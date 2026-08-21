Деку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирди
«Барселона» спорт директори Деку Ферран Торрес ва Роберт Левандовскининг кетиши жамоа ҳужум чизиғида катта йўқотиш бўлганини айтди. Ферран Торрес «PSJ»га 50 миллион евро эвазига ўтган, Роберт Левандовски эса эркин агент сифатида MLS вакили «Чикаго Файр» сафига қўшилган. Декунинг таъкидлашича, Ферраннинг ўрнини янги ижрочилар билан тўлдириш мумкин, аммо Левандовски клуб тарихидаги бутун бир даврни белгилагани сабабли унинг ўрнини босиш жуда мураккаб.
«Барселона» спорт директори Деку жамоани тарк этган икки асосий ҳужумчи — Ферран Торрес ҳамда Роберт Левандовскининг кетиши ва клубнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида очиқ гапирди. Ферран Торрес ёзги трансферлар ойнасида 50 миллион евро эвазига Франциянинг «ПСЖ» клубига кўчиб ўтган бўлса, польшалик тўпурар Роберт Левандовски эркин агент сифатида МЛС вакили «Чикаго Файр» сафига қўшилди.
«Левандовски бир даврни белгилаб берган эди»: Декунинг баёноти
Испаниянинг Mundo Deportivo нашрига интервью берган Деку ҳужум чизиғидаги бўшлиқни тўлдириш қанчалик оғир бўлишини таъкидлади:
"Икки муҳим футболчимиз — Ферран ва Роберт жамоадан кетди. Биз Ферраннинг ўрнини янги ижрочилар билан тўлдиришимиз мумкин, аммо Робертнинг ўрнини босиш жуда қийин. Ҳатто юқори савияли футболчи топсак ҳам, бу жуда мураккаб бўлади, чунки у бизнинг бутун бир давримизни белгилаб берган юлдуз эди.
Бизда ички вариантлар мавжуд, лекин барибир тегишли чораларни кўрамиз. Ҳозирда энг маъқул ечимни топиш ва мавсум охиригача нималар қилиш мумкинлигини аниқлаш устида ишлаяпмиз.", — деди Деку.
«Барселона»ни тарк этган юлдузлар ва клубдаги вазият
Футболчи
Янги клуби
Трансфер формати
Декунинг баҳоси
Ферран Торрес
«ПСЖ» (Франция)
50 миллион евро эвазига сотилди
Ўрнини янги харидлар билан қоплаш имконияти мавжуд
Роберт Левандовски
«Чикаго Файр» (АҚШ / MLS)
Эркин агент мақомида текинга кетди
Клуб тарихидаги бутун бир даврни яратган, ўрнини босиш жуда мураккаб
Клуб стратегияси
Ички имкониятлар ва трансфер бозорида энг мақбул ечимларни қидириш
«Топ-футболчилар учун ғалабали лойиҳа керак»
Спорт директори «Барселона»нинг буюк бренди ва келажакдаги лойиҳалари ҳақида тўхталиб, жамоага янги юлдузларни жалб қилишда муаммо бўлмаслигини қўшимча қилди:
"Ҳар қандай футболчи «Барселона»га ўтишни хоҳлайди. Топ-даражадаги футболчиларни жалб қилиш учун эса аниқ ва ишончли лойиҳа керак. Бу ерга келган ҳар бир футболчи ушбу лойиҳамиздан ҳайратда қолмоқда. Уларнинг барчаси биз билан янги совринларни қўлга киритиш ва тарих яратишни истайди."
Сизнингча, «Барселона» Роберт Левандовскидек тажрибали тўпурарнинг ўрнини қайси марказий ҳужумчи билан тўлдира олади?
Ўз таҳлилий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда «Барса» ихлосмандларига ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!
…