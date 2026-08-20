Бернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёр
Тажрибали яримҳимоячи Бернардо Силва мавсумолди тайёргарлигини муваффақиятли якунлаб, Реал Мадрид сафида Испания чемпионатидаги дебютига қизғин ҳозирлик кўрмоқда. Португалиялик футболчи янги жамоасига тезда мослашиб улгурди ва Испания пойтахтида ўзининг янги спорт саҳифасини очишга шай турибди. Мадридликлар Ла Лига доирасидаги навбатдаги баҳсда ўз майдонидан ташқарида Эспанол жамоасига қарши баҳс олиб боради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Бернардо Силванинг Мадрид клубига кўчиб ўтиши унинг собиқ жамоадоши Килиан Мбаппе билан яна бир жамоада тўп суриш имкониятини тақдим этди. Ушбу икки футболчи аввалроқ Монако таркибида ўзаро ажойиб ҳамкорликни йўлга қўйган эди. Икки йил давомида Франция клубида бирга ўйнаган даврларини эсга олар экан, Силва ўша пайтларда уларнинг ҳар иккиси ҳам ёш бўлганини таъкидлади.
Монако давридаги ҳамкорлик ва янги имкониятларРеал Мадрид расмий сайтига берган интервюсида Бернардо Силва франциялик ҳужумчи билан ўтмишдаги хотиралари ва келажакдаги режалари ҳақида гапириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ўшанда Мбаппе ҳам, ўзи ҳам жуда ёш бўлишига қарамай, улар майдонда ўзаро кучли боғланиш ҳосил қилишга муваффақ бўлишган. Кейинги йилларда улар Чемпионлар лигаси ва терма жамоалар миқёсида рақиб сифатида тўқнаш келишган бўлса, эндиликда яна бир либос остида бирлашишди.
Силва жамоадоши ҳақида илиқ фикрлар билдириб, уни ўйин тақдирини ягона ўзи ҳал қила оладиган ноёб футболчи сифатида таърифлади. Килиан ўзининг голлари ва яратадиган вазиятлари билан ҳар бир учрашувда жамоага улкан фойда келтиради, дея қўшимча қилди португалиялик яримҳимоячи. Улар Монакодаги ўша қадимги ҳамкорликни қайта тиклаб, қироллик клуби мухлисларига кўп қувонч улашишни мақсад қилишган.
Чемпионлик пойгаси ва Эспанол билан ўйинКаталонияга сафар уюштираётган Реал Мадрид Испания футболининг қанчалик талабчан эканини яхши англайди. Силва чемпионлик унвони учун курашда ҳар бир очко олтин заррасидек қадрли эканини ва Эспанол устидан ғалаба қозониш муҳимлигини таъкидлади. Ла Лигада ғолиб чиқиш учун кўп очко йўқотишга ҳаққи йўқлигини яхши билган жамоа барча учрашувларга бир хил жиддийликда ёндашиши шарт.
Тажрибали футболчининг фикрича, ўртаҳол жамоаларга қарши ўйинлар ҳам грандларга қарши баҳслар каби бир хил аҳамиятга эга. Реал Мадрид мавсумни кучли бошлаб, дастлабки учрашувданоқ уч очкони қўлга киритиш учун бор кучини ишга солади. Бу эса жамоанинг Испания чемпионатидаги узоқ ва машаққатли йўлидаги илк жиддий синовларидан бири бўлади.
…