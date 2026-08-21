Ла Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайди

·2·Спорт
Ла Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайди
Қисқача

Ла Лигада ҳакамларнинг баҳсли қарорларни тўғридан-тўғри эфирда тушунтириш амалиёти Сантяго Бернабеуда стадионнинг қатъий ички регламенти ва техник чекловлари сабаб ишламайди. Бу истисно ҳакамларнинг малакаси ёки Испания Ҳакамлар техник қўмитаси (КТА) санксиялари билан боғлиқ эмас. Ҳакамлар қўмитаси зарур техник шароитлар яратилса, Реал Мадрид стадионида ҳам изоҳ беришга тайёрлигини билдирган.

Испания Ла Лигасининг янги мавсумида ҳакамларнинг баҳсли вазиятлар бўйича қабул қилган қарорларини тўғридан-тўғри эфирда тушунтириб бериш амалиёти жорий этилди. Мазкур ташаббус мухлисларга ўйин давомидаги мунозарали эпизодлар бўйича кўпроқ шаффофлик ва аниқлик киритиш мақсадида йўлга қўйилган. Бироқ Реал Мадрид клубининг уй стадиони бўлган Сантяго Бернабеу ушбу қоидадан мустасно бўлган ягона арена бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур чеклов ҳакамларнинг малакасига ёки Испания Ҳакамлар техник қўмитаси (КТА) томонидан киритилган санкцияларга боғлиқ эмас. Асосий сабаб — клубнинг стадион ичида эфирга узатиш вақтини чекловчи қаттиқ ички регламенти ва техник қоидаларидадир. Ҳакамлар қўмитаси барча клублар учун шароитлар тенг бўлиши кераклигини таъкидлаб, фақатгина зарурий техник имкониятлар яратилган майдонлардагина ҳакамлар эфирга чиқишини маълум қилган.

Техник чекловлар ва келишмовчиликлар сабаблари

Sport нашри маълумотига кўра, стадиондаги эфир вақтлари билан боғлиқ қатъий чекловлар ва муаммолар Реал Мадрид раҳбарияти ҳамда Ла Лига ташкилотчилари ўртасидаги мавжуд зиддиятлар фонида юзага келмоқда. «Қироллик клуби» ўзининг ички тижорат ва медиа регламентлари борасида мамлакат футбол бошқаруви билан анчадан бери қаттиқ позицияни эгаллаб келмоқда. Шу сабабли, бошқа барча стадионларда синовдан ўтказилаётган ҳакамлик шаффофлиги ташаббуси айнан Сантяго Бернабеуда амалга ошишига тўсқинлик қилмоқда.

Ҳакамлар техник қўмитаси мазкур қоида барча учун бирдек амал қилишини ва агар клуб зарур шароитларни тақдим этса, ҳакамлар дарҳол эфирда тушунтириш беришга тайёрлигини билдиради. Бироқ ҳозирча томонлар ўртасида бу масала бўйича муросага келинмагани мухлислар ва мутахассисларнинг эътиборини тортмоқда.

Мавсум олди тайёргарлик ва эътибор марказидаги ўйинлар

Реал Мадрид жамоаси янги Ла Лига мавсумини сафарда Эспанёлга қарши ўйин билан бошлайди ва шундан кейингина ўз уйига қайтади. Жамоанинг ўз стадионида ҳакамлар изоҳларисиз ўтадиган баҳслари эса ҳар қандай баҳсли вазиятда яна ҳам кўпроқ муҳокамалар ва кескин танқидларга сабаб бўлиши аниқ.

Мадридликлар мавсумнинг дастлабки учрузувлариёқ максимал очколарни қўлга киритиб, чемпионат пойгасида барқарорликка эришишни мақсад қилган. Шунга қарамай, Сантяго Бернабеудаги мазкур истисно ҳолати Испания футболидаги мавжуд келишмовчиликларнинг яна бир кўриниши сифатида мавсум давомида диққат марказида қолиши кутилмоқда.

Ла ЛигаРеал МадридСантяго БернабеуҲакамларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиДеку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиБугун, 10:11«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилди«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилдиБугун, 10:07Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайдиТрой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайдиБугун, 10:01Алонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолдиАлонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолдиБугун, 09:51«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилди«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилдиБугун, 09:42«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирдиБугун, 09:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)