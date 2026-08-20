Каталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзолади
«Барселона» ёзги трансфер ойнасида муҳим келишувни расмийлаштирди. Каталония клуби матбуот хизмати португалиялик тажрибали қанот ҳимоячиси Жоау Канселу билан тўлиқ асосда 3 йиллик битим имзоланганини маълум қилди. Бунгача жамоада ижарада ўйнаган 32 ёшли ҳимоячининг қайтиши қандай амалга ошди?
«Ал-Ҳилол» билан шартномани бекор қилиш ва эркин агент мақоми
Канселунинг Каталонияга қайтиши унинг Саудия Арабистонининг «Ал-Ҳилол» клуби билан ўртадаги амалдаги битимни ўзаро розилик асосида бекор қилиши ортидан имконли бўлди. Эркин агентга айланган ҳимоячи бошқа таклифларни рад этиб, тўғридан-тўғри «Барселона» таклифини қабул қилди.
Жоау Канселу трансфери тафсилотлари
Кўрсаткич
Трансфер параметрлари ва маълумотлар
Футболчи
Жоау Канселу (Португалия, қанот ҳимоячиси)
Янги клуб
«Барселона» (Испания)
Шартнома муддати
3 йиллик битим (2029 йил ёзига қадар)
Аввалги жамоаси
«Ал-Ҳилол» (шартнома бекор қилинган)
Ўтмишдаги тажрибаси
«Барселона»да ижара асосида тўп сурган
Илк расмий баҳс
23 август, «Эльче»га қарши сафар ўйини
Янги мавсум старти ва таркибдаги ўрин
Ҳанс-Дитер Флик бошчилигидаги жамоа ҳимоя чизиғидаги муаммоларни бартараф этишда ҳар иккала қанотда бирдек юқори савияда ўйнай оладиган Канселунинг тажрибасига катта ишонч билдирмоқда. «Барселона» Ла Лиганинг янги мавсумидаги илк расмий учрашувини 23 август куни сафарда «Эльче»га қарши ўтказади ва ушбу беллашувда Канселунинг қайта дебют қилиши кутилмоқда.
Сизнингча, Жоау Канселунинг тўлиқ таркибга қайтиши «Барселона» ҳимоя чизиғини чемпионлик даражасида кучайтира оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барса»нинг барча мухлисларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!
…