Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...

·1·Спорт
Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...
Қисқача

ОКМК ўз майдонида Самарқанднинг «Динамо» жамоасига 0:1 ҳисобида ютқазиб, кетма-кет учинчи мағлубиятини қайд этди. Миржалол Қосимов жамоа кўплаб 100 фоизли вазиятлар яратгани, бироқ улардан фойдалана олмагани мағлубиятларга сабаб бўлганини айтди. Бош мураббий «Бухоро» ва «Насаф» билан баҳсларда ҳам шундай имкониятлар бой берилганини таъкидлади. Қосимов футболчилар тушкунликка берилмаслиги, жамоа бирлашиб вазиятдан ўзи чиқиб кетиши кераклигини билдирди.

Ўзбекистон Суперлигасининг навбатдаги турида ўз майдонида Самарқанднинг «Динамо» жамоасига 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган ОКМК кетма-кет очко йўқотишда давом этмоқда. Кетма-кет учта учрашувдаги мағлубиятдан сўнг олмалиқликлар бош мураббийи Миржалол Қосимов матбуот анжуманида жамоадаги самарадорлик муаммоси ва руҳий ҳолат ҳақида очиқ гапирди.

«Футболда вазият учун гол берилмайди»: Қосимовнинг танқидий хулосаси

Бош мураббий жамоаси ҳаддан ташқари кўп қулай имкониятлар яратаётгани, бироқ якуний зарбалардаги пала-партишлик мағлубиятларга сабаб бўлаётганини таъкидлади:

"Томошабоп ва ҳаддан ошиқ очиқ ўйин бўлди. Футболда вазиятлар яратганинг учун гол ёзилмайди — имкониятдан унумли фойдаланиш шарт. Иккинчи бўлимдаги вазиятларимиз йил охиригача етарди. Ҳозирги кунда ҳар бир ўйинда шиддатли кураш кетмоқда, бунчалик кўп имконият яратиш осон эмас. Биринчи бўлимнинг ўзидаёқ масалани ҳал қилиш керак эди. «Бухоро» ва «Насаф» билан баҳсларда ҳам шундай кўплаб 100 фоизли вазиятларни бой бергандик. Ўйинни қайта таҳлил қилиб, хулоса чиқарамиз.", - деди Миржалол Қосимов.

ОКМКнинг сўнгги муваффақиятсизликлари ва мураббий баёноти

Кўрсаткич

Ҳолат ва мураббий таҳлили

Сўнгги баҳс натижаси

ОКМК 0:1 «Динамо» Самарқанд (ўз майдонида мағлубият)

Кетма-кет мағлубиятлар

3 та учрашувНасаф», «Бухоро», «Динамо»)

Асосий муаммо

Яратилган кўплаб 100 фоизли вазиятлардан фойдалана олмаслик

Руҳий ҳолат бўйича режа

Тушкунликка берилмаслик ва вазиятдан мустақил чиқиб кетиш

«Тушкунликка тушсак, ҳеч ким ёрдам бермайди»

Қосимов кетма-кет учта мағлубият жамоанинг руҳий ҳолатига салбий таъсир қилмаслиги учун барча чоралар кўрилишини билдирди:

"Ҳаммамиз ҳам инсонмиз, мағлубиятлар кимгадир таъсир қилиши табиий, аммо тушкунликка йўл қўйилмайди. Бундан тўғри хулоса чиқариб, олдинга ҳаракат қилиш керак. Агар тушкунликка тушиб ўтирсак, ҳеч ким четдан келиб қўл узатмайди. Ўзимиз шу ҳолатга тушдикми, жамоа билан бирлашиб, куч топиб, бу вазиятдан ўзимиз чиқишимиз керак.", - деди ОКМК бош мураббийи.

Сизнингча, Миржалол Қосимов шогирдлари ушбу инқироздан тезда чиқиб, яна пешқадамлар сафига қайта оладими ёки жамоа таркибида жиддий ўзгаришлар керакми?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ихлосмандларига ушбу хабарни дарҳол улашинг!

Миржалол ҚосимовОКМКДинамо СамарқандНасафБухоро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиЖаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиБугун, 06:22Холдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиХолдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 06:18Карлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинКарлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинБугун, 06:16Гарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиГарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиБугун, 06:11«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айланди«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айландиБугун, 06:07Аламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиАламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиБугун, 06:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди