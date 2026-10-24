U-15 Жаҳон чемпионати: Ўзбекистон ўсмирлари Ганага қарши баҳсда ютқазди

·0·Спорт
U-15 Жаҳон чемпионати: Ўзбекистон ўсмирлари Ганага қарши баҳсда ютқазди

ФИФА томонидан ташкил этилган U-15 Жаҳон чемпионати доирасида Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Африка қитъасининг энг кучли мактабларидан бири саналган Гана вакилларига қарши майдонга тушди. Кескин ва голларга бой тарзда кечган тўқнашувда рақиб жамоа 4:1 ҳисобидаги ишончли ғалабани расмийлаштирди.

Ўйин шиддатли бошланди, бироқ ганалик футболчиларнинг тезкор ҳужумлари ва тажрибаси баҳс тақдирини ҳал қилишда муҳим аҳамият касб этди.

Ўйин ривожи: 5 дақиқа ичида урилган учта гол ва кураш

Баҳснинг биринчи бўлими ўта юқори суръатда ўтди ва томонлар ҳисобни тез-тез ўзгартиришга эришди:

  • Рақибнинг тезкор босими: Ганаликлар учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олиб, 11 ва 15-дақиқаларда кетма-кет иккита тўп киритишди (2:0);

  • Соломиндан умидбахш жавоб: Орадан бир дақиқа ўтиб, 16-дақиқада Арон Соломин рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни қисқартирди ва вакилларимизни ўйинга қайтарди (2:1);

  • Иккинчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар: Танаффусдан сўнг Ўзбекистон ўсмирлари ҳисобни тенглаштиришга уринишди, бироқ Гана терма жамоаси ўз имкониятларидан максимал фойдаланиб, яна икки бор дарвозамизни ишғол қилди ва якуний 4:1 ҳисобини қайд этди.

Ёшлар учун катта тажриба мактаби

Гарчи ҳисоб йирик кўриниш олган бўлса-да, дунёнинг энг жисмонан бақувват ва тезкор жамоаларидан бирига қарши кечган ушбу тўқнашув ёш футболчиларимиз учун катта халқаро сабоқ бўлиб хизмат қилади. Мураббийлар штаби йўл қўйилган хатоларни таҳлил қилган ҳолда навбатдаги учрашувларга тайёргарлик кўриши кутилмоқда.

Ўйин қайдномаси:

ФИФА U-15 Жаҳон чемпионати

Гана — Ўзбекистон 4:1

  • Голлар: Гана (11, 15, иккинчи бўлим) — Арон Соломин 16.

  • Ўзбекистон таркиби: Тимур Абдужалилов, Муҳаммадали Луфуллаев, Илҳом Мирзаев, Миржалол Фарходов, Арон Соломин, Роман Айзаттулов, Муҳаммадазиз Юсуфов, Беҳзод Тўхтасинов.

ФИФА U-15 Жаҳон чемпионатиЎзбекистон ўсмирлар терма жамоасиАрон Соломин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритдиХорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритди24 июн 10:56Ўзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиЎзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошлади21 август 08:56Англия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқдаАнглия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқда19 июн 11:50Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"23 июн 18:55Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"24 июн 13:57Томас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаТомас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомда24 июн 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди