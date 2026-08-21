Деку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирди

·4·Спорт
Деку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирди
Қисқача

«Барселона» спорт директори Деку Ферран Торрес ва Роберт Левандовскининг кетиши жамоа ҳужум чизиғида катта йўқотиш бўлганини айтди. Ферран Торрес «PSJ»га 50 миллион евро эвазига ўтган, Роберт Левандовски эса эркин агент сифатида MLS вакили «Чикаго Файр» сафига қўшилган. Декунинг таъкидлашича, Ферраннинг ўрнини янги ижрочилар билан тўлдириш мумкин, аммо Левандовски клуб тарихидаги бутун бир даврни белгилагани сабабли унинг ўрнини босиш жуда мураккаб.

«Барселона» спорт директори Деку жамоани тарк этган икки асосий ҳужумчи — Ферран Торрес ҳамда Роберт Левандовскининг кетиши ва клубнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида очиқ гапирди. Ферран Торрес ёзги трансферлар ойнасида 50 миллион евро эвазига Франциянинг «ПСЖ» клубига кўчиб ўтган бўлса, польшалик тўпурар Роберт Левандовски эркин агент сифатида МЛС вакили «Чикаго Файр» сафига қўшилди.

«Левандовски бир даврни белгилаб берган эди»: Декунинг баёноти

Испаниянинг Mundo Deportivo нашрига интервью берган Деку ҳужум чизиғидаги бўшлиқни тўлдириш қанчалик оғир бўлишини таъкидлади:

"Икки муҳим футболчимиз — Ферран ва Роберт жамоадан кетди. Биз Ферраннинг ўрнини янги ижрочилар билан тўлдиришимиз мумкин, аммо Робертнинг ўрнини босиш жуда қийин. Ҳатто юқори савияли футболчи топсак ҳам, бу жуда мураккаб бўлади, чунки у бизнинг бутун бир давримизни белгилаб берган юлдуз эди.

Бизда ички вариантлар мавжуд, лекин барибир тегишли чораларни кўрамиз. Ҳозирда энг маъқул ечимни топиш ва мавсум охиригача нималар қилиш мумкинлигини аниқлаш устида ишлаяпмиз.", — деди Деку.

«Барселона»ни тарк этган юлдузлар ва клубдаги вазият

Футболчи

Янги клуби

Трансфер формати

Декунинг баҳоси

Ферран Торрес

«ПСЖ» (Франция)

50 миллион евро эвазига сотилди

Ўрнини янги харидлар билан қоплаш имконияти мавжуд

Роберт Левандовски

«Чикаго Файр» (АҚШ / MLS)

Эркин агент мақомида текинга кетди

Клуб тарихидаги бутун бир даврни яратган, ўрнини босиш жуда мураккаб

Клуб стратегияси

Ички имкониятлар ва трансфер бозорида энг мақбул ечимларни қидириш

«Топ-футболчилар учун ғалабали лойиҳа керак»

Спорт директори «Барселона»нинг буюк бренди ва келажакдаги лойиҳалари ҳақида тўхталиб, жамоага янги юлдузларни жалб қилишда муаммо бўлмаслигини қўшимча қилди:

"Ҳар қандай футболчи «Барселона»га ўтишни хоҳлайди. Топ-даражадаги футболчиларни жалб қилиш учун эса аниқ ва ишончли лойиҳа керак. Бу ерга келган ҳар бир футболчи ушбу лойиҳамиздан ҳайратда қолмоқда. Уларнинг барчаси биз билан янги совринларни қўлга киритиш ва тарих яратишни истайди."

Сизнингча, «Барселона» Роберт Левандовскидек тажрибали тўпурарнинг ўрнини қайси марказий ҳужумчи билан тўлдира олади?

Ўз таҳлилий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда «Барса» ихлосмандларига ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!

ДекуБарселонаФерран ТорресРоберт ЛевандовскийЧикаго Файр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилди«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилдиБугун, 10:07Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайдиТрой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайдиБугун, 10:01Алонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолдиАлонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолдиБугун, 09:51«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилди«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилдиБугун, 09:42«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирдиБугун, 09:34Рамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиРамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиБугун, 09:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)