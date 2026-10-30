Ўйин охиридаги голлар: Ўзбекистон чемпионатининг 26-турида кечган шиддатли баҳслар

·85·Спорт
Ўйин охиридаги голлар: Ўзбекистон чемпионатининг 26-турида кечган шиддатли баҳслар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 26-тури доирасидаги баҳслар сўнгги дақиқаларда киритилган голлар, кескин курашлар ва қизил карточкалар билан ёдда қолди.
  • «Пахтакор» сафарда Каримовнинг 88-дақиқадаги голи эвазига «Хоразм» устидан ғалаба қозонди, «Сўғдиёна» ва «Бухоро» ўртасидаги учрашув эса 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 26-тури доирасидаги учрашувлар ҳақиқий футбол драмалари, кескин курашлар ва сўнгги сонияларда киритилган голларга бой бўлди. Чемпионлик учун курашаётган «Пахтакор» сафарда қийинчилик билан бўлса-да муҳим 3 очкони қўлга киритган бўлса, Зоминда «Сўғдиёна» ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда мувозанатни тиклади.

30 октябрь куни бўлиб ўтган ўйинларда бир қатор кутилмаган натижалар ва қатор четлатишлар (қизил карточкалар) қайд этилди.

«Хоразм» — «Пахтакор» 0:1: 88-дақиқадаги гол ва 90+7-дақиқадаги оммавий четлатиш

Турнинг энг кескин тўқнашувларидан бири Урганчда кечди:

  • Ҳал қилувчи зарба: Учрашув тақдири 88-дақиқада ҳал бўлди — «Пахтакор» яримҳимоячиси Каримов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, тошкентликларга олтинга тенг ғалабани тақдим этди;

  • 90+7-дақиқадаги кескинлик: Ҳакам қўшиб берган дақиқаларнинг сўнгги сонияларида асаблар дош бермади. Натижада «Пахтакор» сафида Таҳсин, «Хоразм» таркибида эса Отахонов майдондан четлатилиб, ҳар икки жамоа баҳсни 10 киши бўлиб якунлади.

«Сўғдиёна» — «Бухоро» 1:1: 90+1-дақиқадаги нажот

Зоминда кечган учрашувда «Сўғдиёна» мағлубият ёқасидан қайтди:

  • «Бухоро»нинг устунлиги: 57-дақиқада Мамасиддиқов меҳмонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Қўшиб берилган дақиқалардаги бурилиш: Жиззахликлар босимни кучайтириб, 90+1-дақиқада Камоловнинг голи эвазига ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди — 1:1;

  • Қизил карточка: Мувозанат тикланганидан бир неча дақиқа ўтиб, 90+4-дақиқада «Сўғдиёна» футболчиси Каримов қизил карточка олиб, майдонни тарк этди.

«Қўқон-1912» — «Қизилқум» 0:0: Бир киши кам рақибга қарши дуранг

Қўқонда кечган навбатдаги баҳсда ҳисоб очилмади:

  • Эрта четлатиш: Учрашувнинг 39-дақиқасидаёқ «Қизилқум» легионери Жигаури қўполлик сабаб майдондан четлатилди;

  • Фойдаланилмаган устунлик: «Қўқон-1912» футболчилари қарийб бир соат давомида сон жиҳатдан устунликка эга бўлган бўлса-да, навоийликлар мудофаасини ёриб ўта олмади ва баҳс голсиз дуранг билан якунланди.

Суперлига якунига тобора оз фурсат қолаётган бир пайтда қўлга киритилган ҳар бир очко жамоаларнинг турнир жадвалидаги якуний тақдирини ҳал қилишда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистон СуперлигасиПахтакорСўғдиёнаҚўқон-1912
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқладиКубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқлади26 октябр 07:2590+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди90+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди25 октябр 18:07«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади23 октябр 21:523 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди5 август 22:49Ўзбекистон термаси Астанадаги ЖЧда кумуш ва бронза медалини қўлга киритдиЎзбекистон термаси Астанадаги ЖЧда кумуш ва бронза медалини қўлга киритди27 октябр 22:40Лионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишдиЛионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишди16 июл 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди