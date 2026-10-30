Ўйин охиридаги голлар: Ўзбекистон чемпионатининг 26-турида кечган шиддатли баҳслар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 26-тури доирасидаги баҳслар сўнгги дақиқаларда киритилган голлар, кескин курашлар ва қизил карточкалар билан ёдда қолди.
- «Пахтакор» сафарда Каримовнинг 88-дақиқадаги голи эвазига «Хоразм» устидан ғалаба қозонди, «Сўғдиёна» ва «Бухоро» ўртасидаги учрашув эса 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 26-тури доирасидаги учрашувлар ҳақиқий футбол драмалари, кескин курашлар ва сўнгги сонияларда киритилган голларга бой бўлди. Чемпионлик учун курашаётган «Пахтакор» сафарда қийинчилик билан бўлса-да муҳим 3 очкони қўлга киритган бўлса, Зоминда «Сўғдиёна» ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда мувозанатни тиклади.
30 октябрь куни бўлиб ўтган ўйинларда бир қатор кутилмаган натижалар ва қатор четлатишлар (қизил карточкалар) қайд этилди.
«Хоразм» — «Пахтакор» 0:1: 88-дақиқадаги гол ва 90+7-дақиқадаги оммавий четлатиш
Турнинг энг кескин тўқнашувларидан бири Урганчда кечди:
Ҳал қилувчи зарба: Учрашув тақдири 88-дақиқада ҳал бўлди — «Пахтакор» яримҳимоячиси Каримов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, тошкентликларга олтинга тенг ғалабани тақдим этди;
90+7-дақиқадаги кескинлик: Ҳакам қўшиб берган дақиқаларнинг сўнгги сонияларида асаблар дош бермади. Натижада «Пахтакор» сафида Таҳсин, «Хоразм» таркибида эса Отахонов майдондан четлатилиб, ҳар икки жамоа баҳсни 10 киши бўлиб якунлади.
«Сўғдиёна» — «Бухоро» 1:1: 90+1-дақиқадаги нажот
Зоминда кечган учрашувда «Сўғдиёна» мағлубият ёқасидан қайтди:
«Бухоро»нинг устунлиги: 57-дақиқада Мамасиддиқов меҳмонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Қўшиб берилган дақиқалардаги бурилиш: Жиззахликлар босимни кучайтириб, 90+1-дақиқада Камоловнинг голи эвазига ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди — 1:1;
Қизил карточка: Мувозанат тикланганидан бир неча дақиқа ўтиб, 90+4-дақиқада «Сўғдиёна» футболчиси Каримов қизил карточка олиб, майдонни тарк этди.
«Қўқон-1912» — «Қизилқум» 0:0: Бир киши кам рақибга қарши дуранг
Қўқонда кечган навбатдаги баҳсда ҳисоб очилмади:
Эрта четлатиш: Учрашувнинг 39-дақиқасидаёқ «Қизилқум» легионери Жигаури қўполлик сабаб майдондан четлатилди;
Фойдаланилмаган устунлик: «Қўқон-1912» футболчилари қарийб бир соат давомида сон жиҳатдан устунликка эга бўлган бўлса-да, навоийликлар мудофаасини ёриб ўта олмади ва баҳс голсиз дуранг билан якунланди.
Суперлига якунига тобора оз фурсат қолаётган бир пайтда қўлга киритилган ҳар бир очко жамоаларнинг турнир жадвалидаги якуний тақдирини ҳал қилишда муҳим аҳамият касб этмоқда.
Изоҳлар 0
…