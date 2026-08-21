Ажойиб ҳимоячилар: Гарри Кейн фаолиятидаги энг кучли рақиблари ҳақида гапирди

·1·Спорт
Ажойиб ҳимоячилар: Гарри Кейн фаолиятидаги энг кучли рақиблари ҳақида гапирди

Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия миллий терма жамоаси тўпурари Гарри Кейн жаҳоннинг энг кучли ҳимоячилари ҳамда ўзи дуч келган энг қийин рақиблар ҳақида фикр билдирди. Нуфузли FourFourTwo нашрига интервью берган тажрибали ҳужумчи Франциянинг «ПСЖ» клуби ҳимоя чизиғи вакиллари — Маркиньос ҳамда Вильян Пачонинг юқори маҳоратини алоҳида эътироф этди.

«Улар билан майдонда ҳақиқий жанг бўлди»: Кейннинг баёноти

Гарри Кейн кучли рақибларга қарши майдонга тушиш унинг ўйинини янада кучайтиришини таъкидлаб, парижликлар билан бўлган муросасиз баҳсларни эсга олди:

"Менга ҳар доим энг яхшиларга қарши ўйнаш ёқади, чунки бундай тўқнашувлар ўз салоҳиятимни тўлиқ намоён қилишимга ёрдам беради. «ПСЖ»га қарши учрашувларда бизни жуда оғир қарама-қаршилик кутиб турган эди — Маркиньос ва Пачо икки нафар ажойиб ҳимоячи саналади. Биз майдонда ҳақиқий жанг олиб бордик: баъзи эпизодларда улар устун келган бўлса, баъзиларида мен ғолиб чиқдим.

«ПСЖ»нинг сўнгги икки йилдаги катта муваффақиятлари бежиз эмас, бу ҳимоячилар ушбу ютуқларда катта роль ўйнашди. Эҳтимол, айнан улар ҳозирги кунда бошқалардан ажралиб турар. Албатта, кўплаб топ жамоаларда кучли ҳимоячилар бор ва мен бундай чақирувларни яхши кўраман.", — деди Гарри Кейн.

Гарри Кейн ва «ПСЖ» ҳимояси таққоси: Асосий жиҳатлар

Йўналиш

Баёнот мазмуни ва тафсилотлар

Футболчи

Гарри Кейн («Бавария» ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси)

Эътироф этилган ҳимоячилар

Маркиньос (Бразилия) ва Вильян Пачо (Эквадор) — «ПСЖ»

Қарама-қаршилик моҳияти

Майдондаги муросасиз яккакурашлар ва юқори жисмоний босим

«ПСЖ»нинг ютуқлари

Сўнгги икки мавсумдаги чемпионликларда ҳимоя чизиғининг ҳал қилувчи ўрни

Ўтган мавсумдаги тўқнашув

ЕЧЛ ярим финали: «ПСЖ» — «Бавария» (умумий ҳисоб: 6:5)

Чемпионлар Лигасидаги эсда қоларли тўқнашув

Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсумда «ПСЖ» УЕФА Чемпионлар Лигаси ярим финалида «Бавария» билан тўқнаш келиб, икки ўйин натижасига кўра 6:5 ҳисобидаги драматик ғалабани қўлга киритган ва кейинчалик мусобақанинг бош совринига эга чиққан эди. Кейн айнан ўша шиддатли қарама-қаршиликдаги ҳимоячиларга қарши курашни алоҳида эътироф этди.

Сизнингча, бугунги кун жаҳон футболида Гарри Кейндек юқори савияли тўпурарни тўлиқ зарарсизлантира оладиган энг кучли ҳимоячи ким?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига ушбу қизиқарли интервьюни дарҳол улашинг!

Гарри КейнБавария МюнхенПари Сен-ЖерменМаркиньосВиллиан Пачо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 330 турниридан сўнг Ислам Махачевнинг жароҳати маълум бўлдиUFC 330 турниридан сўнг Ислам Махачевнинг жароҳати маълум бўлдиБугун, 18:07Рўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқдиРўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқдиБугун, 18:00Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?Бугун, 17:49Энг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуринью Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаЭнг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуринью Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаБугун, 17:46Тошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариТошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариБугун, 17:42Челси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайдиЧелси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайдиБугун, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)