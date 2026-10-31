«Энди ҳаётимда телевидение бўлмайди»: Ўзжан Дениз сериаллардан кетмоқда
Туркиялик таниқли актёр, хонанда ва режиссёр Ўзжан Дениз энди телесериалларда суратга тушмаслигини маълум қилди.
Санъаткор бу ҳақда 63-Анталия халқаро «Олтин апельсин» кинофестивалида ўзининг янги «Son Yemek» фильми намойишидан кейин журналистлар ва томошабинлар билан суҳбатда айтган.
Дениз телевидение соҳасида исталган мазмундаги лойиҳаларни яратиш тобора қийинлашиб бораётганини таъкидлаган. Унинг фикрича, кино телевидениега нисбатан ижодий эркинлик учун кенгроқ имконият беради.
«Ҳаётимдан телевидениени бутунлай чиқариб ташладим, десам ҳам бўлади. У ерда вазият шундай мураккаблашдики, исталган мазмундаги контентни яратиш қийин бўлиб қолди. Кино эса эркинроқ майдон», — деган актёр.
Ўзжан Денизнинг сўнгги телевидение лойиҳаси «Қизил ғунчалар» («Kızıl Goncalar») сериали бўлган. Унда актёр бош роллардан бирини ижро этган. Эндиликда эса санъаткор кино ижодига эътибор қаратиши кутилмоқда.
Унинг режиссёрлигида суратга олинган ва ўзи ҳам бош ролни ижро этган «Son Yemek» фильми 63-Анталия халқаро «Олтин апельсин» кинофестивалида намойиш этилди.
Изоҳлар 0
…