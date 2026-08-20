Ювентус янги ҳужумчи қидирмоқда: Матео Ретеги асосий номзодлар қаторида
Ювентус трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги марказий ҳужумчи изламоқда, жамоанинг асосий мақсади Джошуа Зиркзее бўлса, Матео Ретеги муқобил номзод сифатида кўрилмоқда. Ал-Қадисия сафида тўп сураётган Матео Ретеги 2024–2025-йилги мавсумда А Сериянинг энг яхши тўпурарига айланган ва 20-апрел куни олган тизза суягининг синиши жароҳатидан сўнг Қирол кубогида иккита гол урган.
Туриннинг Ювентус клуби жамоа ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер ойнасининг сўнгги кунларида янги марказий ҳужумчини изламоқда. Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, “кекса синьора” таркибга муқобил вариантларни қўшиш учун бир нечта футболчилар номзодини кўриб чиқмоқда. Айни пайтда жамоанинг асосий мақсади Манчестер Юнайтед сафидан кетиши кутилаётган Джошуа Зиркзее бўлиб турибди, бироқ альтернатив вариант сифатида Саудия Арабистонида тўп сураётган Матео Ретеги ҳам диққат марказида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Ал-Қадисия шарафини ҳимоя қилаётган собиқ Аталанта ва Женоа ҳужумчиси Матео Ретеги Италия чемпионатини яхши билиши билан қадрлидир. У 2024–2025-йилги мавсумда А Сериянинг энг яхши тўпарига айланган эди. Ювентус раҳбарияти уни ўтган йилнинг январ ойидаёқ кузатиб келаётган эди ва сўнгги кунларда бу қизиқиш яна жонланди. Айниқса, футболчи 20-апрель куни олган тизза суягининг синиши жароҳатини тўлиқ даволатиб, Қирол кубогида Ал Таль дарвозасига иккита гол ургани унинг яхши спорт формасига қайтганини кўрсатди.
Молиявий тўсиқлар ва футболчининг ниятиТрансферни амалга ошириш йўлида жиддий молиявий муаммолар мавжуд. Ювентус мутасаддилари, жумладан Оттолини футболчининг харажатларини баҳоламоқда. Бироқ Европадаги бирорта клуб унга Саудия Pro Лигасида олаётган йиллик 20 миллион евро соф маошини кафолатлай олмаслигини яхши тушуниб турибди. Шунга қарамай, 2029-йилгача мўлжалланган шартномага эга бўлган ҳужумчи Италияга қайтишни ва нуфузли клуб сафида ўйнашни хоҳламоқда. У Роберто Манчинининг терма жамоасидаги ўрнини қайта тиклаш учун маошини қисқартиришга ҳам тайёр.
Клуб учун Ретеги, Зиркзее ёки Сорлот каби футболчиларни жалб этиш ҳозирча фақат ижарага олиш ёки сотиб олиш шарти билан мумкин. Аммо бунинг учун биринчи навбатда ҳужум чизиғидаги бошқа бир муаммони ҳал қилиш талаб этилади. Хусусан, бош мураббий режасига кирмаётган канадалик ҳужумчи ҳамон Туринда қолишни ва ўз ўрни учун курашишни талаб қилмоқда. Агар у клубни тарк этмаса, Ювентуснинг янги ҳужумчи бўйича режалари молиявий жиҳатдан амалга ошмай қолиши мумкин.
…