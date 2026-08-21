Жозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтди
Мадриднинг Реал клуби бош мураббийи Жозе Моуриньюнинг сўзларига кўра, агар Барселона юлдузи Ламин Ямал трансфер бозорига қўйилган тақдирда ҳам, уни ўз жамоасига қўшиб олишдан манфаатдор эмас. Goal.com хабар беришича, португалиялик мутахассис Сантиаго Бернабеу стадионидаги ҳозирги таркиб етарлича кучли эканини ва бошқа футболчиларга эҳтиёж йўқлигини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда атиги 19 ёшда бўлишига қарамай, Ламин Ямал ўз фаолияти давомида уч бор Ла Лига чемпионлигини қўлга киритган, шунингдек, Европа ва Жаҳон чемпионати ғолиби мақомига эга. Ўтган мавсумда 45 та ўйинда 45 та голли узатма ва голга муаллифлик қилган ёш иқтидор эгаси 2026 йилги Олтин тўп (Баллон дъОр) совринининг асосий даъвогарларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.
Жозе Моуриньюнинг қатъий позицияси ва трансфер сиёсатиЭл Чирингуито нашрининг саволига жавоб берар экан, Жозе Моуринью Каталония клуби вакилини ўз жамоасида кўрмоқчи эмаслигини очиқчасига билдирди. Мутахассиснинг фикрича, бундай ёшда халқаро миқёсда юқори натижаларга эришиш ноёб ҳолат бўлса-да, Реал Мадрид таркиби мутлақ мукаммал ва у ўз йигитларига тўлиқ ишонади.
Моуриньюнинг бу қадар хотиржам ва ишончли ҳаракат қилишига клубнинг ёзги трансферлар давридаги улкан сармоялари ҳам сабаб бўлмоқда. Реал Мадрид РБ Лейпциг сафидан Ян Диомандени рекорд даражадаги 140 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олди. Шунингдек, Винисиус Жуниор Арсенал клубининг қизиқишига қарамай, Мадридда қолишга қарор қилди.
Ян Диоманденинг келиши ва Барселона ишлари ҳақидаЯнги трансфер ҳақида фикр билдирар экан, Моуринью иккала қанотда ҳам ҳаракат қила оладиган тезкор ва тажовузкор футболчини топиш қийинлигини, Ян Диоманде айнан жамоага керакли профил эканини таъкидлади. Шу билан бирга, португалиялик мураббий қаттиқ рақобатга қарамай, Ханси Флик бошчилигидаги Барселона жамоасининг ишини ижобий баҳолади.
Каталония клубида Роберт Левандовски Чикаго Файр сафига, Ферран Торрес эса Пари Сен-Жермен жамоасига йўл олган бўлса-да, Ханси Флик, Деку ва футболчилар ажойиб иш олиб бораётганини Жозе Моуринью эътироф этди.
…