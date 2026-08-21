Алонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолди
«Челси» ҳужумчилари Лиам Делап ва Николас Жексон асосий жамоадан алоҳида машғулот ўтказаётган футболчилар гуруҳига қўшилди. Бу ҳолат бош мураббий Хаби Алонсонинг уларни янги мавсум режаларида асосий футболчилар қаторида кўрмаётганидан дарак бериши мумкин.
1. Алонсо таркибни қисқартирмоқчи
Янги мавсумда «Челси» еврокубокларда иштирок этмайди. Шу сабабли Алонсо ихчам таркиб билан ишлашни режалаштирмоқда.
Айрим позицияларда футболчилар сони кўпайиб кетган. Хусусан, марказий ҳужумчи позициясида рақобат жуда юқори.
Алонсо ушбу позицияда:
Жоао Педро;
Дэнни Уэлбек
каби футболчиларга таянишни режалаштирмоқда.
2. Делап ва Жексон «алоҳида гуруҳ»да
The Telegraph маълумотига кўра, «Челси»нинг 12 нафар футболчиси бир неча кундан бери асосий таркибдан алоҳида машғулот ўтказмоқда.
Улар орасида Делап ва Жексон ҳам бор.
Қизиғи, футболчилар асосий жамоа инфратузилмасидан фойдаланишда давом этмоқда. Улар Кобхэмдаги база ҳудудида жойлашган академия биносига кўчирилмаган.
3. «Челси» икки ҳужумчини сотиши мумкин
Клуб ҳар икки футболчи бўйича келадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр экани айтилмоқда.
Лиам Делапга «Эвертон», «Ньюкасл» ва «Ноттингем Форест» қизиқиш билдирмоқда.
Николас Жексон эса «Астон Вилла»га ўтиши ва Унаи Эмери билан яна бирга ишлаши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалмоқда.
4. «Bomb squad» анъанаси давом этмоқдами?
«Челси»да аввал ҳам асосий режалардан чиқарилган футболчилардан иборат «bomb squad» шаклланган эди. Унда Аксель Дисаси, Трево Чалоба ва Рахим Стерлинг каби футболчилар бўлган.
Энди Делап ва Жексоннинг ҳам шу гуруҳда машғулот ўтказаётгани уларнинг «Челси»даги келажаги жиддий савол остида эканини кўрсатмоқда.
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛ мухлисларига ушбу муҳим трансфер янгилигини дарҳол улашинг!
…