Каталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзолади

·0·Спорт
Каталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзолади

«Барселона» ёзги трансфер ойнасида муҳим келишувни расмийлаштирди. Каталония клуби матбуот хизмати португалиялик тажрибали қанот ҳимоячиси Жоау Канселу билан тўлиқ асосда 3 йиллик битим имзоланганини маълум қилди. Бунгача жамоада ижарада ўйнаган 32 ёшли ҳимоячининг қайтиши қандай амалга ошди?

«Ал-Ҳилол» билан шартномани бекор қилиш ва эркин агент мақоми

Канселунинг Каталонияга қайтиши унинг Саудия Арабистонининг «Ал-Ҳилол» клуби билан ўртадаги амалдаги битимни ўзаро розилик асосида бекор қилиши ортидан имконли бўлди. Эркин агентга айланган ҳимоячи бошқа таклифларни рад этиб, тўғридан-тўғри «Барселона» таклифини қабул қилди.

Жоау Канселу трансфери тафсилотлари

Кўрсаткич

Трансфер параметрлари ва маълумотлар

Футболчи

Жоау Канселу (Португалия, қанот ҳимоячиси)

Янги клуб

«Барселона» (Испания)

Шартнома муддати

3 йиллик битим (2029 йил ёзига қадар)

Аввалги жамоаси

«Ал-Ҳилол» (шартнома бекор қилинган)

Ўтмишдаги тажрибаси

«Барселона»да ижара асосида тўп сурган

Илк расмий баҳс

23 август, «Эльче»га қарши сафар ўйини

Янги мавсум старти ва таркибдаги ўрин

Ҳанс-Дитер Флик бошчилигидаги жамоа ҳимоя чизиғидаги муаммоларни бартараф этишда ҳар иккала қанотда бирдек юқори савияда ўйнай оладиган Канселунинг тажрибасига катта ишонч билдирмоқда. «Барселона» Ла Лиганинг янги мавсумидаги илк расмий учрашувини 23 август куни сафарда «Эльче»га қарши ўтказади ва ушбу беллашувда Канселунинг қайта дебют қилиши кутилмоқда.

Сизнингча, Жоау Канселунинг тўлиқ таркибга қайтиши «Барселона» ҳимоя чизиғини чемпионлик даражасида кучайтира оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барса»нинг барча мухлисларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилдиЖоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилдиБугун, 18:54Геноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқдаГеноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқдаБугун, 18:12Жо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилдиЖо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилдиБугун, 17:54Энзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодмиЭнзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодмиБугун, 17:37Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Бугун, 17:00Тарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиТарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)