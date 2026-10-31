Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов Англия Премер-лигасининг 9-тури доирасида «Манчестер Сити»нинг «Брайтон»га қарши ўтказадиган марказий баҳсида асосий таркибдан жой олди.
- «Этиҳад» стадионида бўлиб ўтадиган мазкур учрашувни Крейг Поусон бошчилигидаги ҳакамлар гуруҳи бошқариб боради.
- Турнир жадвалида 21 очко билан пешқадамлик қилаётган «Манчестер Сити»
- 16 очкога эга «Брайтон» жамоасини қабул қилади.
Англия Премер-лигасининг 9-тури марказий баҳсларидан бирида турнир пешқадами — «Манчестер Сити» ўз майдонида мавсумнинг асосий сенсацияларидан бири бўлиб турган «Брайтон» жамоасини қабул қилади. «Этиҳад» стадионида кечадиган шиддатли қарама-қаршилик Крейг Поусон бошчилигидаги ҳакамлар гуруҳи томонидан бошқариб борилади.
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун энг қувонарли янгилик — ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусановнинг бундай муҳим ва стратегик ўйинда «шаҳарликлар»нинг асосий таркибидан жой олгани бўлди.
Турнир жадвалидаги муросасиз ҳолат
Мазкур учрашув АПЛнинг кучли учлигида бораётган икки етакчи жамоа тўқнашуви сифатида алоҳида аҳамиятга эга:
«Манчестер Сити» — пешқадам: Ортда қолган 8 тур натижаларига кўра, 21 очко жамғарган «Сити» турнир жадвалининг 1-поғонасини эгаллаб турибди ва пешқадамликни мустаҳкамлаш ниятида;
«Брайтон» — асосий таъқибчи: Жорий мавсумни кўтаринки руҳда ўтказаётган меҳмонлар 16 очко билан 3-ўриндан жой олган ва орадаги фарқни қисқартириш учун жиддий қаршилик кўрсатишга тайёр.
Расмий таркиблар эълон қилинди
Ҳар икки жамоа мураббийлар штаби баҳсни қуйидаги футболчилар билан бошлайди:
«Манчестер Сити»: Жанлуижи Доннарумма, Матеус Нунеш, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Абдуқодир Ҳусанов, Эллиот Андерсон, Аюб Буадди, Илиман Ндиае, Энцо Фернандес, Жереми Доку, Эрлинг Ҳоланд.
«Брайтон»: Барт Вербругген, Лука Вушкович, Люис Данк, Оливе Боскальи, Костиня, Паскал Гросс, Чема Андрес, Диего Гомес, Ясин Аяри, Максим де Куйпер, Хараламбос Костулас.
Ўйин ҳақида маълумот:
Мусобақа: Англия Премер-лигаси (АПЛ), 9-тур;
Учрашув: «Манчестер Сити» — «Брайтон»;
Бошланиш вақти: 31 октябрь, 20:00;
Стадион: «Этиҳад», Манчестер;
Бош ҳакам: Крейг Поусон.
Абдуқодир Ҳусановнинг АПЛнинг етакчи клуби сафида марказий баҳсларда тўлиқ ишончга эришаётгани ўзбек футболи тарихида янги саҳифа очмоқда ва бугунги баҳсда унинг кучли ҳужумчиларга қарши ҳаракатлари барчанинг диққат марказида бўлади.
Изоҳлар 0
…