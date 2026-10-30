Собиқ UFC жангчиси Саидёқуб Қаҳрамонов ACA 209 турнирида ютқазиб қўйди
Тожикистон пойтахти Душанбе шаҳрида ММА бўйича нуфузли ACA 209 халқаро турнири бўлиб ўтди. Марказий жанглардан бирида UFC'нинг собиқ жангчиси, ўзбекистонлик тажрибали спортчи Саидёқуб Қаҳрамонов октагонга кўтарилди.
Мезбон юрт вакили Бахтовар Юнусовга қарши кечган муросасиз ва шиддатли баҳс тўлиқ уч раунд давом этиб, кутилмаган якун топди.
Тўлиқ 3 раундлик жанг ва ҳакамлар хулосаси
Шиддатли ҳужумлар ва позицион курашларга бой бўлган учрашув тафсилотлари қуйидагича бўлди:
Жангнинг бориши: Баҳснинг барча 3 раунди тўлиқ давом этди ва ҳар икки томон бир-бирига жиддий қаршилик кўрсатди;
Ҳакамларнинг якдил қарори: Жанг якунида ён ҳакамлар бир овоздан — 30:27, 30:27 ва 30:26 ҳисобларида тожикистонлик жангчи Бахтовар Юнусовнинг устунлигини эътироф этиб, уни ғолиб деб топдилар.
Дебютантнинг ғалабаси ва рекордлар ўзгариши
Ушбу муҳим тўқнашув ҳар икки жангчининг профессионал фаолиятида сезиларли ўзгаришларга сабаб бўлди:
Бахтовар Юнусовнинг муваффақиятли дебюти: Мазкур беллашув Юнусов учун ACA Лигасидаги илк дебют жанг бўлди. Ушбу ғалабадан кейин унинг умумий кўрсаткичи 12 ғалаба, 1 мағлубият ва 1 дурангга етди;
Қаҳрамоновнинг серияси тўхтади: Саидёқуб Қаҳрамонов ўзининг кетма-кет қайд этиб келаётган учта ғалабали сериясини йўқотди. Бугунги натижадан сўнг ҳамюртимизнинг ҳисобидаги мағлубиятлар сони 4 тага етди.
Душанбедаги мазкур мусобақа минтақа яккакураш ихлосмандларининг диққат марказида бўлиб, ташкилотдаги кейинги рейтинг ўзгаришлари учун ҳам катта аҳамият касб этди.
Изоҳлар 0
…