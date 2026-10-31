Шимкентда аёл оғир аҳволдаги турмуш ўртоғига бир буйрагини берди
Қозоғистоннинг Шимкент шаҳрида яшовчи Айгул исмли аёл оғир касалликка чалинган турмуш ўртоғи Нуржанга бир буйрагини берди. 21 октябрь куни №1 шаҳар клиник шифохонасида ўтказилган трансплантациядан сўнг эр-хотиннинг аҳволи барқарор экани маълум қилинди. Бу ҳақда Otyrar.kz хабар берди.
Маълум бўлишича, Нуржаннинг соғлиғи билан боғлиқ муаммолар жорий йил август ойида бошланган. У иш жойида юраги тўхтаб, клиник ўлим ҳолатини бошдан кечирган. Шошилинч равишда шифохонага олиб келинган эркакнинг буйрак фаолиятида жиддий бузилиш аниқланган. Шундан сўнг унга диализ муолажаси тайинланган.
Дастлаб Нуржанга унинг туғишган опаси донор бўлиши режалаштирилган. Бироқ тиббий текширувлар натижаси бунга имкон бермаган. Шундан кейин турмуш ўртоғи Айгул донор бўлишга қарор қилган.
Зарур тиббий текширувлардан ўтган эр-хотин қарийб бир ой давомида операцияга тайёргарлик кўрган. 21 октябрь куни ўтказилган трансплантация муваффақиятли якунланган.
Трансплантолог шифокор Раҳимжан Жолдибековнинг айтишича, операциядан кейин беморнинг лаборатория кўрсаткичларида ижобий ўзгаришлар кузатилган. Хусусан, қондаги креатинин миқдори 70 гача, мочевина даражаси эса 3,5 гача пасайган.
Ҳозирда донор Айгул ва унинг турмуш ўртоғи Нуржаннинг аҳволи барқарор. Олдинда уларни реабилитация даври ва шифокорлар назорати кутмоқда.
Изоҳлар 0
…