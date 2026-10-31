“Олтин тўп” соҳиби Кейннинг ғалабасини адолатли деб топди: Какадан кескин баёнот

·8·Спорт
“Олтин тўп” соҳиби Кейннинг ғалабасини адолатли деб топди: Какадан кескин баёнот

Футбол афсонаси, Бразилия миллий терма жамоаси ва «Милан» клубининг собиқ юлдузи Кака Мюнхеннинг «Бавария» клуби ҳужумчиси Ҳарри Кейннинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига муносабат билдирди. Нуфузли La Gazzetta dello Sport нашрига интервю берган бразилиялик собиқ футболчи инглиз тўпурарининг ғалабасини тўлиқ қўллаб-қувватлаб, унинг энг яқин рақиблари — Килиан Мбаппе ва Ламин Ямалнинг ҳолатига очиқ баҳо берди.

«Тўғри танлов бўлди»: Каканинг фикрлари

2007 йилда дунёнинг энг яхши футболчиси деб топилган Кака Кейннинг йил давомида кўрсатган барқарор ўйинига юқори баҳо берди:

«Кейн ғалаба қозонди ва менимча, бу мутлақо тўғри танлов бўлди. Ҳарри ажойиб мавсум ўтказди ҳамда “Бавария”нинг энг яхши, етакчи футболчиларидан бирига айланди.

Мбаппе “Реал” билан ҳеч қандай соврин ютмади, Ямал эса ўз жамоасида ҳал қилувчи футболчи бўла олмади. Уларнинг вақти ҳали келади».

«Олтин тўп»нинг якуний сарҳисоби

Ҳарри Кейн ўз фаолиятида илк бор жаҳоннинг энг нуфузли индивидуал совринини боши узра баланд кўтарди:

  • Шоҳсупа ва кучли учлик: Журналистлар овоз бериши натижаларига кўра, инглиз ҳужумчиси биринчи ўринни эгаллаган бўлса, «Реал Мадрид» юлдузи Килиан Мбаппе иккинчи, «Барселона»нинг ёш истеъдоди Ламин Ямал учинчи поғонадан жой олди;

  • Кейинги ўринлар: Кучли бешликни «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри ҳамда саккиз карра совриндор Лионель Месси якунлаб берди.

Маълумот учун, Кака 2007 йилда «Милан» билан Европа Чемпионлар лигасида зафар қучган ҳолда «Олтин тўп»ни қўлга киритган ва шу орқали футбол тарихининг энг ёрқин саҳифаларидан бирини ёзиб қолдирган эди.

Ҳарри КейнОлтин тўпКакаБавария
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади27 октябр 16:09Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўлладиҲарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўллади27 октябр 08:25Расмий овоз бериш натижалари: Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қандай қўлга киритди?Расмий овоз бериш натижалари: Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қандай қўлга киритди?Бугун 12:17Нидерландиялик журналист “Олтин тўп” ортидаги босим ва танлов сирларини фош қилдиНидерландиялик журналист “Олтин тўп” ортидаги босим ва танлов сирларини фош қилдиКеча 15:51France Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очдиFrance Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очди28 октябр 19:13Самир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот бердиСамир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот берди28 октябр 18:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди