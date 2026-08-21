Маттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилди
Маттео Моретто ва GOAL.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, дарвозабон Маттиа Периннинг Ювентус клубидан СС Палермога трансфери охирги соатларда ижобий томонга ўзгарган. Томонлар ўртасидаги музокаралар жадал тус олиб, битимни якунлаш сари қадам ташланмоқда. Бу трансфер Турин клубининг таркибдаги бошқа ўзгаришлари ва дарвозабонлар чизиғидаги рақобат фонида муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, кеча тунда футболчининг агенти Алессандро Луччи ва Ювентус раҳбарияти ўртасида қизғин алоқалар ўрнатилган. Ушбу мулоқотнинг асосий мақсади бианконериларнинг молиявий талабларини пасайтириш ва келишувни тезлаштиришдан иборат бўлган. Клуб раҳбарияти ўз футболчисига нисбатан ҳурмат ва йиллар давомидаги содиқлигига миннатдорчилик белгиси сифатида уни қулай шартлар асосида қўйиб юборишга тайёр эканини билдирган.
Томонлар ўртасидаги музокаралар ва клублар режасиҲозирги вақтда Ювентус ҳамда Палермо раҳбарияти ўртасида доимий алоқа сақланиб қолмоқда. Мақсад — энг қисқа фурсатда якуний келишувга эришиш ва шартнома имзолаш жараёнини расмийлаштириш. Ушбу трансфернинг амалга ошиши Сицилия клубининг янги мавсумдаги амбициялари учун жиддий қадам бўлиши кутилмоқда, чунки тажрибали дарвозабон жамоанинг ҳимоя чизиғига алоҳида ишонч олиб киради.
Шу билан бирга, Турин клубининг дарвозабонлар борасидаги бошқа режалари ҳам диққат марказида турибди. Хусусан, Мичеле Ди Грегорианинг келажаги ҳамон ноаниқлигича қолмоқда. Агар у ҳам ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этадиган бўлса, Ювентус дарҳол муқобил вариантларни кўриб чиқишни бошлайди.
Трансфер бозоридаги кейинги эҳтимолий қадамларАгар Ювентус асосий дарвозабонларидан бирини йўқотса, клуб СС Лацио вакили Мандасни сотиб олиш вариантини ўрганиб чиқади. У Викариога ўринбосар сифатида жамоага таклиф этилиши мумкин. Трансфер бозоридаги бундай занжирли реакция А Сериянинг бошқа клублари қатори Турин жамоасининг ҳам таркибни шакллантириш жараёнига ўз таъсирини кўрсатмасдан қўймайди.
Маттиа Периннинг Палермога кўчиб ўтиши нафақат футболчининг ўз фаолиятида янги саҳифа очади, балки клублар ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Яқин кунларда ушбу трансфер бўйича расмий эълон берилиши кутилмоқда.
…