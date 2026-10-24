Полиция энди осмонда: АҚШда илк бор “учар патруль машинаси” хизматга олинди

·48·Техно
Полиция энди осмонда: АҚШда илк бор “учар патруль машинаси” хизматга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Флорида политехника университети полиция департаменти хавфсизликни таъминлаш ва фавқулодда вазиятларга тезкор жавоб бериш учун Жецон ОНЕ электр учиш аппаратини хизматга қабул қилди.
  • Саккизта электр двигатели билан жиҳозланган ушбу қурилма соатига 100 километргача тезликда ҳаракатланиб, 20 дақиқа давомида ҳавода қола олади.
  • 115 килограмм вазнга эга мазкур техника автоматик қўниш тизими ва баллистик парашют билан таъминланган.

АҚШдаги Флорида политехника университети полиция департаменти хавфсизлик ва фавқулодда ҳолатларга жавоб бериш тизимида ҳақиқий технологик бурилиш ясамоқда. Муассаса кампус ҳудудини ҳаводан патруллаш ҳамда мураккаб вазиятларга зудлик билан етиб бориш учун бир кишилик Jetson ONE электр учиш аппаратини хизматга қабул қилмоқда.

«Учар электромобиль» сифатида тавсифланаётган ушбу ихчам техника патруль машиналари юриши қийин ёки мутлақо имконсиз бўлган жойларга офицерларни саноқли дақиқаларда етказиш имконини беради.

«Учар электромобиль»нинг техник имкониятлари ва хавфсизлиги

Jetson ONE вертикал (тик) кўтарилиш ва қўниш имкониятига эга бўлган ихчам электр летател аппарати ҳисобланади:

  • Двигателлар қуввати ва тезлик: Аппарат 8 та кучли электр двигатели билан жиҳозланган бўлиб, ҳавода соатига 100 километргача тезликда ҳаракатлана олади;

  • Парвоз вақти ва вазни: Аккумуляторлари билан бирга оғирлиги бор-йўғи 115 килограмм атрофида бўлган қурилма бир марталик қувват билан ҳавода тахминан 20 дақиқа қола олади;

  • Юқори хавфсизлик тизими: Ҳар қандай кутилмаган носозлик юз берганда учувчи хавфсизлигини таъминлаш учун аппаратга фавқулодда автоматик қўниш тизими ҳамда баллистик парашют ўрнатилган.

3 йиллик навбат четлаб ўтилди: Нега айнан полиция?

Калифорнияда жойлашган Jetson компаниясининг ушбу шахсий учиш аппаратига талаб шу қадар юқорики, буюртмачилар қаторида 3 йиллик навбат шаклланган:

  • Навбатдан ташқари етказиб бериш: Компания университет буюртмасига алоҳида устуворлик бериб, уни муддатидан анча олдин тайёрлаб берди;

  • Амалий вазифаларга ўтиш: Jetson шу пайтгача асосан кўнгилочар ва дам олиш мақсадидаги парвозларга мўлжалланган эди. Компания бош директори Стефан Дʼхаененинг таъкидлашича, университетнинг муҳандислик салоҳияти ва жамоат хавфсизлиги бўйича лойиҳалари мазкур техниканинг реал хизмат шароитларидаги амалий имкониятларини синовдан ўтказиш учун идеал майдон бўлиб хизмат қилади.

Мазкур инновацион лойиҳа келажакда шахсий электр ҳаво транспортларининг оддий кўнгилочар парвозлардан чиқиб, қутқарув, полиция патрули ва тезкор ёрдам каби ҳаётий муҳим соҳаларга кенг кириб боришини кўрсатиб бермоқда.

Мавзуга оид қурилманинг парвози ва тақдимоти билан Florida police introduce Astro flying vehicle лавҳасида яқиндан танишиш мумкин. Бу видеоматериалда Флорида политехника университети полицияси учун махсус қабул қилинган Jetson ONE аппаратининг имкониятлари ва ташқи кўриниши намойиш этилган.

Jetson ONEФлорида политехника университетиучар электромобильинновацион технологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?15 сентябр 07:03Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаToyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқда6 июл 01:29Хитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаХитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқда11 сентябр 20:14Хитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилдиХитойда дросселларни осмонда лазер ёрдамида қувватлантириш синовдан ўтказилди30 июл 03:27iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари қанча?iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари қанча?Бугун 11:39«Малика» бозорида iPhone Duo Spark нархида сотилмоқда«Малика» бозорида iPhone Duo Spark нархида сотилмоқдаКеча 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари