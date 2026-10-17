Ньюкасл — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Ньюкасл — Астон Вилла учрашуви 17 октябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ньюкасл бошланғич таркиби: 21. Хорничек Л., 11. Барнс Х., 4. Ботман С., 20. Фернандес-Пардо М., 3. Холл Л., 7. Жоэлинтон (капитан), 67. Майли Л., 6. Нико, 12. Тиав М., 28. Уиллок Дж., 9. Висса И.
Ньюкасл захирадагилари: 8. Бамба А., 33. Бёрн Д., 37. Дедич А., 23. Мёрфи Дж., 10. Осула У., 1. Поуп Н., 5. Шер Ф., 14. Стейр С., 17. Туре Б.
Ньюкасл бош мураббийи: Жайссле М.
Астон Вилла бошланғич таркиби: 1. Сузуки З., 47. Алиссон, 10. Буэндия Э., 2. Кэш М., 11. Джексон Н., 35. Жоао Гомес, 8. Камара Б., 3. Линделеф В., 44. Манзамби Дж., 5. Мингз Т. (капитан), 29. Уан-Биссака А.
Астон Вилла захирадагилари: 6. Баркли Р., 40. Бизот М., 26. Богард Л., 27. Горецка Л., 4. Харвуд-Беллис Т., 39. Маджо Б., 19. Мбайе И., 7. Макгинн Дж., 14. Торрес П.
Астон Вилла бош мураббийи: Эмери У.
Изоҳлар 0
…