Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошлади

·7·Спорт
Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошлади

Лондоннинг Тоттенхем клуби ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракатларни бошлади. Goal.com хабар беришича, инглиз клуби мисрлик ҳужумчи Омар Мармоуш трансфери юзасидан Манчестер Сити билан кенгайтирилган музокараларни олиб бормоқда. Ҳозирча томонлар ўртасида якуний келишувга эришилмаган бўлса-да, мазкур эҳтимолий трансфер жамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби учун ҳужум чизиғида мутлақо янги имкониятларни очиб бериши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Тоттенхем раҳбарияти жорий мавсумда таркибни кучайтириш учун катта молиявий ресурсларни йўналтирмоқда. Лондонликлар трансфер ойнасида Жан-Паул ван Хекке, Сандро Тонали ва Матеус Фернандес каби футболчилар учун жами 229,5 миллион фунт-стерлинг сарфлаган эдилар. Шунингдек, Манчестер Сити билан қанот ҳужумчиси Савино трансфери бўйича 75 миллион фунт-стерлинглик келишувга эришилгани ҳам бу лойиҳанинг қанчалик жиддийлигидан далолат беради.

Ҳужум чизиғидаги муаммолар ва трансфер зарурати

Омар Мармоуш атрофидаги музокаралар тасодифий эмас ва клуб ичидаги иккита асосий муаммони ҳал қилишга қаратилган. Сўнгги ўн саккиз ой давомида асосий ҳужумчи Доминик Соланке жароҳатлар сабабли барқарор ўйин амалиётига эга бўлмаяпти. Қолаверса, бразилиялик ҳужумчи Ришарлисон амалдаги шартномасининг сўнгги йилига кирди. Бу омиллар Тоттенхем учун янги ва ишончли ҳужумчини сотиб олишни устувор вазифага айлантирди.

Мисрлик ҳужумчи учун фаолиятидаги сўнгги йиллар жуда сермаҳсул кечди. У 2023 йилнинг май ойида Вольфцбург клубидан Франкфуртнинг Айнтрахт жамоасига эркин агент сифатида ўтган эди. Германиядаги илк мавсумидаёқ у барча мусобақаларда 17 та гол уришга муваффақ бўлди ва ўз ўйинини янада юқори босқичга кўтара олди.

Германиядаги парвоз ва Манчестер Ситидаги пасайиш

2024–2025 йилги мавсумнинг илк ярмида Омар Мармоуш ҳақиқий юлдузга айланди. У Германия чемпионатининг бор-йўғи 17 та учрашувида 15 та гол киритиб, 9 та голли узатмага муаллифлик қилди. Айнтрахт сафини тарк этгунига қадар футболчи барча мусобақалар доирасидаги 26 та ўйинда 20 та гол уриб, 13 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйганди.

Кўрсаткичларнинг бунчалик юқори бўлиши Манчестер Сити эътиборини тортди ва инглиз гранди 2025 йилнинг январида футболчини 59 миллион фунт-стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олди. Бироқ шаҳарликлар сафида унинг жамоадаги роли ва ўйин вақти қисқариб кетди. Натижада футболчи ўз салоҳиятини тўлақонли намойиш эта оладиган катта имкониятларни излаб Лондон клубига йўл олиши мумкинлиги айтилмоқда.

ТоттенхемОмар МармоушМанчестер СитиАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаБугун, 14:17Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаБугун, 14:13Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш бердиЖозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш бердиБугун, 13:58Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?Бугун, 13:19Фабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакФабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакБугун, 13:00Тоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайдиТоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайдиБугун, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)