Алонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолди

·1·Спорт
Алонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолди

«Челси» ҳужумчилари Лиам Делап ва Николас Жексон асосий жамоадан алоҳида машғулот ўтказаётган футболчилар гуруҳига қўшилди. Бу ҳолат бош мураббий Хаби Алонсонинг уларни янги мавсум режаларида асосий футболчилар қаторида кўрмаётганидан дарак бериши мумкин.

1. Алонсо таркибни қисқартирмоқчи

Янги мавсумда «Челси» еврокубокларда иштирок этмайди. Шу сабабли Алонсо ихчам таркиб билан ишлашни режалаштирмоқда.

Айрим позицияларда футболчилар сони кўпайиб кетган. Хусусан, марказий ҳужумчи позициясида рақобат жуда юқори.

Алонсо ушбу позицияда:

  • Жоао Педро;

  • Дэнни Уэлбек

каби футболчиларга таянишни режалаштирмоқда.

2. Делап ва Жексон «алоҳида гуруҳ»да

The Telegraph маълумотига кўра, «Челси»нинг 12 нафар футболчиси бир неча кундан бери асосий таркибдан алоҳида машғулот ўтказмоқда.

Улар орасида Делап ва Жексон ҳам бор.

Қизиғи, футболчилар асосий жамоа инфратузилмасидан фойдаланишда давом этмоқда. Улар Кобхэмдаги база ҳудудида жойлашган академия биносига кўчирилмаган.

3. «Челси» икки ҳужумчини сотиши мумкин

Клуб ҳар икки футболчи бўйича келадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр экани айтилмоқда.

Лиам Делапга «Эвертон», «Ньюкасл» ва «Ноттингем Форест» қизиқиш билдирмоқда.

Николас Жексон эса «Астон Вилла»га ўтиши ва Унаи Эмери билан яна бирга ишлаши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалмоқда.

4. «Bomb squad» анъанаси давом этмоқдами?

«Челси»да аввал ҳам асосий режалардан чиқарилган футболчилардан иборат «bomb squad» шаклланган эди. Унда Аксель Дисаси, Трево Чалоба ва Рахим Стерлинг каби футболчилар бўлган.

Энди Делап ва Жексоннинг ҳам шу гуруҳда машғулот ўтказаётгани уларнинг «Челси»даги келажаги жиддий савол остида эканини кўрсатмоқда.

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛ мухлисларига ушбу муҳим трансфер янгилигини дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилди«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилдиБугун, 09:42«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирдиБугун, 09:34Рамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиРамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиБугун, 09:29Виктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаВиктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаБугун, 09:19Арсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот бердиАрсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот бердиБугун, 09:11Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаЖулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаБугун, 08:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)