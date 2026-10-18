Милан — Аталанта: таркиблар ва жонли матн

·53·Спорт
Милан — Аталанта: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги МиланАталанта учрашуви 18 октябр, 21:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Милан бошланғич таркиби: 16. Меньян М. (капитан), 21. Чуквуэзе С., 5. Де Винтер К., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 22. Морейра Д., 80. Муса Ю., 31. Павлович С., 11. Пулишич К., 12. Рабьо А., 9. Рамуш Г.

Милан бош мураббийи: Аморим Р.

Аталанта бошланғич таркиби: 29. Карнесекки М., 16. Белланова Р., 47. Бернаскони Л., 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон (капитан), 23. Колашинац С., 31. Кристенсен Т., 90. Крстович Н., 8. Пашалич М., 11. Роу Дж., 10. Самарджич Л.

Аталанта бош мураббийи: Сарри М.

Жонли репортаж1-0 ЖОНЛИ
241-0
Гол! Гонсалу Рамуш (Милан) руҳий курашда устун келди ва пенальтидан Марко Карнезекки дарвозасининг ўнг бурчагига қайтариб бўлмас зарба йўллади.
24
Гонсалу Рамуш (Милан) пенальти нуқтаси томон йўл олмоқда.
24🎯
ВАР текширувидан сўнг «Милан» фойдасига пенальти белгиланди!
23VAR
Ҳакам Даниэле Киффи ВАР ишорасини кўрсатди ва Милан дарвозасига пенальти белгилаш кераклигини текшириш учун монитор томон йўл олди. Келинг, нима бўлишини кузатамиз!
22
Аталанта ўйинчиларидан бири жарима майдончаси ичида тўпга қўли билан тегди, аммо ҳакам ўйинни давом эттиришга ишора қилди!
22
Юнус Муса (Милан) узатилган тўпни қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни тўсиб қолди.
20🔁
Маурицио Сарри мажбурий ўзгариш қилишга қарор қилди. Сеад Колашинац (Аталанта) жароҳати сабабли ўйинни давом эттира олмайди. Унинг ўрнига Реля Обрич майдонга тушди.
19
Хавфли вазият! Никола Крстович (Аталанта) бўш ҳудудда тўпни қабул қилиб олди ва жарима майдони ичидан йўллаган зарбаси чап устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Милан дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
18
Самуэль Чуквуэзе (Милан) ён чизиқ яқинидан жарима майдончасига тўпни узатди, аммо у кутганидек зарба бера олмади ва яхши ташкиллаштирилган ҳимоя тўпни узоқлаштирди.
16
Шарль Де Кетеларе (Аталанта) рақибларини моҳирона алдаб ўтди, аммо жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган зарбаси ноаниқ чиқди. Тўп чап устун ёнидан бир неча метр ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Милан дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
16
Даниэле Чиффи вазиятни яққол кўриб турибди ва Лазар Самарджич (Аталанта) томонидан содир этилган қоидабузарликни қайд этди.
14VAR
Ҳакам ВАР текширувидан сўнг қаноат ҳосил қилди ва офсайд туфайли голни бекор қилди. АС Милан футболчиларининг кайфияти тушиб кетди.
14VAR
Тўхтанг! Ҳакам Даниэле Киффи «Милан» томонидан киритилган голни ВАР ёрдамида қайта кўриб чиқишини билдирди. Эҳтимол, ҳужум бошланишида ўйиндан ташқари ҳолат бўлган-бўлмагани текширилмоқда.
131-0
Гол! Кристиан Пулишич (Милан) ҳимоячига тегиб қайтган тўпни яқин масофадан бўш қолган дарвозага жойлаб қўйди. 1:0.
10
Адриен Рабьо (Милан) жарима майдончаси ичида қисқа узатмани қабул қилиб олди ва зарба бериш учун бўш ҳудуд топди, аммо унинг зарбаси дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Аталанта дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
7
Жарима зарбасини Лука Модрич (Милан) амалга оширди, аммо тўпни ҳимоячилар узоқлаштиришди.
7
Томас Кристенсен (Аталанта) томонидан қўпол ўйин. Ҳакам ҳуштагини чалиб, қоидабузарликни қайд этди. АС Милан жарима зарбаси тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Кўрамиз, улар бу вазиятдан қандай фойдаланишаркин.
6
Шарль Де Кетеларе (Аталанта) бундай хатти-ҳаракат қоидаларга зид эканини билиши керак эди. У рақибга қарши жуда эҳтиётсизлик билан ўйнади ва Даниэле Киффида ҳуштак чалишдан бошқа илож қолмади.
1
Ўйин бошланди, биринчи бўлим старт олди.
21:01
Ўйинчилар майдонда ва Милан учрашувни бошлаб беради.
21:01
Даниеле Киффи бугунги ўйинга бош ҳакам этиб тайинланди ва у адолатли ҳакамлик қилишга ҳамда хатоларга йўл қўймасликка ҳаракат қилади.
21:01
Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
21:00
Салом ва бизнинг бўлажак ўйин бўйича дақиқама-дақиқа матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеаларни имкон қадар аниқроқ етказишга ҳаракат қиламиз. Яхши дам олинг.
МиланАталантаИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаМилан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқда14 август 01:57Рафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйдиРафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйди11 август 22:11Рубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиРубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлди14 июл 01:13Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирди28 июл 16:33Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилди6 июн 21:44Аталанта — Пафос: таркиблар ва жонли матнАталанта — Пафос: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...