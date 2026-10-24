U-15 Жаҳон чемпионати: Ўзбекистон ўсмирлари Ганага қарши баҳсда ютқазди
ФИФА томонидан ташкил этилган U-15 Жаҳон чемпионати доирасида Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Африка қитъасининг энг кучли мактабларидан бири саналган Гана вакилларига қарши майдонга тушди. Кескин ва голларга бой тарзда кечган тўқнашувда рақиб жамоа 4:1 ҳисобидаги ишончли ғалабани расмийлаштирди.
Ўйин шиддатли бошланди, бироқ ганалик футболчиларнинг тезкор ҳужумлари ва тажрибаси баҳс тақдирини ҳал қилишда муҳим аҳамият касб этди.
Ўйин ривожи: 5 дақиқа ичида урилган учта гол ва кураш
Баҳснинг биринчи бўлими ўта юқори суръатда ўтди ва томонлар ҳисобни тез-тез ўзгартиришга эришди:
Рақибнинг тезкор босими: Ганаликлар учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олиб, 11 ва 15-дақиқаларда кетма-кет иккита тўп киритишди (2:0);
Соломиндан умидбахш жавоб: Орадан бир дақиқа ўтиб, 16-дақиқада Арон Соломин рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни қисқартирди ва вакилларимизни ўйинга қайтарди (2:1);
Иккинчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар: Танаффусдан сўнг Ўзбекистон ўсмирлари ҳисобни тенглаштиришга уринишди, бироқ Гана терма жамоаси ўз имкониятларидан максимал фойдаланиб, яна икки бор дарвозамизни ишғол қилди ва якуний 4:1 ҳисобини қайд этди.
Ёшлар учун катта тажриба мактаби
Гарчи ҳисоб йирик кўриниш олган бўлса-да, дунёнинг энг жисмонан бақувват ва тезкор жамоаларидан бирига қарши кечган ушбу тўқнашув ёш футболчиларимиз учун катта халқаро сабоқ бўлиб хизмат қилади. Мураббийлар штаби йўл қўйилган хатоларни таҳлил қилган ҳолда навбатдаги учрашувларга тайёргарлик кўриши кутилмоқда.
Ўйин қайдномаси:
Гана — Ўзбекистон 4:1
Голлар: Гана (11, 15, иккинчи бўлим) — Арон Соломин 16.
Ўзбекистон таркиби: Тимур Абдужалилов, Муҳаммадали Луфуллаев, Илҳом Мирзаев, Миржалол Фарходов, Арон Соломин, Роман Айзаттулов, Муҳаммадазиз Юсуфов, Беҳзод Тўхтасинов.
Изоҳлар 0
…