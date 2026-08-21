Ажойиб ҳимоячилар: Гарри Кейн фаолиятидаги энг кучли рақиблари ҳақида гапирди
Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия миллий терма жамоаси тўпурари Гарри Кейн жаҳоннинг энг кучли ҳимоячилари ҳамда ўзи дуч келган энг қийин рақиблар ҳақида фикр билдирди. Нуфузли FourFourTwo нашрига интервью берган тажрибали ҳужумчи Франциянинг «ПСЖ» клуби ҳимоя чизиғи вакиллари — Маркиньос ҳамда Вильян Пачонинг юқори маҳоратини алоҳида эътироф этди.
«Улар билан майдонда ҳақиқий жанг бўлди»: Кейннинг баёноти
Гарри Кейн кучли рақибларга қарши майдонга тушиш унинг ўйинини янада кучайтиришини таъкидлаб, парижликлар билан бўлган муросасиз баҳсларни эсга олди:
"Менга ҳар доим энг яхшиларга қарши ўйнаш ёқади, чунки бундай тўқнашувлар ўз салоҳиятимни тўлиқ намоён қилишимга ёрдам беради. «ПСЖ»га қарши учрашувларда бизни жуда оғир қарама-қаршилик кутиб турган эди — Маркиньос ва Пачо икки нафар ажойиб ҳимоячи саналади. Биз майдонда ҳақиқий жанг олиб бордик: баъзи эпизодларда улар устун келган бўлса, баъзиларида мен ғолиб чиқдим.
«ПСЖ»нинг сўнгги икки йилдаги катта муваффақиятлари бежиз эмас, бу ҳимоячилар ушбу ютуқларда катта роль ўйнашди. Эҳтимол, айнан улар ҳозирги кунда бошқалардан ажралиб турар. Албатта, кўплаб топ жамоаларда кучли ҳимоячилар бор ва мен бундай чақирувларни яхши кўраман.", — деди Гарри Кейн.
Гарри Кейн ва «ПСЖ» ҳимояси таққоси: Асосий жиҳатлар
Йўналиш
Баёнот мазмуни ва тафсилотлар
Футболчи
Гарри Кейн («Бавария» ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси)
Эътироф этилган ҳимоячилар
Маркиньос (Бразилия) ва Вильян Пачо (Эквадор) — «ПСЖ»
Қарама-қаршилик моҳияти
Майдондаги муросасиз яккакурашлар ва юқори жисмоний босим
«ПСЖ»нинг ютуқлари
Сўнгги икки мавсумдаги чемпионликларда ҳимоя чизиғининг ҳал қилувчи ўрни
Ўтган мавсумдаги тўқнашув
ЕЧЛ ярим финали: «ПСЖ» — «Бавария» (умумий ҳисоб: 6:5)
Чемпионлар Лигасидаги эсда қоларли тўқнашув
Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсумда «ПСЖ» УЕФА Чемпионлар Лигаси ярим финалида «Бавария» билан тўқнаш келиб, икки ўйин натижасига кўра 6:5 ҳисобидаги драматик ғалабани қўлга киритган ва кейинчалик мусобақанинг бош совринига эга чиққан эди. Кейн айнан ўша шиддатли қарама-қаршиликдаги ҳимоячиларга қарши курашни алоҳида эътироф этди.
Сизнингча, бугунги кун жаҳон футболида Гарри Кейндек юқори савияли тўпурарни тўлиқ зарарсизлантира оладиган энг кучли ҳимоячи ким?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига ушбу қизиқарли интервьюни дарҳол улашинг!
…