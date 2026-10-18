12-раунддаги драма: Фундора сўнгги сонияда мағлубиятсиз рақибини “ухлатди”

·65·Спорт
12-раунддаги драма: Фундора сўнгги сонияда мағлубиятсиз рақибини “ухлатди”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Себастян Фундора, WBC чемпиони, 12-раунднинг сўнгги сониясида Эрмал Хадрибайни техник нокаутга учратиб, мағлубияциз рақибига илк бор мағлубият таъмини тотдирди.
  • Ушбу ғалаба Фундоранинг WBC чемпионлик камарини тўртинчи бор муваффақиятли ҳимоя қилиши бўлди.
  • Лас-Вегасдаги жанг Фундоранинг ўз вазн тоифасидаги энг хавфли чемпионлардан бири эканини тасдиқлади.

АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида ўтказилган профессионал бокс оқшомининг марказий тўқнашуви бокс ихлосмандларини лол қолдирган мисли кўрилмаган финиш билан якунланди.

Биринчи ўрта вазн тоифасида (69,9 кг гача) WBC йўналиши чемпиони, бўйи ва ноодатий антропометрияси билан танилган америкалик Себастьян Фундора (24-1-1, 16 КО) шу кунгача мағлубият нималигини билмай келаётган ватандоши Эрмал Хадрибай (23-0-1, 8 КО)га қарши рингга кўтарилди.

Сўнгги сониядаги техник нокаут: 12-раунд драмаси

Тўлиқ 12 раунд этиб белгиланган чемпионлик жанги шиддатли ва кескин зарбалар остида кечди:

  • Масофа ва босим кураши: Иккала чарм қўлқоп устаси ҳам 12 раунд давомида бир-бирига муносиб қаршилик кўрсатиб, баҳсни ҳакамлар қарорига қадар олиб боришга жуда яқин келган эди;

  • 1 сония қолгандаги зарба: Ҳал қилувчи 12-раунднинг сўнгги сониялари ўтиб бораётган бир пайтда, якуний гонг чалинишига атиги 1 сония қолганида Фундора рақибига кучли зарбалар сериясини йўллаб, уни оғир техник нокаут ҳолатига туширди;

  • Реферининг қарори: Ҳакам вазиятни баҳолаб, жангни зудлик билан тўхтатишга мажбур бўлди ва муддатидан олдин ғалабани қайд этди.

Фундора рекорди: Тўртинчи муваффақиятли ҳимоя

28 ёшли Себастьян Фундора учун ушбу ғалаба фаолиятидаги муҳим бекат бўлди:

  • Профессионал рингдаги фаолият: 2016 йилда катта боксга кириб келган Фундора 2024 йилда ўз вазнида мутлақ жаҳон чемпиони мақомига эришган, кейинчалик айрим титулларидан воз кечишга мажбур бўлган эди;

  • Камарни 4-бор сақлаб қолиш: Хадрибай устидан қозонилган мазкур драматик ғалаба унинг WBC чемпионлик камарини кетма-кет тўртинчи бор муваффақиятли ҳимоя қилиши бўлиб тарихга кирди;

  • Рақибнинг илк мағлубияти: Шу пайтгача 23 та ғалаба қайд этиб келган Эрмал Хадрибай эса ўз фаолиятидаги илк мағлубиятни қабул қилиб олди.

Лас-Вегасдаги бундай кутилмаган нокаут Фундоранинг ўз вазн тоифасидаги энг хавфли чемпионлардан бири эканини яна бир бор исботлади.

Себастьян ФундораЭрмал ХадрибайWBC чемпиониЛас-Вегас бокс турнир
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиДаҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айланди30 август 12:36Исроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилдиИсроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилди22 сентябр 17:30UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!20 сентябр 09:11Баҳодир Жалолов Соломон Дакресни мағлуб этди — «Big Uzbek»нинг 18-ғалабаси (видео)Баҳодир Жалолов Соломон Дакресни мағлуб этди — «Big Uzbek»нинг 18-ғалабаси (видео)Бугун 06:48WBC сентябрь ойи рейтингида ўзбек боксчилари қайси поғоналарда?WBC сентябрь ойи рейтингида ўзбек боксчилари қайси поғоналарда?7 октябр 23:26Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)6 сентябр 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...