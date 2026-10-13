Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ноябр ойидаги FIFA кунлари доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси Россия термаси билан Тошкентда ўртоқлик учрашуви ўтказиши кутилмоқда.
- Бу ўйин Ўзбекистон учун 2027 йилги Осиё кубогига тайёргарликнинг муҳим босқичи бўлади.
- Россия термаси октябр ойида Эронни 2:0, Намибияни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб, Нигерия билан 3:3 ўйнаган.
- Ўзбекистон эса Эронни 3:1, Сурияни 4:1 ҳисобида ютиб, Жанубий Кореяга 0:2 ҳисобида ютқазган.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ноябрь ойидаги ФИФА кунлари доирасида Россия миллий жамоаси билан халқаро ўртоқлик учрашуви ўтказиши кутилмоқда. «РБ Спорт» нашри хабарига кўра, Валерий Карпин бошчилигидаги Россия термасининг навбатдаги назорат баҳсларидан бири Тошкентда сафар мақомида бўлиб ўтиши эҳтимоли жуда юқори.
Россияликлар ноябрдаги иккинчи беллашувни ўз майдонида ўтказишни режалаштирган бўлса, ҳамюртларимиз учун бу баҳс қитъа биринчилигига тайёргарлик йўлидаги энг муҳим босқичлардан бири бўлади.
Жамоаларнинг сўнгги натижалари: Карпин ва Каннаваро синовлари
Ҳар икки терма жамоа яқинда бўлиб ўтган ўйинларда бир қатор жиддий тўқнашувларни ўтказди:
Россиянинг октябрдаги юриши: Валерий Карпин жамоаси Эронни (2:0) ва Намибияни (6:0) ишончли ҳисобда мағлуб этган бўлса, Нигерия билан кечган кескин баҳсда жанговар дуранг (3:3) қайд этди;
Ўзбекистоннинг ғалабалари ва сафардаги имтиҳон: Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон термаси Жаҳон чемпионатидан кейинги йиғин доирасида Эронни 3:1, Сурияни эса 4:1 ҳисобида таслим этди. Жанубий Кореяда ташкил этилган учинчи баҳсда эса вакилларимиз 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
Нишонда — Осиё кубоги–2027: Каннаваро шогирдларининг тақвими
Мазкур назорат беллашувлари 2027 йил бошида Саудия Арабистони яшил майдонларида ўтказиладиган қитъа кубогига муҳим ҳозирлик вазифасини бажаради:
Қуръа ва рақиблар: 24 та жамоа иштирок этадиган турнирда ҳамюртларимиз кучли гуруҳдан жой олди;
1-тур (8 январь): Ўзбекистон қитъа биринчилигидаги илк баҳсини Иорданияга қарши бошлайди;
2-тур (13 январь): Иккинчи турда КХДР футболчилари билан тўқнашув кутмоқда;
3-тур (18 январь): Гуруҳдаги якуний учрашув Баҳрайн миллий терма жамоасига қарши бўлади.
Мусобақанинг ҳал қилувчи финал ўйини эса 5 февраль куни Ар-Риёд шаҳридаги муҳташам «King Fahd Sports City Stadium» аренасида бўлиб ўтади. Россияга қарши бўлажак эҳтимолий беллашув Фабио Каннаварога асосий таркиб кучини яна бир бор синовдан ўтказиш учун ажойиб имкониятдир.
Изоҳлар 0
…