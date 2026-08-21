Жозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтди

·4·Спорт
Жозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтди

Мадриднинг Реал клуби бош мураббийи Жозе Моуриньюнинг сўзларига кўра, агар Барселона юлдузи Ламин Ямал трансфер бозорига қўйилган тақдирда ҳам, уни ўз жамоасига қўшиб олишдан манфаатдор эмас. Goal.com хабар беришича, португалиялик мутахассис Сантиаго Бернабеу стадионидаги ҳозирги таркиб етарлича кучли эканини ва бошқа футболчиларга эҳтиёж йўқлигини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда атиги 19 ёшда бўлишига қарамай, Ламин Ямал ўз фаолияти давомида уч бор Ла Лига чемпионлигини қўлга киритган, шунингдек, Европа ва Жаҳон чемпионати ғолиби мақомига эга. Ўтган мавсумда 45 та ўйинда 45 та голли узатма ва голга муаллифлик қилган ёш иқтидор эгаси 2026 йилги Олтин тўп (Баллон дъОр) совринининг асосий даъвогарларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Жозе Моуриньюнинг қатъий позицияси ва трансфер сиёсати

Эл Чирингуито нашрининг саволига жавоб берар экан, Жозе Моуринью Каталония клуби вакилини ўз жамоасида кўрмоқчи эмаслигини очиқчасига билдирди. Мутахассиснинг фикрича, бундай ёшда халқаро миқёсда юқори натижаларга эришиш ноёб ҳолат бўлса-да, Реал Мадрид таркиби мутлақ мукаммал ва у ўз йигитларига тўлиқ ишонади.

Моуриньюнинг бу қадар хотиржам ва ишончли ҳаракат қилишига клубнинг ёзги трансферлар давридаги улкан сармоялари ҳам сабаб бўлмоқда. Реал Мадрид РБ Лейпциг сафидан Ян Диомандени рекорд даражадаги 140 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олди. Шунингдек, Винисиус Жуниор Арсенал клубининг қизиқишига қарамай, Мадридда қолишга қарор қилди.

Ян Диоманденинг келиши ва Барселона ишлари ҳақида

Янги трансфер ҳақида фикр билдирар экан, Моуринью иккала қанотда ҳам ҳаракат қила оладиган тезкор ва тажовузкор футболчини топиш қийинлигини, Ян Диоманде айнан жамоага керакли профил эканини таъкидлади. Шу билан бирга, португалиялик мураббий қаттиқ рақобатга қарамай, Ханси Флик бошчилигидаги Барселона жамоасининг ишини ижобий баҳолади.

Каталония клубида Роберт Левандовски Чикаго Файр сафига, Ферран Торрес эса Пари Сен-Жермен жамоасига йўл олган бўлса-да, Ханси Флик, Деку ва футболчилар ажойиб иш олиб бораётганини Жозе Моуринью эътироф этди.

Жозе МоуриньюЛамин ЯмалРеал МадридБарселонаЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 14:58Мартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳоладиМартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳоладиБугун, 14:37Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаБугун, 14:17Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаБугун, 14:13Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш бердиЖозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш бердиБугун, 13:58Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)