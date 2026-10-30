Telegram фойдаланувчилари дуч келаётган янги фирибгарлик: сохта "овоз бериш" схемаси

·2·Техно
Telegram фойдаланувчилари дуч келаётган янги фирибгарлик: сохта "овоз бериш" схемаси

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида Telegram аккаунтларини сохта «танлов» ва «овоз бериш» ниқоби остида оммавий равишда ўғирлаш ҳолатлари кескин кўпайди. Ички ишлар вазирлиги Киберхавфсизлик маркази ҳамда Тошкент шаҳар ИИББ фуқароларни огоҳликка чақириб, тармоқда кенг тарқалаётган хавфли фишинг ҳужумларидан огоҳлантирди.

Энг хавфли томони шундаки, бундай хабарлар бегоналардан эмас, балки саҳифаси аллақачон бузиб кирилган энг яқин танишларингиз, дўстларингиз ёки оила аъзоларингиз номидан юборилмоқда.

Фирибгарлик схемаси қандай ишлайди?

Кибержиноятчилар одамларнинг ишонувчанлиги ва яқинларига ёрдам бериш истагидан қуйидаги 5 босқич орқали фойдаланмоқда:

  1. Ишончли ниқоб остидаги хабар: Танишингиздан: «Салом, илтимос, шу ҳаволага кириб, жияним/болам/бувим учун овоз бериб юборинг» ёки «Энг яхши она/буви танловида қатнашяпмиз» қабилидаги самимий илтимос келади;

  2. Сохта (фишинг) саҳифа: Ҳаволага босганингизда Telegram’нинг расмий кўриниши ва дизайнини тўлиқ такрорлайдиган сохта саҳифа очилади;

  3. Маълумотларни талаб қилиш: Сайт гўёки овозни тасдиқлаш баҳонасида сиздан телефон рақамингизни ва Telegram иловасидан юборилган 5 хонали махфий кириш кодини киритишни сўрайди;

  4. Бир лаҳзада йўқотилган назорат: Сиз кодни ёзган заҳоти фирибгарлар бошқа қурилмадан аккаунтингизга кириб олади ва сизни барча қурилмаларингиздан мажбурий чиқариб (сессияни тугатиб) ташлайди;

  5. Оқибатлар ва пул ундириш: Қўлга киритилган аккаунт орқали сизнинг номингиздан барча контактларга янги алдов хабарлари тарқатилади ёки яқинларингиздан картага шошилинч пул ўтказиб бериш сўралади.

Ҳимояланишнинг 3 та муҳим олтин қоидаси

Шахсий маълумотларингиз ва профилингизни ҳимоя қилиш учун қуйидаги тавсияларга қатъий амал қилиш шарт:

  • Шубҳали ҳаволаларга асло кирманг: Ҳатто энг яқин қариндошингиз юборган бўлса ҳам, овоз бериш, совғалар ёки пул ютуқлари ҳақидаги ҳаволаларни очманг. Аввал унга қўнғироқ қилиб, бу хабарни ҳақиқатан ўзи юборганми ёки йўқлигини аниқлаштиринг;

  • Махфий кодни ҳеч кимга айтманг: Telegram ёки SMS орқали келган хавфсизлик коди шахсий маълумот ҳисобланади. Уни ҳеч қандай сайтга киритманг ва бирор кимсага тақдим этманг;

  • Икки босқичли тасдиқлашни (2FA) дарҳол ёқинг: Иловадаги «Sozlamalar» ➔ «Maxfiylik va xavfsizlik» ➔ «Ikki bosqichli tasdiqlash» (Two-Step Verification) бўлимига кириб, мураккаб парол ўрнатинг ҳамда почтангизни бириктиринг. Бу ҳолда фирибгарлар тасдиқлаш кодини қўлга киритса ҳам, қўшимча паролсиз аккаунтга кира олмайди.

Агар аккаунтингиз ўғирланган бўлса, нима қилиш керак?

Агар алданиб, маълумотларни киритиб қўйган бўлсангиз, ҳар бир сония ҳал қилувчи аҳамиятга эга:

  • Фаол сессияларни ёпинг: Агар Telegram иловангиз компьютер ёки бошқа планшетда очиқ қолган бўлса, зудлик билан «Sozlamalar» ➔ «Qurilmalar» (Devices) бўлимига кириб, номаълум сессияларни ўчириб ташланг;

  • Паролни ўзгартиринг: Имкон қадар тез фурсатда икки босқичли парол ўрнатинг ёки аккаунтни вақтинча музлатиш чораларини кўринг;

  • Яқинларингизни хабардор қилинг: Телефон қўнғироғи ёки бошқа тармоқлар орқали дўстларингиз ва танишларингизга аккаунтингиз бузилганини билдиринг, токи улар номингиздан ёзилган фирибгарлик тузоғига тушмасин.

ИИВ Киберхавфсизлик маркази барча фуқароларни рақамли гигиена қоидаларига риоя қилишга ва яқинларини огоҳлантириб қўйишга чақирмоқда.

TelegramКиберхавфсизлик марказиФишингИИВ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳайдовчилар диққатига: Сохта ёқилғи хариталари орқали аккаунтлар ўғирланмоқдаҲайдовчилар диққатига: Сохта ёқилғи хариталари орқали аккаунтлар ўғирланмоқда13 июл 18:22Telegramда дронлар ҳақидаги сохта каналлар орқали янги фирибгарлик аниқландиTelegramда дронлар ҳақидаги сохта каналлар орқали янги фирибгарлик аниқланди11 июн 17:27Тошкентда яширин онлайн-казино тармоғи фош этилди: 4 миллион доллар ва 60 минг қурбонТошкентда яширин онлайн-казино тармоғи фош этилди: 4 миллион доллар ва 60 минг қурбон29 сентябр 16:14Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиКиберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтди31 июл 02:24Хакерлар Signal фойдаланувчиларининг захира нусхаларини ўғирлашга уринмоқдаХакерлар Signal фойдаланувчиларининг захира нусхаларини ўғирлашга уринмоқда29 май 00:28Фирибгарлар Google орқали Uniswap номидан 400 минг доллар ўғирладиФирибгарлар Google орқали Uniswap номидан 400 минг доллар ўғирлади26 май 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?