«Энди ҳаётимда телевидение бўлмайди»: Ўзжан Дениз сериаллардан кетмоқда

·44·Маданият
«Энди ҳаётимда телевидение бўлмайди»: Ўзжан Дениз сериаллардан кетмоқда

Туркиялик таниқли актёр, хонанда ва режиссёр Ўзжан Дениз энди телесериалларда суратга тушмаслигини маълум қилди.

Санъаткор бу ҳақда 63-Анталия халқаро «Олтин апельсин» кинофестивалида ўзининг янги «Son Yemek» фильми намойишидан кейин журналистлар ва томошабинлар билан суҳбатда айтган.

Дениз телевидение соҳасида исталган мазмундаги лойиҳаларни яратиш тобора қийинлашиб бораётганини таъкидлаган. Унинг фикрича, кино телевидениега нисбатан ижодий эркинлик учун кенгроқ имконият беради.

«Ҳаётимдан телевидениени бутунлай чиқариб ташладим, десам ҳам бўлади. У ерда вазият шундай мураккаблашдики, исталган мазмундаги контентни яратиш қийин бўлиб қолди. Кино эса эркинроқ майдон», — деган актёр.

Ўзжан Денизнинг сўнгги телевидение лойиҳаси «Қизил ғунчалар» («Kızıl Goncalar») сериали бўлган. Унда актёр бош роллардан бирини ижро этган. Эндиликда эса санъаткор кино ижодига эътибор қаратиши кутилмоқда.

Унинг режиссёрлигида суратга олинган ва ўзи ҳам бош ролни ижро этган «Son Yemek» фильми 63-Анталия халқаро «Олтин апельсин» кинофестивалида намойиш этилди.

Ўзжан ДенизАнталия кинофестивалиҚизил ғунчаларSon Yemek
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дениз Байсал ажрашиш учун судга мурожаат қилдиДениз Байсал ажрашиш учун судга мурожаат қилди10 июл 13:44Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланадиТурк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланади21 сентябр 18:0715 йилдан сўнг Хуррам ва Сулаймон яна бир фильмда! Премьера санаси маълум бўлди15 йилдан сўнг Хуррам ва Сулаймон яна бир фильмда! Премьера санаси маълум бўлди10 октябр 21:01“100 фоиз энг яхши қайнона бўламан”: Бибисоранинг онаси тўй ҳақидаги гапларга жавоб берди (видео)“100 фоиз энг яхши қайнона бўламан”: Бибисоранинг онаси тўй ҳақидаги гапларга жавоб берди (видео)Бугун 16:09Севинч Исмоилова ва Алишер Байниязовдан янги дуэт: “Миллион” мухлислар эътиборида (видео)Севинч Исмоилова ва Алишер Байниязовдан янги дуэт: “Миллион” мухлислар эътиборида (видео)Кеча 21:07Хамдам Собировнинг янги қўшиғи қандай номланади? (видео)Хамдам Собировнинг янги қўшиғи қандай номланади? (видео)Кеча 17:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди