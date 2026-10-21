«ПСЖ» «Барселона»ни енгди, «Сити» АЕКни тор-мор этди, «Ливерпуль» эса камбэк қилди

·1·Спорт
«ПСЖ» «Барселона»ни енгди, «Сити» АЕКни тор-мор этди, «Ливерпуль» эса камбэк қилди

УЕФА Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 3-туридан ўрин олган учрашувлар ҳақиқий голлар шоуси, кескин кураш ва кутилмаган бурилишлар билан ёдда қолди. Қитъанинг гранд жамоалари мухлисларга ҳақиқий футбол спектаклини тақдим этишди.

Парижда «ПСЖ» «Барселона» устидан ишончли ғалабани қўлга киритган бўлса, Манчестерда Фил Фоденнинг бенефиси АЕКни таслим этди. «Энфилд»да эса 7 та гол урилган тўқнашувда «Ливерпуль» иродали камбэк амалга оширди.

Парижда «Барселона» таслим этилди: 4:2

Турнинг марказий беллашуви Парижда кечди. Луис Энрике шогирдлари каталонияликларга қарши юқори темпдаги шиддатли ўйин намойиш этиб, 4:2 ҳисобида устун келди:

  • «ПСЖ» голлари: Дуэ (38), Эрнандес (72), Витинья (81) ва Руис (86);

  • «Барселона»нинг жавоб тўплари: Эспарт (55) ҳамда Ламин Ямал (79).

ПСЖ: Сафонов — Эрнандес (Заир-Эмери, 78), Пачо, Маркиньос (Забарный, 59), Хакими — Руис, Витинья, Невеш — Кварацхелия (Аклиуш, 59), Дембеле (Торрес, 20), Дуэ (Маюлу, 78).

Барселона: Гарсия — Канселу, Мартин, Кубарси, Эспарт (Бальде, 74) — Педри (Гави, 60), Берналь (Родри, 60) — Гордон, Ольмо (Фермин, 27), Ямаль — Рафинья (Адейеми, 60).

Фодендан ҳет-трик: «Манчестер Сити» — АЕК 5:1

Манчестердаги «Этиҳад» стадионида Мареска жамоаси грецияликларга ҳеч қандай имконият қолдирмади:

  • Фоденнинг ҳет-триги: Фил Фоден учрашувда уч бор (34, 65, 76-дақиқалар) рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳет-трикни расмийлаштирди;

  • Қолган голлар: Андерсон (12) ва Шерки (57) ҳам ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди. Меҳмонлардан эса Пилиос (52) ягона жавоб тўпини киритди.

Манчестер Сити: Доннарумма — Льюис, Хусанов, Диаш (Бретвейт, 82), Гвардиол (Рейс, 72) — Андерсон, Фернандес (Аит-Нури, 72) — Фоден, Шерки, Аллан — Самба (Макайду, 62).

АЕК: Бриньоли — Рота, Мукуди, Релвас, Пилиос — Майер, Арриага (Гачинович, 83), Марин (Коита, 46), Мариу (Зубков, 63) — Йович (Виталиш, 83), Варга (Зини, 46).

«Энфилд»даги 7 голли триллер: «Ливерпуль» камбэк қилди

Мерсисайдда ҳақиқий драматик жанг кечди. «Вильярреал»га қарши баҳсда ҳисобда ортда бораётган Арне Слот шогирдлари вазиятни ўнглабгина қолмай, 4:3 ҳисобида ғалаба қозонишди:

  • «Ливерпуль»: Мак Аллистер (36, 65 дубль), Араухо (45+2) ва Вирц (68);

  • «Вильярреал»: Микаутадзе (4), Кардона (29) ҳамда Олувасейи (87).

Ливерпул: Алиссон — Араухо (Вирц, 46), Жаке (Гомес, 74), Ван Дейк, Цимикас — Макаллистер, Гравенберх, Ниони (Макконнелл, 81) — Нгумоха (Баркола, 74), Кумас (Исак, 66), Гакпо.

Вилярреал: Гулачи — Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо — Молейро (Фойт, 54), Салиба (Олувасейи, 46), Бьюкенен (Фримен, 60) — Гуйе, Микаутадзе (Перес, 60), Комесанья (Морено, 78).

Қолган учрашувлар натижалари:

  • «Штутгарт» — «Атлетико» 1:1

    Голлар: Левелинг (36) — Альварес (47).

  • «Наполи» — «Будё-Глимт» 4:3

    Голлар: Политано (1), Мактоминей (41, 75 дубль), Бёртуфт (авт) — Ҳауге (27), Ҳелмерсен (62), Фет (90+4).

  • «Рома» — «Слован» 4:0

    Голлар: Эрмосо (21), Молина (39), Писилли (52), Мален (58 пен).

  • «Порту» — «ПСВ» 0:1

    Гол: Тил (57).

Мазкур учрашувлардан сўнг Чемпионлар лигасининг умумий турнир жадвалидаги рақобат янада қизиқарли ва кескин кўриниш олди.

ПСЖЛиверпульФил ФоденУЕФА Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилиндиКеча 23:46“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин9 октябр 10:08ЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозондиЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозонди10 сентябр 06:34«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди9 сентябр 23:25«Ливерпуль»дан 100 миллионлик бомба: Барколя билан келишиб олинди!«Ливерпуль»дан 100 миллионлик бомба: Барколя билан келишиб олинди!28 июл 11:07120 млн евролик трансфер жанги: «Реал» «Лейпциг» юлдузи учун пойгага қўшилди120 млн евролик трансфер жанги: «Реал» «Лейпциг» юлдузи учун пойгага қўшилди26 июл 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди