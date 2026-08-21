Маттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилди

·4·Спорт
Маттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилди

Маттео Моретто ва GOAL.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, дарвозабон Маттиа Периннинг Ювентус клубидан СС Палермога трансфери охирги соатларда ижобий томонга ўзгарган. Томонлар ўртасидаги музокаралар жадал тус олиб, битимни якунлаш сари қадам ташланмоқда. Бу трансфер Турин клубининг таркибдаги бошқа ўзгаришлари ва дарвозабонлар чизиғидаги рақобат фонида муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, кеча тунда футболчининг агенти Алессандро Луччи ва Ювентус раҳбарияти ўртасида қизғин алоқалар ўрнатилган. Ушбу мулоқотнинг асосий мақсади бианконериларнинг молиявий талабларини пасайтириш ва келишувни тезлаштиришдан иборат бўлган. Клуб раҳбарияти ўз футболчисига нисбатан ҳурмат ва йиллар давомидаги содиқлигига миннатдорчилик белгиси сифатида уни қулай шартлар асосида қўйиб юборишга тайёр эканини билдирган.

Томонлар ўртасидаги музокаралар ва клублар режаси

Ҳозирги вақтда Ювентус ҳамда Палермо раҳбарияти ўртасида доимий алоқа сақланиб қолмоқда. Мақсад — энг қисқа фурсатда якуний келишувга эришиш ва шартнома имзолаш жараёнини расмийлаштириш. Ушбу трансфернинг амалга ошиши Сицилия клубининг янги мавсумдаги амбициялари учун жиддий қадам бўлиши кутилмоқда, чунки тажрибали дарвозабон жамоанинг ҳимоя чизиғига алоҳида ишонч олиб киради.

Шу билан бирга, Турин клубининг дарвозабонлар борасидаги бошқа режалари ҳам диққат марказида турибди. Хусусан, Мичеле Ди Грегорианинг келажаги ҳамон ноаниқлигича қолмоқда. Агар у ҳам ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этадиган бўлса, Ювентус дарҳол муқобил вариантларни кўриб чиқишни бошлайди.

Трансфер бозоридаги кейинги эҳтимолий қадамлар

Агар Ювентус асосий дарвозабонларидан бирини йўқотса, клуб СС Лацио вакили Мандасни сотиб олиш вариантини ўрганиб чиқади. У Викариога ўринбосар сифатида жамоага таклиф этилиши мумкин. Трансфер бозоридаги бундай занжирли реакция А Сериянинг бошқа клублари қатори Турин жамоасининг ҳам таркибни шакллантириш жараёнига ўз таъсирини кўрсатмасдан қўймайди.

Маттиа Периннинг Палермога кўчиб ўтиши нафақат футболчининг ўз фаолиятида янги саҳифа очади, балки клублар ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Яқин кунларда ушбу трансфер бўйича расмий эълон берилиши кутилмоқда.

ЖувентусПалермоМаттиа ПеринТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш бердиЖозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш бердиБугун, 15:16Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 14:58Жозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиЖозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиБугун, 14:53Мартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳоладиМартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳоладиБугун, 14:37Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаБугун, 14:17Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаБугун, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)