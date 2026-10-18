Фиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Фиорентина — Комо учрашуви 18 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Фиорентина бошланғич таркиби: 43. де Хеа Д., 3. Дрэгушин Р., 44. Фаджоли Н., 20. Хименес А., 30. Мастантуоно Ф., 27. Ндур К., 25. Нжие А., 32. Пеллегрино М., 5. Понграчич М., 28. Поте, 33. Вьери.
Фиорентина захирадагилари: 74. Адеми А., 23. Бету, 4. Брешианини М., 53. Кристенсен О., 2. Додо, 29. Ньонто У., 42. Инао Улаи К., 17. Жоау Мариу, 19. Леццерини Л., 72. Маццео Б., 73. Пирро А., 21. Вальдепеньяс В.
Фиорентина бош мураббийи: Ваноли П.
Комо бошланғич таркиби: 1. Бюте Ж., 8. Какере М., 99. Чалоба Т., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л., 9. Дувикас А., 2. Кемпф М. О., 30. Либерали М., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 3. Валье А.
Комо захирадагилари: 42. Аддаи Дж., 20. Батурина М., 13. Доссена А., 18. Гольданига Э., 16. Кайки, 53. Камбвала У., 15. Лахдо А., 5. Перроне М., 4. Рамон Ж., 21. Риччи С., 17. Родригес Х., 97. Санчес Р., 28. Смолчич И., 22. Вигорито М.
Комо бош мураббийи: Фабрегас С.
Изоҳлар 0
…