«ПСЖ» «Барселона»ни енгди, «Сити» АЕКни тор-мор этди, «Ливерпуль» эса камбэк қилди
УЕФА Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 3-туридан ўрин олган учрашувлар ҳақиқий голлар шоуси, кескин кураш ва кутилмаган бурилишлар билан ёдда қолди. Қитъанинг гранд жамоалари мухлисларга ҳақиқий футбол спектаклини тақдим этишди.
Парижда «ПСЖ» «Барселона» устидан ишончли ғалабани қўлга киритган бўлса, Манчестерда Фил Фоденнинг бенефиси АЕКни таслим этди. «Энфилд»да эса 7 та гол урилган тўқнашувда «Ливерпуль» иродали камбэк амалга оширди.
Парижда «Барселона» таслим этилди: 4:2
Турнинг марказий беллашуви Парижда кечди. Луис Энрике шогирдлари каталонияликларга қарши юқори темпдаги шиддатли ўйин намойиш этиб, 4:2 ҳисобида устун келди:
«ПСЖ» голлари: Дуэ (38), Эрнандес (72), Витинья (81) ва Руис (86);
«Барселона»нинг жавоб тўплари: Эспарт (55) ҳамда Ламин Ямал (79).
ПСЖ: Сафонов — Эрнандес (Заир-Эмери, 78), Пачо, Маркиньос (Забарный, 59), Хакими — Руис, Витинья, Невеш — Кварацхелия (Аклиуш, 59), Дембеле (Торрес, 20), Дуэ (Маюлу, 78).
Барселона: Гарсия — Канселу, Мартин, Кубарси, Эспарт (Бальде, 74) — Педри (Гави, 60), Берналь (Родри, 60) — Гордон, Ольмо (Фермин, 27), Ямаль — Рафинья (Адейеми, 60).
Фодендан ҳет-трик: «Манчестер Сити» — АЕК 5:1
Манчестердаги «Этиҳад» стадионида Мареска жамоаси грецияликларга ҳеч қандай имконият қолдирмади:
Фоденнинг ҳет-триги: Фил Фоден учрашувда уч бор (34, 65, 76-дақиқалар) рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳет-трикни расмийлаштирди;
Қолган голлар: Андерсон (12) ва Шерки (57) ҳам ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди. Меҳмонлардан эса Пилиос (52) ягона жавоб тўпини киритди.
Манчестер Сити: Доннарумма — Льюис, Хусанов, Диаш (Бретвейт, 82), Гвардиол (Рейс, 72) — Андерсон, Фернандес (Аит-Нури, 72) — Фоден, Шерки, Аллан — Самба (Макайду, 62).
АЕК: Бриньоли — Рота, Мукуди, Релвас, Пилиос — Майер, Арриага (Гачинович, 83), Марин (Коита, 46), Мариу (Зубков, 63) — Йович (Виталиш, 83), Варга (Зини, 46).
«Энфилд»даги 7 голли триллер: «Ливерпуль» камбэк қилди
Мерсисайдда ҳақиқий драматик жанг кечди. «Вильярреал»га қарши баҳсда ҳисобда ортда бораётган Арне Слот шогирдлари вазиятни ўнглабгина қолмай, 4:3 ҳисобида ғалаба қозонишди:
«Ливерпуль»: Мак Аллистер (36, 65 дубль), Араухо (45+2) ва Вирц (68);
«Вильярреал»: Микаутадзе (4), Кардона (29) ҳамда Олувасейи (87).
Ливерпул: Алиссон — Араухо (Вирц, 46), Жаке (Гомес, 74), Ван Дейк, Цимикас — Макаллистер, Гравенберх, Ниони (Макконнелл, 81) — Нгумоха (Баркола, 74), Кумас (Исак, 66), Гакпо.
Вилярреал: Гулачи — Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо — Молейро (Фойт, 54), Салиба (Олувасейи, 46), Бьюкенен (Фримен, 60) — Гуйе, Микаутадзе (Перес, 60), Комесанья (Морено, 78).
Қолган учрашувлар натижалари:
«Штутгарт» — «Атлетико» 1:1
Голлар: Левелинг (36) — Альварес (47).
«Наполи» — «Будё-Глимт» 4:3
Голлар: Политано (1), Мактоминей (41, 75 дубль), Бёртуфт (авт) — Ҳауге (27), Ҳелмерсен (62), Фет (90+4).
«Рома» — «Слован» 4:0
Голлар: Эрмосо (21), Молина (39), Писилли (52), Мален (58 пен).
«Порту» — «ПСВ» 0:1
Гол: Тил (57).
Мазкур учрашувлардан сўнг Чемпионлар лигасининг умумий турнир жадвалидаги рақобат янада қизиқарли ва кескин кўриниш олди.
Изоҳлар 0
…