12-раунддаги драма: Фундора сўнгги сонияда мағлубиятсиз рақибини “ухлатди”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Себастян Фундора, WBC чемпиони, 12-раунднинг сўнгги сониясида Эрмал Хадрибайни техник нокаутга учратиб, мағлубияциз рақибига илк бор мағлубият таъмини тотдирди.
- Ушбу ғалаба Фундоранинг WBC чемпионлик камарини тўртинчи бор муваффақиятли ҳимоя қилиши бўлди.
- Лас-Вегасдаги жанг Фундоранинг ўз вазн тоифасидаги энг хавфли чемпионлардан бири эканини тасдиқлади.
АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида ўтказилган профессионал бокс оқшомининг марказий тўқнашуви бокс ихлосмандларини лол қолдирган мисли кўрилмаган финиш билан якунланди.
Биринчи ўрта вазн тоифасида (69,9 кг гача) WBC йўналиши чемпиони, бўйи ва ноодатий антропометрияси билан танилган америкалик Себастьян Фундора (24-1-1, 16 КО) шу кунгача мағлубият нималигини билмай келаётган ватандоши Эрмал Хадрибай (23-0-1, 8 КО)га қарши рингга кўтарилди.
Сўнгги сониядаги техник нокаут: 12-раунд драмаси
Тўлиқ 12 раунд этиб белгиланган чемпионлик жанги шиддатли ва кескин зарбалар остида кечди:
Масофа ва босим кураши: Иккала чарм қўлқоп устаси ҳам 12 раунд давомида бир-бирига муносиб қаршилик кўрсатиб, баҳсни ҳакамлар қарорига қадар олиб боришга жуда яқин келган эди;
1 сония қолгандаги зарба: Ҳал қилувчи 12-раунднинг сўнгги сониялари ўтиб бораётган бир пайтда, якуний гонг чалинишига атиги 1 сония қолганида Фундора рақибига кучли зарбалар сериясини йўллаб, уни оғир техник нокаут ҳолатига туширди;
Реферининг қарори: Ҳакам вазиятни баҳолаб, жангни зудлик билан тўхтатишга мажбур бўлди ва муддатидан олдин ғалабани қайд этди.
Фундора рекорди: Тўртинчи муваффақиятли ҳимоя
28 ёшли Себастьян Фундора учун ушбу ғалаба фаолиятидаги муҳим бекат бўлди:
Профессионал рингдаги фаолият: 2016 йилда катта боксга кириб келган Фундора 2024 йилда ўз вазнида мутлақ жаҳон чемпиони мақомига эришган, кейинчалик айрим титулларидан воз кечишга мажбур бўлган эди;
Камарни 4-бор сақлаб қолиш: Хадрибай устидан қозонилган мазкур драматик ғалаба унинг WBC чемпионлик камарини кетма-кет тўртинчи бор муваффақиятли ҳимоя қилиши бўлиб тарихга кирди;
Рақибнинг илк мағлубияти: Шу пайтгача 23 та ғалаба қайд этиб келган Эрмал Хадрибай эса ўз фаолиятидаги илк мағлубиятни қабул қилиб олди.
Лас-Вегасдаги бундай кутилмаган нокаут Фундоранинг ўз вазн тоифасидаги энг хавфли чемпионлардан бири эканини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…