Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошлади
Лондоннинг Тоттенхем клуби ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракатларни бошлади. Goal.com хабар беришича, инглиз клуби мисрлик ҳужумчи Омар Мармоуш трансфери юзасидан Манчестер Сити билан кенгайтирилган музокараларни олиб бормоқда. Ҳозирча томонлар ўртасида якуний келишувга эришилмаган бўлса-да, мазкур эҳтимолий трансфер жамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби учун ҳужум чизиғида мутлақо янги имкониятларни очиб бериши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Тоттенхем раҳбарияти жорий мавсумда таркибни кучайтириш учун катта молиявий ресурсларни йўналтирмоқда. Лондонликлар трансфер ойнасида Жан-Паул ван Хекке, Сандро Тонали ва Матеус Фернандес каби футболчилар учун жами 229,5 миллион фунт-стерлинг сарфлаган эдилар. Шунингдек, Манчестер Сити билан қанот ҳужумчиси Савино трансфери бўйича 75 миллион фунт-стерлинглик келишувга эришилгани ҳам бу лойиҳанинг қанчалик жиддийлигидан далолат беради.
Ҳужум чизиғидаги муаммолар ва трансфер заруратиОмар Мармоуш атрофидаги музокаралар тасодифий эмас ва клуб ичидаги иккита асосий муаммони ҳал қилишга қаратилган. Сўнгги ўн саккиз ой давомида асосий ҳужумчи Доминик Соланке жароҳатлар сабабли барқарор ўйин амалиётига эга бўлмаяпти. Қолаверса, бразилиялик ҳужумчи Ришарлисон амалдаги шартномасининг сўнгги йилига кирди. Бу омиллар Тоттенхем учун янги ва ишончли ҳужумчини сотиб олишни устувор вазифага айлантирди.
Мисрлик ҳужумчи учун фаолиятидаги сўнгги йиллар жуда сермаҳсул кечди. У 2023 йилнинг май ойида Вольфцбург клубидан Франкфуртнинг Айнтрахт жамоасига эркин агент сифатида ўтган эди. Германиядаги илк мавсумидаёқ у барча мусобақаларда 17 та гол уришга муваффақ бўлди ва ўз ўйинини янада юқори босқичга кўтара олди.
Германиядаги парвоз ва Манчестер Ситидаги пасайиш2024–2025 йилги мавсумнинг илк ярмида Омар Мармоуш ҳақиқий юлдузга айланди. У Германия чемпионатининг бор-йўғи 17 та учрашувида 15 та гол киритиб, 9 та голли узатмага муаллифлик қилди. Айнтрахт сафини тарк этгунига қадар футболчи барча мусобақалар доирасидаги 26 та ўйинда 20 та гол уриб, 13 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйганди.
Кўрсаткичларнинг бунчалик юқори бўлиши Манчестер Сити эътиборини тортди ва инглиз гранди 2025 йилнинг январида футболчини 59 миллион фунт-стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олди. Бироқ шаҳарликлар сафида унинг жамоадаги роли ва ўйин вақти қисқариб кетди. Натижада футболчи ўз салоҳиятини тўлақонли намойиш эта оладиган катта имкониятларни излаб Лондон клубига йўл олиши мумкинлиги айтилмоқда.
…