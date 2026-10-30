Севинч Исмоилова ва Алишер Байниязовдан янги дуэт: “Миллион” мухлислар эътиборида (видео)

·50·Маданият
Севинч Исмоилова ва Алишер Байниязовдан янги дуэт: “Миллион” мухлислар эътиборида (видео)

Хонандалар Севинч Исмоилова ва Алишер Байниязов мухлисларига янги дуэтини тақдим этди. “Миллион” деб номланган қўшиқ бугун, 30 октябрь куни YouTube платформасида премьера қилинди.

Янги тарона эълон қилинганидан кўп ўтмай тингловчилар эътиборини тортди. Айниқса, икки хонанданинг ижодий ҳамкорлиги мухлислар орасида қизиқиш уйғотди. Қўшиқ остидаги изоҳларда илиқ фикрлар ва санъаткорларга билдирилган тилакларни кўриш мумкин.

Премьерадан атиги икки соат ўтиб, видеоклип 40 мингга яқин марта томоша қилинди. Мухлислар янги дуэтга баҳо бериб, хонандаларга ижодий муваффақиятлар тиламоқда.

Сиз “Миллион” дуэтини тинглаб кўрдингизми? Қўшиқни 10 баллик тизимда баҳоласангиз, унга неча балл берган бўлардингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Севинч ИсмоиловаАлишер БайниязовМиллион қўшиғи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Севинч Исмоилова қорақалпоғистонлик хонанда Алишер Байниязовга турмушга чиқяптими?Севинч Исмоилова қорақалпоғистонлик хонанда Алишер Байниязовга турмушга чиқяптими?25 октябр 13:26Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиСевинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирланди4 июн 16:26Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиСевинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирди23 сентябр 13:50Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб бердиСевинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди24 сентябр 16:32Севинч Мўминованинг мухлислари билан самимий дийдори тармоқларда қизғин муҳокамадаСевинч Мўминованинг мухлислари билан самимий дийдори тармоқларда қизғин муҳокамада9 октябр 11:10Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиСевинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олди30 июн 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари