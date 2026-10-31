“Олтин тўп” соҳиби Кейннинг ғалабасини адолатли деб топди: Какадан кескин баёнот
Футбол афсонаси, Бразилия миллий терма жамоаси ва «Милан» клубининг собиқ юлдузи Кака Мюнхеннинг «Бавария» клуби ҳужумчиси Ҳарри Кейннинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига муносабат билдирди. Нуфузли La Gazzetta dello Sport нашрига интервю берган бразилиялик собиқ футболчи инглиз тўпурарининг ғалабасини тўлиқ қўллаб-қувватлаб, унинг энг яқин рақиблари — Килиан Мбаппе ва Ламин Ямалнинг ҳолатига очиқ баҳо берди.
«Тўғри танлов бўлди»: Каканинг фикрлари
2007 йилда дунёнинг энг яхши футболчиси деб топилган Кака Кейннинг йил давомида кўрсатган барқарор ўйинига юқори баҳо берди:
«Кейн ғалаба қозонди ва менимча, бу мутлақо тўғри танлов бўлди. Ҳарри ажойиб мавсум ўтказди ҳамда “Бавария”нинг энг яхши, етакчи футболчиларидан бирига айланди.
Мбаппе “Реал” билан ҳеч қандай соврин ютмади, Ямал эса ўз жамоасида ҳал қилувчи футболчи бўла олмади. Уларнинг вақти ҳали келади».
«Олтин тўп»нинг якуний сарҳисоби
Ҳарри Кейн ўз фаолиятида илк бор жаҳоннинг энг нуфузли индивидуал совринини боши узра баланд кўтарди:
Шоҳсупа ва кучли учлик: Журналистлар овоз бериши натижаларига кўра, инглиз ҳужумчиси биринчи ўринни эгаллаган бўлса, «Реал Мадрид» юлдузи Килиан Мбаппе иккинчи, «Барселона»нинг ёш истеъдоди Ламин Ямал учинчи поғонадан жой олди;
Кейинги ўринлар: Кучли бешликни «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри ҳамда саккиз карра совриндор Лионель Месси якунлаб берди.
Маълумот учун, Кака 2007 йилда «Милан» билан Европа Чемпионлар лигасида зафар қучган ҳолда «Олтин тўп»ни қўлга киритган ва шу орқали футбол тарихининг энг ёрқин саҳифаларидан бирини ёзиб қолдирган эди.
Изоҳлар 0
…