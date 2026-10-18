Милан — Аталанта: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Милан — Аталанта учрашуви 18 октябр, 21:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Милан бошланғич таркиби: 16. Меньян М. (капитан), 21. Чуквуэзе С., 5. Де Винтер К., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 22. Морейра Д., 80. Муса Ю., 31. Павлович С., 11. Пулишич К., 12. Рабьо А., 9. Рамуш Г.
Милан бош мураббийи: Аморим Р.
Аталанта бошланғич таркиби: 29. Карнесекки М., 16. Белланова Р., 47. Бернаскони Л., 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон (капитан), 23. Колашинац С., 31. Кристенсен Т., 90. Крстович Н., 8. Пашалич М., 11. Роу Дж., 10. Самарджич Л.
Аталанта бош мураббийи: Сарри М.
Жонли репортаж1-0 ЖОНЛИ
24
Гол! Гонсалу Рамуш (Милан) руҳий курашда устун келди ва пенальтидан Марко Карнезекки дарвозасининг ўнг бурчагига қайтариб бўлмас зарба йўллади.
24
Гонсалу Рамуш (Милан) пенальти нуқтаси томон йўл олмоқда.
24
ВАР текширувидан сўнг «Милан» фойдасига пенальти белгиланди!
23
Ҳакам Даниэле Киффи ВАР ишорасини кўрсатди ва Милан дарвозасига пенальти белгилаш кераклигини текшириш учун монитор томон йўл олди. Келинг, нима бўлишини кузатамиз!
22
Аталанта ўйинчиларидан бири жарима майдончаси ичида тўпга қўли билан тегди, аммо ҳакам ўйинни давом эттиришга ишора қилди!
22
Юнус Муса (Милан) узатилган тўпни қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни тўсиб қолди.
20
Маурицио Сарри мажбурий ўзгариш қилишга қарор қилди. Сеад Колашинац (Аталанта) жароҳати сабабли ўйинни давом эттира олмайди. Унинг ўрнига Реля Обрич майдонга тушди.
19
Хавфли вазият! Никола Крстович (Аталанта) бўш ҳудудда тўпни қабул қилиб олди ва жарима майдони ичидан йўллаган зарбаси чап устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Милан дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
18
Самуэль Чуквуэзе (Милан) ён чизиқ яқинидан жарима майдончасига тўпни узатди, аммо у кутганидек зарба бера олмади ва яхши ташкиллаштирилган ҳимоя тўпни узоқлаштирди.
16
Шарль Де Кетеларе (Аталанта) рақибларини моҳирона алдаб ўтди, аммо жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган зарбаси ноаниқ чиқди. Тўп чап устун ёнидан бир неча метр ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Милан дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
16
Даниэле Чиффи вазиятни яққол кўриб турибди ва Лазар Самарджич (Аталанта) томонидан содир этилган қоидабузарликни қайд этди.
14
Ҳакам ВАР текширувидан сўнг қаноат ҳосил қилди ва офсайд туфайли голни бекор қилди. АС Милан футболчиларининг кайфияти тушиб кетди.
14
Тўхтанг! Ҳакам Даниэле Киффи «Милан» томонидан киритилган голни ВАР ёрдамида қайта кўриб чиқишини билдирди. Эҳтимол, ҳужум бошланишида ўйиндан ташқари ҳолат бўлган-бўлмагани текширилмоқда.
13
Гол! Кристиан Пулишич (Милан) ҳимоячига тегиб қайтган тўпни яқин масофадан бўш қолган дарвозага жойлаб қўйди. 1:0.
10
Адриен Рабьо (Милан) жарима майдончаси ичида қисқа узатмани қабул қилиб олди ва зарба бериш учун бўш ҳудуд топди, аммо унинг зарбаси дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Аталанта дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
7
Жарима зарбасини Лука Модрич (Милан) амалга оширди, аммо тўпни ҳимоячилар узоқлаштиришди.
7
Томас Кристенсен (Аталанта) томонидан қўпол ўйин. Ҳакам ҳуштагини чалиб, қоидабузарликни қайд этди. АС Милан жарима зарбаси тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Кўрамиз, улар бу вазиятдан қандай фойдаланишаркин.
6
Шарль Де Кетеларе (Аталанта) бундай хатти-ҳаракат қоидаларга зид эканини билиши керак эди. У рақибга қарши жуда эҳтиётсизлик билан ўйнади ва Даниэле Киффида ҳуштак чалишдан бошқа илож қолмади.
1
Ўйин бошланди, биринчи бўлим старт олди.
21:01
Ўйинчилар майдонда ва Милан учрашувни бошлаб беради.
21:01
Даниеле Киффи бугунги ўйинга бош ҳакам этиб тайинланди ва у адолатли ҳакамлик қилишга ҳамда хатоларга йўл қўймасликка ҳаракат қилади.
21:01
Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
21:00
Салом ва бизнинг бўлажак ўйин бўйича дақиқама-дақиқа матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеаларни имкон қадар аниқроқ етказишга ҳаракат қиламиз. Яхши дам олинг.
Изоҳлар 0
…