Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқда

·33·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов Англия Премер-лигасининг 9-тури доирасида «Манчестер Сити»нинг «Брайтон»га қарши ўтказадиган марказий баҳсида асосий таркибдан жой олди.
  • «Этиҳад» стадионида бўлиб ўтадиган мазкур учрашувни Крейг Поусон бошчилигидаги ҳакамлар гуруҳи бошқариб боради.
  • Турнир жадвалида 21 очко билан пешқадамлик қилаётган «Манчестер Сити»
  • 16 очкога эга «Брайтон» жамоасини қабул қилади.

Англия Премер-лигасининг 9-тури марказий баҳсларидан бирида турнир пешқадами — «Манчестер Сити» ўз майдонида мавсумнинг асосий сенсацияларидан бири бўлиб турган «Брайтон» жамоасини қабул қилади. «Этиҳад» стадионида кечадиган шиддатли қарама-қаршилик Крейг Поусон бошчилигидаги ҳакамлар гуруҳи томонидан бошқариб борилади.

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун энг қувонарли янгилик — ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусановнинг бундай муҳим ва стратегик ўйинда «шаҳарликлар»нинг асосий таркибидан жой олгани бўлди.

Турнир жадвалидаги муросасиз ҳолат

Мазкур учрашув АПЛнинг кучли учлигида бораётган икки етакчи жамоа тўқнашуви сифатида алоҳида аҳамиятга эга:

  • «Манчестер Сити» — пешқадам: Ортда қолган 8 тур натижаларига кўра, 21 очко жамғарган «Сити» турнир жадвалининг 1-поғонасини эгаллаб турибди ва пешқадамликни мустаҳкамлаш ниятида;

  • «Брайтон» — асосий таъқибчи: Жорий мавсумни кўтаринки руҳда ўтказаётган меҳмонлар 16 очко билан 3-ўриндан жой олган ва орадаги фарқни қисқартириш учун жиддий қаршилик кўрсатишга тайёр.

Расмий таркиблар эълон қилинди

Ҳар икки жамоа мураббийлар штаби баҳсни қуйидаги футболчилар билан бошлайди:

  • «Манчестер Сити»: Жанлуижи Доннарумма, Матеус Нунеш, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Абдуқодир Ҳусанов, Эллиот Андерсон, Аюб Буадди, Илиман Ндиае, Энцо Фернандес, Жереми Доку, Эрлинг Ҳоланд.

  • «Брайтон»: Барт Вербругген, Лука Вушкович, Люис Данк, Оливе Боскальи, Костиня, Паскал Гросс, Чема Андрес, Диего Гомес, Ясин Аяри, Максим де Куйпер, Хараламбос Костулас.

Ўйин ҳақида маълумот:

  • Мусобақа: Англия Премер-лигаси (АПЛ), 9-тур;

  • Учрашув: «Манчестер Сити» — «Брайтон»;

  • Бошланиш вақти: 31 октябрь, 20:00;

  • Стадион: «Этиҳад», Манчестер;

  • Бош ҳакам: Крейг Поусон.

Абдуқодир Ҳусановнинг АПЛнинг етакчи клуби сафида марказий баҳсларда тўлиқ ишончга эришаётгани ўзбек футболи тарихида янги саҳифа очмоқда ва бугунги баҳсда унинг кучли ҳужумчиларга қарши ҳаракатлари барчанинг диққат марказида бўлади.

Англия Премер-лигасиМанчестер СитиАбдуқодир ҲусановБрайтон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?29 октябр 08:39Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиЭттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтди29 октябр 07:51Манчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матнБугун 18:57Абдуқодир Ҳусановга неча балл берилди? “Манчестер Сити” — “Брайтон” учрашуви таҳлилиАбдуқодир Ҳусановга неча балл берилди? “Манчестер Сити” — “Брайтон” учрашуви таҳлили29 октябр 08:25“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди28 октябр 13:08Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?27 октябр 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози