриш унинг ривожланишида муҳим қадам бўлиши мумкин.
Музокараларнинг ҳал қилувчи босқичиКутилишича, яқин соатлар ичида спорт директори Марио Аелло футболчининг агентлари билан навбатдаги учрашувни ўтказади. Томонлар шартноманинг молиявий ва ҳуқуқий жиҳатларини келишиб олиб, битимни якуний босқичга олиб чиқишни режалаштирмоқда.
Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, ёш иқтидор фаолиятини «Авеллино» сафида давом эттиради. Бу эса «Ювентус»нинг ёшлар сиёсати доирасида ўз тарбияланувчиларига етарлича тажриба орттириш имкониятини берувчи навбатдаги қадам бўлиши кутилмоқда.
…