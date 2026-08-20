Бернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёр

·0·Спорт
Бернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёр

Тажрибали яримҳимоячи Бернардо Силва мавсумолди тайёргарлигини муваффақиятли якунлаб, Реал Мадрид сафида Испания чемпионатидаги дебютига қизғин ҳозирлик кўрмоқда. Португалиялик футболчи янги жамоасига тезда мослашиб улгурди ва Испания пойтахтида ўзининг янги спорт саҳифасини очишга шай турибди. Мадридликлар Ла Лига доирасидаги навбатдаги баҳсда ўз майдонидан ташқарида Эспанол жамоасига қарши баҳс олиб боради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Бернардо Силванинг Мадрид клубига кўчиб ўтиши унинг собиқ жамоадоши Килиан Мбаппе билан яна бир жамоада тўп суриш имкониятини тақдим этди. Ушбу икки футболчи аввалроқ Монако таркибида ўзаро ажойиб ҳамкорликни йўлга қўйган эди. Икки йил давомида Франция клубида бирга ўйнаган даврларини эсга олар экан, Силва ўша пайтларда уларнинг ҳар иккиси ҳам ёш бўлганини таъкидлади.

Монако давридаги ҳамкорлик ва янги имкониятлар

Реал Мадрид расмий сайтига берган интервюсида Бернардо Силва франциялик ҳужумчи билан ўтмишдаги хотиралари ва келажакдаги режалари ҳақида гапириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ўшанда Мбаппе ҳам, ўзи ҳам жуда ёш бўлишига қарамай, улар майдонда ўзаро кучли боғланиш ҳосил қилишга муваффақ бўлишган. Кейинги йилларда улар Чемпионлар лигаси ва терма жамоалар миқёсида рақиб сифатида тўқнаш келишган бўлса, эндиликда яна бир либос остида бирлашишди.

Силва жамоадоши ҳақида илиқ фикрлар билдириб, уни ўйин тақдирини ягона ўзи ҳал қила оладиган ноёб футболчи сифатида таърифлади. Килиан ўзининг голлари ва яратадиган вазиятлари билан ҳар бир учрашувда жамоага улкан фойда келтиради, дея қўшимча қилди португалиялик яримҳимоячи. Улар Монакодаги ўша қадимги ҳамкорликни қайта тиклаб, қироллик клуби мухлисларига кўп қувонч улашишни мақсад қилишган.

Чемпионлик пойгаси ва Эспанол билан ўйин

Каталонияга сафар уюштираётган Реал Мадрид Испания футболининг қанчалик талабчан эканини яхши англайди. Силва чемпионлик унвони учун курашда ҳар бир очко олтин заррасидек қадрли эканини ва Эспанол устидан ғалаба қозониш муҳимлигини таъкидлади. Ла Лигада ғолиб чиқиш учун кўп очко йўқотишга ҳаққи йўқлигини яхши билган жамоа барча учрашувларга бир хил жиддийликда ёндашиши шарт.

Тажрибали футболчининг фикрича, ўртаҳол жамоаларга қарши ўйинлар ҳам грандларга қарши баҳслар каби бир хил аҳамиятга эга. Реал Мадрид мавсумни кучли бошлаб, дастлабки учрашувданоқ уч очкони қўлга киритиш учун бор кучини ишга солади. Бу эса жамоанинг Испания чемпионатидаги узоқ ва машаққатли йўлидаги илк жиддий синовларидан бири бўлади.

Реал МадридБернардо СилваКилиан МбаппеЛа ЛигаЭспанол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкинИнтер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкинБугун, 15:54Ювентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаЮвентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:10Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиМанчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиБугун, 14:18Атлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариАтлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариБугун, 14:14Бавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБугун, 13:58Ювентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқдаЮвентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқдаБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)