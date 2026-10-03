Шов-шув: Эрлинг Ҳоланд келажакда фақат битта клуб сафида ўйнамоқчи...

·18·Спорт
Шов-шув: Эрлинг Ҳоланд келажакда фақат битта клуб сафида ўйнамоқчи...

«Манчестер Сити»нинг гол машинаси Эрлинг Ҳоланд келажакда фаолиятини Испания Ла Лигасида давом эттириши мумкин. Журналист Жуан Жезус тарқатган шов-шувли маълумотларга қараганда, норвегиялик тўпурарнинг вакиллари Каталония гранди томон илк расмий қадамни ташлади.

Манба хабарига кўра, бир нечта манбалар орқали олинган тасдиқлардан сўнг, Ҳоланднинг яқин атрофи «Барселона» раҳбариятига эҳтимолий трансфер қиймати ҳамда юлдуз футболчининг талаб қиладиган маош миқдори бўйича дастлабки шартларни маълум қилган.

Тез орадаги харид эмас, балки узоқ муддатли режа

Ушбу алоқа Ҳоланд яқин ойларда Манчестерни тарк этади дегани эмас. Ҳозирда вазият қуйидагича:

  • Эрлинг «Манчестер Сити»да ўзини ниҳоятда қулай ва бахтли ҳис қилмоқда.

  • Ҳужумчи инглиз клуби билан шартномасини узоқ муддатга — 2034 йилгача узайтирган.

Бироқ журналист таъкидлашича, норвегиялик форвард ўз олдига янги чорлов қўйиб, клубини ўзгартиришга қарор қилган тақдирда, у танлайдиган ягона ва асосий вариант айнан «Барселона» бўлиб қолмоқда. Ҳоланднинг Каталония гранди лойиҳасига қизиқиши юқори баҳоланмоқда.

Эрлинг ҲоландМанчестер СитиБарселонаКаталония гранди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолдиКеча 10:42Европада янги трансфер интригаси: «Реал» «Сити» футболчиларига қизиқмоқдаЕвропада янги трансфер интригаси: «Реал» «Сити» футболчиларига қизиқмоқда26 сентябр 15:49Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиРой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилди15 сентябр 18:54Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиМанчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олинди14 сентябр 09:15«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!13 сентябр 22:41Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!13 сентябр 17:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди