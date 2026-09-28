Ахрор Зиёдуллаев Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлди

·50·Спорт
Ахрор Зиёдуллаев Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлди

Ўзбекистон делегацияси Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида навбатдаги олтин медални қўлга киритди. Кураш бўйича миллий жамоа аъзоси Ахрор Зиёдуллаев -81 кг вазн тоифасида Осиё чемпионига айланди.

Зиёдуллаев мусобақа давомида барча рақибларини мағлуб этиб, финалга йўл олди. Ҳал қилувчи баҳсда у Эрон вакили Рамин Аҳмадзода билан гиламга чиқди.

Финал беллашувида ўз маҳоратини намойиш этган ўзбекистонлик полвон эронлик рақибидан устун келиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасидан жой олди.

Курашчилардан яна бир олтин

Ахрор Зиёдуллаевнинг ғалабаси Ўзбекистон делегацияси ҳисобига яна бир олтин медални қўшди.

Шунингдек, унинг чемпионлиги Аичи-Нагоя-2026да ўзбек курашчиларининг муваффақиятли иштирокини давом эттирди.

Ахрор Зиёдуллаев — Осиё ўйинлари чемпиони! Ўзбекистон байроғи яна бир бор шоҳсупанинг энг юқори поғонасида!

Ахрор ЗиёдуллаевАичи-Нагоя-2026Ўзбекистон делегациясиОсиё ўйинлари
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Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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