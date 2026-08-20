Ювентус янги ҳужумчи қидирмоқда: Матео Ретеги асосий номзодлар қаторида

·5·Спорт
Ювентус янги ҳужумчи қидирмоқда: Матео Ретеги асосий номзодлар қаторида
Қисқача

Ювентус трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги марказий ҳужумчи изламоқда, жамоанинг асосий мақсади Джошуа Зиркзее бўлса, Матео Ретеги муқобил номзод сифатида кўрилмоқда. Ал-Қадисия сафида тўп сураётган Матео Ретеги 2024–2025-йилги мавсумда А Сериянинг энг яхши тўпурарига айланган ва 20-апрел куни олган тизза суягининг синиши жароҳатидан сўнг Қирол кубогида иккита гол урган.

Туриннинг Ювентус клуби жамоа ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер ойнасининг сўнгги кунларида янги марказий ҳужумчини изламоқда. Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, “кекса синьора” таркибга муқобил вариантларни қўшиш учун бир нечта футболчилар номзодини кўриб чиқмоқда. Айни пайтда жамоанинг асосий мақсади Манчестер Юнайтед сафидан кетиши кутилаётган Джошуа Зиркзее бўлиб турибди, бироқ альтернатив вариант сифатида Саудия Арабистонида тўп сураётган Матео Ретеги ҳам диққат марказида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Ал-Қадисия шарафини ҳимоя қилаётган собиқ Аталанта ва Женоа ҳужумчиси Матео Ретеги Италия чемпионатини яхши билиши билан қадрлидир. У 2024–2025-йилги мавсумда А Сериянинг энг яхши тўпарига айланган эди. Ювентус раҳбарияти уни ўтган йилнинг январ ойидаёқ кузатиб келаётган эди ва сўнгги кунларда бу қизиқиш яна жонланди. Айниқса, футболчи 20-апрель куни олган тизза суягининг синиши жароҳатини тўлиқ даволатиб, Қирол кубогида Ал Таль дарвозасига иккита гол ургани унинг яхши спорт формасига қайтганини кўрсатди.

Молиявий тўсиқлар ва футболчининг нияти

Трансферни амалга ошириш йўлида жиддий молиявий муаммолар мавжуд. Ювентус мутасаддилари, жумладан Оттолини футболчининг харажатларини баҳоламоқда. Бироқ Европадаги бирорта клуб унга Саудия Pro Лигасида олаётган йиллик 20 миллион евро соф маошини кафолатлай олмаслигини яхши тушуниб турибди. Шунга қарамай, 2029-йилгача мўлжалланган шартномага эга бўлган ҳужумчи Италияга қайтишни ва нуфузли клуб сафида ўйнашни хоҳламоқда. У Роберто Манчинининг терма жамоасидаги ўрнини қайта тиклаш учун маошини қисқартиришга ҳам тайёр.

Клуб учун Ретеги, Зиркзее ёки Сорлот каби футболчиларни жалб этиш ҳозирча фақат ижарага олиш ёки сотиб олиш шарти билан мумкин. Аммо бунинг учун биринчи навбатда ҳужум чизиғидаги бошқа бир муаммони ҳал қилиш талаб этилади. Хусусан, бош мураббий режасига кирмаётган канадалик ҳужумчи ҳамон Туринда қолишни ва ўз ўрни учун курашишни талаб қилмоқда. Агар у клубни тарк этмаса, Ювентуснинг янги ҳужумчи бўйича режалари молиявий жиҳатдан амалга ошмай қолиши мумкин.

ЮвентусМатео РетегиА СерияТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Махачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзоладиМахачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзоладиБугун, 10:07Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?Бугун, 10:02«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олди«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олдиБугун, 09:56Сергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирдиСергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирдиБугун, 06:34Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Бугун, 06:27Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиЖаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиБугун, 06:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди