Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...
ОКМК ўз майдонида Самарқанднинг «Динамо» жамоасига 0:1 ҳисобида ютқазиб, кетма-кет учинчи мағлубиятини қайд этди. Миржалол Қосимов жамоа кўплаб 100 фоизли вазиятлар яратгани, бироқ улардан фойдалана олмагани мағлубиятларга сабаб бўлганини айтди. Бош мураббий «Бухоро» ва «Насаф» билан баҳсларда ҳам шундай имкониятлар бой берилганини таъкидлади. Қосимов футболчилар тушкунликка берилмаслиги, жамоа бирлашиб вазиятдан ўзи чиқиб кетиши кераклигини билдирди.
Ўзбекистон Суперлигасининг навбатдаги турида ўз майдонида Самарқанднинг «Динамо» жамоасига 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган ОКМК кетма-кет очко йўқотишда давом этмоқда. Кетма-кет учта учрашувдаги мағлубиятдан сўнг олмалиқликлар бош мураббийи Миржалол Қосимов матбуот анжуманида жамоадаги самарадорлик муаммоси ва руҳий ҳолат ҳақида очиқ гапирди.
«Футболда вазият учун гол берилмайди»: Қосимовнинг танқидий хулосаси
Бош мураббий жамоаси ҳаддан ташқари кўп қулай имкониятлар яратаётгани, бироқ якуний зарбалардаги пала-партишлик мағлубиятларга сабаб бўлаётганини таъкидлади:
"Томошабоп ва ҳаддан ошиқ очиқ ўйин бўлди. Футболда вазиятлар яратганинг учун гол ёзилмайди — имкониятдан унумли фойдаланиш шарт. Иккинчи бўлимдаги вазиятларимиз йил охиригача етарди. Ҳозирги кунда ҳар бир ўйинда шиддатли кураш кетмоқда, бунчалик кўп имконият яратиш осон эмас. Биринчи бўлимнинг ўзидаёқ масалани ҳал қилиш керак эди. «Бухоро» ва «Насаф» билан баҳсларда ҳам шундай кўплаб 100 фоизли вазиятларни бой бергандик. Ўйинни қайта таҳлил қилиб, хулоса чиқарамиз.", - деди Миржалол Қосимов.
ОКМКнинг сўнгги муваффақиятсизликлари ва мураббий баёноти
Кўрсаткич
Ҳолат ва мураббий таҳлили
Сўнгги баҳс натижаси
ОКМК 0:1 «Динамо» Самарқанд (ўз майдонида мағлубият)
Кетма-кет мағлубиятлар
3 та учрашув («Насаф», «Бухоро», «Динамо»)
Асосий муаммо
Яратилган кўплаб 100 фоизли вазиятлардан фойдалана олмаслик
Руҳий ҳолат бўйича режа
Тушкунликка берилмаслик ва вазиятдан мустақил чиқиб кетиш
«Тушкунликка тушсак, ҳеч ким ёрдам бермайди»
Қосимов кетма-кет учта мағлубият жамоанинг руҳий ҳолатига салбий таъсир қилмаслиги учун барча чоралар кўрилишини билдирди:
"Ҳаммамиз ҳам инсонмиз, мағлубиятлар кимгадир таъсир қилиши табиий, аммо тушкунликка йўл қўйилмайди. Бундан тўғри хулоса чиқариб, олдинга ҳаракат қилиш керак. Агар тушкунликка тушиб ўтирсак, ҳеч ким четдан келиб қўл узатмайди. Ўзимиз шу ҳолатга тушдикми, жамоа билан бирлашиб, куч топиб, бу вазиятдан ўзимиз чиқишимиз керак.", - деди ОКМК бош мураббийи.
Сизнингча, Миржалол Қосимов шогирдлари ушбу инқироздан тезда чиқиб, яна пешқадамлар сафига қайта оладими ёки жамоа таркибида жиддий ўзгаришлар керакми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ихлосмандларига ушбу хабарни дарҳол улашинг!
…