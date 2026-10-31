Шимкентда аёл оғир аҳволдаги турмуш ўртоғига бир буйрагини берди

·21·Дунё
Шимкентда аёл оғир аҳволдаги турмуш ўртоғига бир буйрагини берди

Қозоғистоннинг Шимкент шаҳрида яшовчи Айгул исмли аёл оғир касалликка чалинган турмуш ўртоғи Нуржанга бир буйрагини берди. 21 октябрь куни №1 шаҳар клиник шифохонасида ўтказилган трансплантациядан сўнг эр-хотиннинг аҳволи барқарор экани маълум қилинди. Бу ҳақда Otyrar.kz хабар берди.

Маълум бўлишича, Нуржаннинг соғлиғи билан боғлиқ муаммолар жорий йил август ойида бошланган. У иш жойида юраги тўхтаб, клиник ўлим ҳолатини бошдан кечирган. Шошилинч равишда шифохонага олиб келинган эркакнинг буйрак фаолиятида жиддий бузилиш аниқланган. Шундан сўнг унга диализ муолажаси тайинланган.

Дастлаб Нуржанга унинг туғишган опаси донор бўлиши режалаштирилган. Бироқ тиббий текширувлар натижаси бунга имкон бермаган. Шундан кейин турмуш ўртоғи Айгул донор бўлишга қарор қилган.

Зарур тиббий текширувлардан ўтган эр-хотин қарийб бир ой давомида операцияга тайёргарлик кўрган. 21 октябрь куни ўтказилган трансплантация муваффақиятли якунланган.

Трансплантолог шифокор Раҳимжан Жолдибековнинг айтишича, операциядан кейин беморнинг лаборатория кўрсаткичларида ижобий ўзгаришлар кузатилган. Хусусан, қондаги креатинин миқдори 70 гача, мочевина даражаси эса 3,5 гача пасайган.

Ҳозирда донор Айгул ва унинг турмуш ўртоғи Нуржаннинг аҳволи барқарор. Олдинда уларни реабилитация даври ва шифокорлар назорати кутмоқда.

Шимкентбуйрак трансплантациясиРаҳимжан ЖолдибековOtyrar.kz
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда аёл видео олиш учун бошига пластик қувур улагичини кийиб, уни еча олмай қолди (видео)Қозоғистонда аёл видео олиш учун бошига пластик қувур улагичини кийиб, уни еча олмай қолди (видео)17 октябр 20:15Садир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқдаСадир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқда26 октябр 13:03Шимкентда оилавий можаро эркакнинг ўлими билан якунландиШимкентда оилавий можаро эркакнинг ўлими билан якунланди4 октябр 15:28Ўзбекистон U-17 Шимкентдаги триллерда Қозоғистонни пенальтиларда енгди!Ўзбекистон U-17 Шимкентдаги триллерда Қозоғистонни пенальтиларда енгди!28 сентябр 23:04Хўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиХўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилди30 июл 19:49Хитойлик олимлар инсонга чўчқанинг жигари ва буйрагини кўчириб ўтказдиХитойлик олимлар инсонга чўчқанинг жигари ва буйрагини кўчириб ўтказди10 июн 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда