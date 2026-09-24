Испания футболчиси 1,2 миллион доллар мукофотни федерация ходимларига тарқатиб юборди
Жаҳон футболи тарихида пул, шуҳрат ва тижорат биринчи ўринга чиқиб қолган замонавий даврда инсонийлик, фидойилик ва ҳақиқий жамоавий руҳни кўрсатиб берувчи мисли кўрилмаган воқеа содир бўлди. Испаниянинг нуфузли AS нашри тарқатган хабарга кўра, Испания миллий терма жамоасининг юлдуз футболчиларидан бири Жаҳон чемпионатидаги тарихий чемпионлик учун олиши керак бўлган нақ 1,2 миллион долларлик шахсий бонусидан тўлиқ воз кечиб, уни Испания Қироллик футбол федерациясининг оддий ишчи-ходимларига бўлиб беришга қарор қилди.
19 июль куни бўлиб ўтган финал баҳсида Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, сайёра чемпионлигини тантана қилган испан жамоасининг ҳар бир аъзосига (жами 26 нафар футболчи) федерация келишувига асосан 1,2 миллион доллардан ортиқ мукофот пули белгиланган эди. Бироқ чемпионлар сафидаги ушбу номаълум қаҳрамон ўз номини сир сақлашни қатъий талаб қилган ҳолда, ушбу улкан бойликни олишдан бош тортди. У ўз қарорини ғалаба фақат майдондаги 11 нафар ёки захирадаги 26 нафар футболчиники эмас, балки базада кеча-кундуз меҳнат қилган маъмурлар, массажчилар, ошпазлар, таҳлилчилар ва федерациянинг кам маошли ходимлари меҳнати экани билан изоҳлади. Барча жараёнлар Испания қонунчилигига тўлиқ мувофиқ тарзда расмийлаштирилди.
Хўш, 1,2 миллион доллардан воз кечган бу сирли футболчи ким бўлиши мумкин, ушбу қарор кийиниш хонасидаги муҳитга қандай таъсир кўрсатди ва нега ушбу воқеа глобал спорт жамоатчилигини лол қолдирмоқда?
«$1,2 миллионлик саховат, сирли чемпион ва Аргентина устидан ғалаба»: Ҳодисанинг 5 та асосий нуқтаси
AS нашри эълон қилган шов-шувли маълумотдан энг муҳим фактлар:
1,2 миллион долларлик бонусдан воз кечилди: Испания миллий жамоаси футболчиси Жаҳон чемпионати олтини учун бериладиган шахсий мукофотини олишдан бош тортди;
Федерация ходимларига беғараз ёрдам: Ушбу улкан маблағ мундиал муваффақиятига ҳисса қўшган Испания футбол федерациясининг оддий техник ходимларига тарқатилди;
Номсиз қолган миллий қаҳрамон: Футболчи пиар ёки оммавий олқишлардан қочиб, ўз шахси ва исми-шарифи сир сақланишини қатъий сўраган;
1:0 ҳисобидаги чемпионлик меваси: 19 июлда Аргентина билан драматик финалда (1:0) зафар қучган 26 нафар футболчининг ҳар бирига айнан 1,2 млн доллардан кафолатланган бонус ажратилган эди;
Тўлиқ қонуний расмийлаштирув: Маблағларни топшириш, солиқ ва ҳуқуқий меъёрлар барчаси Испания қонунлари талабларига асосан расмий ижро этилди.
Испания термаси ва молиявий тақсимот: Бонус тизими ва қабул қилинган қарор таққоси
Жаҳон кубогидаги мукофотлар ва номаълум ўйинчининг қарори таҳлили:
Мезонлар ва йўналишлар
Стандарт режа (26 нафар футболчи учун)
Сирли футболчининг қарори
Ажратилган мукофот ҳажми
Ҳар бир ўйинчига тахминан $1 200 000
$1 200 000 тўлиқ хайрия ва миннатдорликка йўналтирилди
Маблағ олувчи томон
Футболчининг шахсий банк ҳисоби
Испания футбол федерациясининг хизматчи ходимлари
Қарорнинг мақсади
Шахсий даромад ва спорт ютуғи қадри
Жамоа ортида турган кўринмас меҳнат эгаларига миннатдорлик
Медиа ва жамоатчилик ҳолати
Одатий очиқ мукофотлаш
Шахси сир сақланган ҳолдаги олийжаноб ҳаракат
Ҳуқуқий ва солиқвий мақоми
Стандарт шартномавий тўловлар
Барча қонуний талабларга мувофиқ қайта расмийлаштирилди
Жамоавий таъсири
Шахсий рағбат
Бутун миллий жамоа ва ташкилот орасида мислсиз бирдамлик
Спорт ва жамият экспертизаси: Нега бу қарор замонавий футбол учун инқилобий ҳодиса?
Халқаро спорт шарҳловчилари, психологлар ва футбол экспертларининг хулосалари:
«Кўринмас қаҳрамонлар» қадри: Одатда Жаҳон чемпионатида кубокни кўтарган юлдузлар миллионлаб доллар мукофот ва реклама шартномаларига эга бўлади; аммо терма жамоанинг кунлик кийимларини ювган, овқатини тайёрлаган, логистикасини тузган ва соатлаб майдонни тозалаган оддий ходимлар одатдаги ойлиги билан қолиб кетаверади; 1,2 миллион долларнинг уларга тақсимланиши уларнинг ҳаётини тубдан ўзгартириб юборади;
«Пул ҳамма нарса эмас» философияси: Замонавий футболда ҳатто юз минг евро учун клублар билан судлашаётган юлдузлар фонида, 1,2 миллион доллардек (қарийб 15 миллиард сўм) улкан маблағни бир имзо билан бировларга топшириш — спортчининг маънавий даражаси ва ҳақиқий буюклигини кўрсатади;
Нега у исмини сир тутди? Одатда бундай ишлар кўпинча шахсий имидж ва пиар учун ишлатилади; ўйинчининг исмини оммага айтмаслиги бу қадамнинг соф самимият ва сохта обрўдан холи эканини яққол тасдиқлайди;
Испания кийиниш хонасидаги кучли оилавий муҳит: Ушбу ҳолат Испания миллий термасида шунчаки профессионал спортчилар эмас, балки бир-бирини оиладек кўрувчи, майдон ортидаги ҳар бир ходимни қадрлайдиган мустаҳкам бирдамлик шаклланганини исботлайди.
Аргентина устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги финал ғалабаси испанларга олтин медалларни тақдим этган бўлса, номаълум чемпионнинг ушбу қарори бутун футбол дунёсининг қалбини забт этди.
Сизнингча, 1,2 миллион долларлик мукофотини федерациянинг оддий ходимларига бериб юборган бу сирли футболчи ким бўлиши мумкин: жамоа сардорими ёки ёш юлдузлардан бири? Бугунги катта пулларга кўмилган миллионлар ўйинида бундай саховатли қадамлар бошқа бой спортчиларга ҳам ўрнак бўлиши керакми? Шахсий тахминларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ҳақиқий инсонийликни кўрсатувчи ушбу тўлқинлантирувчи мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…