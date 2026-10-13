Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?

·50·Спорт
Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ноябр ойидаги FIFA кунлари доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси Россия термаси билан Тошкентда ўртоқлик учрашуви ўтказиши кутилмоқда.
  • Бу ўйин Ўзбекистон учун 2027 йилги Осиё кубогига тайёргарликнинг муҳим босқичи бўлади.
  • Россия термаси октябр ойида Эронни 2:0, Намибияни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб, Нигерия билан 3:3 ўйнаган.
  • Ўзбекистон эса Эронни 3:1, Сурияни 4:1 ҳисобида ютиб, Жанубий Кореяга 0:2 ҳисобида ютқазган.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ноябрь ойидаги ФИФА кунлари доирасида Россия миллий жамоаси билан халқаро ўртоқлик учрашуви ўтказиши кутилмоқда. «РБ Спорт» нашри хабарига кўра, Валерий Карпин бошчилигидаги Россия термасининг навбатдаги назорат баҳсларидан бири Тошкентда сафар мақомида бўлиб ўтиши эҳтимоли жуда юқори.

Россияликлар ноябрдаги иккинчи беллашувни ўз майдонида ўтказишни режалаштирган бўлса, ҳамюртларимиз учун бу баҳс қитъа биринчилигига тайёргарлик йўлидаги энг муҳим босқичлардан бири бўлади.

Жамоаларнинг сўнгги натижалари: Карпин ва Каннаваро синовлари

Ҳар икки терма жамоа яқинда бўлиб ўтган ўйинларда бир қатор жиддий тўқнашувларни ўтказди:

  • Россиянинг октябрдаги юриши: Валерий Карпин жамоаси Эронни (2:0) ва Намибияни (6:0) ишончли ҳисобда мағлуб этган бўлса, Нигерия билан кечган кескин баҳсда жанговар дуранг (3:3) қайд этди;

  • Ўзбекистоннинг ғалабалари ва сафардаги имтиҳон: Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон термаси Жаҳон чемпионатидан кейинги йиғин доирасида Эронни 3:1, Сурияни эса 4:1 ҳисобида таслим этди. Жанубий Кореяда ташкил этилган учинчи баҳсда эса вакилларимиз 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.

Нишонда — Осиё кубоги–2027: Каннаваро шогирдларининг тақвими

Мазкур назорат беллашувлари 2027 йил бошида Саудия Арабистони яшил майдонларида ўтказиладиган қитъа кубогига муҳим ҳозирлик вазифасини бажаради:

  • Қуръа ва рақиблар: 24 та жамоа иштирок этадиган турнирда ҳамюртларимиз кучли гуруҳдан жой олди;

  • 1-тур (8 январь): Ўзбекистон қитъа биринчилигидаги илк баҳсини Иорданияга қарши бошлайди;

  • 2-тур (13 январь): Иккинчи турда КХДР футболчилари билан тўқнашув кутмоқда;

  • 3-тур (18 январь): Гуруҳдаги якуний учрашув Баҳрайн миллий терма жамоасига қарши бўлади.

Мусобақанинг ҳал қилувчи финал ўйини эса 5 февраль куни Ар-Риёд шаҳридаги муҳташам «King Fahd Sports City Stadium» аренасида бўлиб ўтади. Россияга қарши бўлажак эҳтимолий беллашув Фабио Каннаварога асосий таркиб кучини яна бир бор синовдан ўтказиш учун ажойиб имкониятдир.

Ўзбекистон миллий терма жамоасиРоссия миллий терма жамоасиФИФА кунлариКаннаваро
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...8 октябр 18:10Каннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирдиКаннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирди12 август 06:13ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?22 июл 18:03Жавоҳир Синдаровдан тарихий ваъда: “Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келаман!"Жавоҳир Синдаровдан тарихий ваъда: “Жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келаман!"30 сентябр 11:26Криштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинКриштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкин19 август 19:07Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)3 август 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди