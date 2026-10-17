Ньюкасл — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матн

·30·Спорт
Ньюкасл — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги НьюкаслАстон Вилла учрашуви 17 октябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ньюкасл бошланғич таркиби: 21. Хорничек Л., 11. Барнс Х., 4. Ботман С., 20. Фернандес-Пардо М., 3. Холл Л., 7. Жоэлинтон (капитан), 67. Майли Л., 6. Нико, 12. Тиав М., 28. Уиллок Дж., 9. Висса И.

Ньюкасл захирадагилари: 8. Бамба А., 33. Бёрн Д., 37. Дедич А., 23. Мёрфи Дж., 10. Осула У., 1. Поуп Н., 5. Шер Ф., 14. Стейр С., 17. Туре Б.

Ньюкасл бош мураббийи: Жайссле М.

Астон Вилла бошланғич таркиби: 1. Сузуки З., 47. Алиссон, 10. Буэндия Э., 2. Кэш М., 11. Джексон Н., 35. Жоао Гомес, 8. Камара Б., 3. Линделеф В., 44. Манзамби Дж., 5. Мингз Т. (капитан), 29. Уан-Биссака А.

Астон Вилла захирадагилари: 6. Баркли Р., 40. Бизот М., 26. Богард Л., 27. Горецка Л., 4. Харвуд-Беллис Т., 39. Маджо Б., 19. Мбайе И., 7. Макгинн Дж., 14. Торрес П.

Астон Вилла бош мураббийи: Эмери У.

НьюкаслАстон ВиллаАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ковентри — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матнКовентри — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матн12 октябр 22:34Астон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матнАстон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади19 сентябр 20:11«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»23 июл 20:08АПЛда "совуқ душ": «Брайтон» 1-турдаёқ «Астон Вилла»ни янчиб ташлади!АПЛда "совуқ душ": «Брайтон» 1-турдаёқ «Астон Вилла»ни янчиб ташлади!23 август 20:40Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи10 август 11:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...