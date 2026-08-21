Ла Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайди
Ла Лигада ҳакамларнинг баҳсли қарорларни тўғридан-тўғри эфирда тушунтириш амалиёти Сантяго Бернабеуда стадионнинг қатъий ички регламенти ва техник чекловлари сабаб ишламайди. Бу истисно ҳакамларнинг малакаси ёки Испания Ҳакамлар техник қўмитаси (КТА) санксиялари билан боғлиқ эмас. Ҳакамлар қўмитаси зарур техник шароитлар яратилса, Реал Мадрид стадионида ҳам изоҳ беришга тайёрлигини билдирган.
Испания Ла Лигасининг янги мавсумида ҳакамларнинг баҳсли вазиятлар бўйича қабул қилган қарорларини тўғридан-тўғри эфирда тушунтириб бериш амалиёти жорий этилди. Мазкур ташаббус мухлисларга ўйин давомидаги мунозарали эпизодлар бўйича кўпроқ шаффофлик ва аниқлик киритиш мақсадида йўлга қўйилган. Бироқ Реал Мадрид клубининг уй стадиони бўлган Сантяго Бернабеу ушбу қоидадан мустасно бўлган ягона арена бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур чеклов ҳакамларнинг малакасига ёки Испания Ҳакамлар техник қўмитаси (КТА) томонидан киритилган санкцияларга боғлиқ эмас. Асосий сабаб — клубнинг стадион ичида эфирга узатиш вақтини чекловчи қаттиқ ички регламенти ва техник қоидаларидадир. Ҳакамлар қўмитаси барча клублар учун шароитлар тенг бўлиши кераклигини таъкидлаб, фақатгина зарурий техник имкониятлар яратилган майдонлардагина ҳакамлар эфирга чиқишини маълум қилган.
Техник чекловлар ва келишмовчиликлар сабаблариSport нашри маълумотига кўра, стадиондаги эфир вақтлари билан боғлиқ қатъий чекловлар ва муаммолар Реал Мадрид раҳбарияти ҳамда Ла Лига ташкилотчилари ўртасидаги мавжуд зиддиятлар фонида юзага келмоқда. «Қироллик клуби» ўзининг ички тижорат ва медиа регламентлари борасида мамлакат футбол бошқаруви билан анчадан бери қаттиқ позицияни эгаллаб келмоқда. Шу сабабли, бошқа барча стадионларда синовдан ўтказилаётган ҳакамлик шаффофлиги ташаббуси айнан Сантяго Бернабеуда амалга ошишига тўсқинлик қилмоқда.
Ҳакамлар техник қўмитаси мазкур қоида барча учун бирдек амал қилишини ва агар клуб зарур шароитларни тақдим этса, ҳакамлар дарҳол эфирда тушунтириш беришга тайёрлигини билдиради. Бироқ ҳозирча томонлар ўртасида бу масала бўйича муросага келинмагани мухлислар ва мутахассисларнинг эътиборини тортмоқда.
Мавсум олди тайёргарлик ва эътибор марказидаги ўйинларРеал Мадрид жамоаси янги Ла Лига мавсумини сафарда Эспанёлга қарши ўйин билан бошлайди ва шундан кейингина ўз уйига қайтади. Жамоанинг ўз стадионида ҳакамлар изоҳларисиз ўтадиган баҳслари эса ҳар қандай баҳсли вазиятда яна ҳам кўпроқ муҳокамалар ва кескин танқидларга сабаб бўлиши аниқ.
Мадридликлар мавсумнинг дастлабки учрузувлариёқ максимал очколарни қўлга киритиб, чемпионат пойгасида барқарорликка эришишни мақсад қилган. Шунга қарамай, Сантяго Бернабеудаги мазкур истисно ҳолати Испания футболидаги мавжуд келишмовчиликларнинг яна бир кўриниши сифатида мавсум давомида диққат марказида қолиши кутилмоқда.
…