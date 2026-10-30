Собиқ UFC жангчиси Саидёқуб Қаҳрамонов ACA 209 турнирида ютқазиб қўйди

·64·Спорт
Собиқ UFC жангчиси Саидёқуб Қаҳрамонов ACA 209 турнирида ютқазиб қўйди

Тожикистон пойтахти Душанбе шаҳрида ММА бўйича нуфузли ACA 209 халқаро турнири бўлиб ўтди. Марказий жанглардан бирида UFC'нинг собиқ жангчиси, ўзбекистонлик тажрибали спортчи Саидёқуб Қаҳрамонов октагонга кўтарилди.

Мезбон юрт вакили Бахтовар Юнусовга қарши кечган муросасиз ва шиддатли баҳс тўлиқ уч раунд давом этиб, кутилмаган якун топди.

Тўлиқ 3 раундлик жанг ва ҳакамлар хулосаси

Шиддатли ҳужумлар ва позицион курашларга бой бўлган учрашув тафсилотлари қуйидагича бўлди:

  • Жангнинг бориши: Баҳснинг барча 3 раунди тўлиқ давом этди ва ҳар икки томон бир-бирига жиддий қаршилик кўрсатди;

  • Ҳакамларнинг якдил қарори: Жанг якунида ён ҳакамлар бир овоздан — 30:27, 30:27 ва 30:26 ҳисобларида тожикистонлик жангчи Бахтовар Юнусовнинг устунлигини эътироф этиб, уни ғолиб деб топдилар.

Дебютантнинг ғалабаси ва рекордлар ўзгариши

Ушбу муҳим тўқнашув ҳар икки жангчининг профессионал фаолиятида сезиларли ўзгаришларга сабаб бўлди:

  • Бахтовар Юнусовнинг муваффақиятли дебюти: Мазкур беллашув Юнусов учун ACA Лигасидаги илк дебют жанг бўлди. Ушбу ғалабадан кейин унинг умумий кўрсаткичи 12 ғалаба, 1 мағлубият ва 1 дурангга етди;

  • Қаҳрамоновнинг серияси тўхтади: Саидёқуб Қаҳрамонов ўзининг кетма-кет қайд этиб келаётган учта ғалабали сериясини йўқотди. Бугунги натижадан сўнг ҳамюртимизнинг ҳисобидаги мағлубиятлар сони 4 тага етди.

Душанбедаги мазкур мусобақа минтақа яккакураш ихлосмандларининг диққат марказида бўлиб, ташкилотдаги кейинги рейтинг ўзгаришлари учун ҳам катта аҳамият касб этди.

ACA 209Саидёқуб ҚаҳрамоновБахтовар ЮнусовММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонликМераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонлик23 сентябр 19:59Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?9 август 23:03Оқ уйда бўлиб ўтган UFC турнири промоушенга $30 млн зарар келтирдиОқ уйда бўлиб ўтган UFC турнири промоушенга $30 млн зарар келтирди5 август 10:14Арман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилдиАрман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилди22 сентябр 06:10Дана Уайт бир сўз билан ишора қилди: Усмон UFCга яқинми?Дана Уайт бир сўз билан ишора қилди: Усмон UFCга яқинми?4 август 06:31«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади24 сентябр 06:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди