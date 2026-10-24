Полиция энди осмонда: АҚШда илк бор “учар патруль машинаси” хизматга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Флорида политехника университети полиция департаменти хавфсизликни таъминлаш ва фавқулодда вазиятларга тезкор жавоб бериш учун Жецон ОНЕ электр учиш аппаратини хизматга қабул қилди.
- Саккизта электр двигатели билан жиҳозланган ушбу қурилма соатига 100 километргача тезликда ҳаракатланиб, 20 дақиқа давомида ҳавода қола олади.
- 115 килограмм вазнга эга мазкур техника автоматик қўниш тизими ва баллистик парашют билан таъминланган.
АҚШдаги Флорида политехника университети полиция департаменти хавфсизлик ва фавқулодда ҳолатларга жавоб бериш тизимида ҳақиқий технологик бурилиш ясамоқда. Муассаса кампус ҳудудини ҳаводан патруллаш ҳамда мураккаб вазиятларга зудлик билан етиб бориш учун бир кишилик Jetson ONE электр учиш аппаратини хизматга қабул қилмоқда.
«Учар электромобиль» сифатида тавсифланаётган ушбу ихчам техника патруль машиналари юриши қийин ёки мутлақо имконсиз бўлган жойларга офицерларни саноқли дақиқаларда етказиш имконини беради.
«Учар электромобиль»нинг техник имкониятлари ва хавфсизлиги
Jetson ONE вертикал (тик) кўтарилиш ва қўниш имкониятига эга бўлган ихчам электр летател аппарати ҳисобланади:
Двигателлар қуввати ва тезлик: Аппарат 8 та кучли электр двигатели билан жиҳозланган бўлиб, ҳавода соатига 100 километргача тезликда ҳаракатлана олади;
Парвоз вақти ва вазни: Аккумуляторлари билан бирга оғирлиги бор-йўғи 115 килограмм атрофида бўлган қурилма бир марталик қувват билан ҳавода тахминан 20 дақиқа қола олади;
Юқори хавфсизлик тизими: Ҳар қандай кутилмаган носозлик юз берганда учувчи хавфсизлигини таъминлаш учун аппаратга фавқулодда автоматик қўниш тизими ҳамда баллистик парашют ўрнатилган.
3 йиллик навбат четлаб ўтилди: Нега айнан полиция?
Калифорнияда жойлашган Jetson компаниясининг ушбу шахсий учиш аппаратига талаб шу қадар юқорики, буюртмачилар қаторида 3 йиллик навбат шаклланган:
Навбатдан ташқари етказиб бериш: Компания университет буюртмасига алоҳида устуворлик бериб, уни муддатидан анча олдин тайёрлаб берди;
Амалий вазифаларга ўтиш: Jetson шу пайтгача асосан кўнгилочар ва дам олиш мақсадидаги парвозларга мўлжалланган эди. Компания бош директори Стефан Дʼхаененинг таъкидлашича, университетнинг муҳандислик салоҳияти ва жамоат хавфсизлиги бўйича лойиҳалари мазкур техниканинг реал хизмат шароитларидаги амалий имкониятларини синовдан ўтказиш учун идеал майдон бўлиб хизмат қилади.
Мазкур инновацион лойиҳа келажакда шахсий электр ҳаво транспортларининг оддий кўнгилочар парвозлардан чиқиб, қутқарув, полиция патрули ва тезкор ёрдам каби ҳаётий муҳим соҳаларга кенг кириб боришини кўрсатиб бермоқда.
Мавзуга оид қурилманинг парвози ва тақдимоти билан Florida police introduce Astro flying vehicle лавҳасида яқиндан танишиш мумкин. Бу видеоматериалда Флорида политехника университети полицияси учун махсус қабул қилинган Jetson ONE аппаратининг имкониятлари ва ташқи кўриниши намойиш этилган.
Изоҳлар 0
…