“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 11-турида «Реал Мадрид» сафарда «Расинг» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, ғалабага эришди.
- Карло Анчелотти шогирдлари Килиан Мбаппе, Жуд Беллингҳем ва Усмон Диоманденинг голлари эвазига учрашув тақдирини биринчи бўлимдаёқ ҳал қилди.
- Ушбу муваффақиятдан сўнг очколари сонини 27 тага етказган мадридликлар пешқадам «Барселона»дан 3 очко ортда қолмоқда.
- «Расинг» эса 11 очко билан турнир жадвалида 16-поғонага тушиб кетди.
Испания Ла Лигасининг 11-турида машҳур «Реал Мадрид» Сантандер шаҳридаги «Эль Сардинеро» стадионида маҳаллий «Расинг» меҳмони бўлиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритди. Барча турнирлар доирасида қаторасига олтинчи ғалабасини тантана қилган қироллик клуби чемпионлик пойгасидаги босимни янада оширди.
Карло Анчелотти шогирдлари учрашув тақдирини биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал қилиб, сафардан ишончли 3 очко билан қайтди.
Биринчи бўлимдаги ҳужумкор бўрон: Ҳар 12 дақиқада биттадан гол
Учрашув меҳмонларнинг тўлиқ назорати остида старт олди ва кетма-кет голлар билан давом этди:
Мбаппе ҳисобни очди (11-дақиқа): Баҳс бошиданоқ кескин ҳужумлар уюштирган «Реал» пенальти тепиш ҳуқуқига эга бўлди. Тўп олдига келган Килиан Мбаппе 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан голга айлантирди — 0:1;
Беллингҳэмнинг аниқ зарбаси (22-дақиқа): Орадан кўп ўтмай, Жуд Беллингҳэм жамоасининг иккинчи тўпини рақиб тўрига жойлаб, устунликни мустаҳкамлади — 0:2;
Диомандедан нуқта (36-дақиқа): 36-дақиқада фаол ҳаракат қилган Усмон Диоманде ўз номини таблога ёздириб қўйди ва ҳисобни йирик кўринишга келтирди — 0:3.
Иккинчи бўлимда мадридликлар тўлиқ ташаббусни сақлаб қолган ҳолда ўйинни хотиржам ғалаба билан якунлади.
Турнир жадвалидаги вазият: «Барселона»гача 3 очко
Сантандердаги йирик ғалаба Ла Лига пешқадамлари сафидаги рақобатни кескинлаштирди:
«Реал Мадрид»: Ўз очколари сонини 27 тага етказиб олган қироллик клуби жадвалда 3-ўринда бормоқда ва пешқадам «Барселона»дан бор-йўғи 3 очкога ортда қолмоқда;
«Расинг»: Мағлубиятдан кейин 11 очко билан 16-поғонага тушиб кетди ва хавфли зонага яқинлашди.
Ўйин қайдномаси:
Ла Лига. 11-тур
«Расинг» — «Реал Мадрид» 0:3
Сана ва майдон: 1 ноябрь, «Эль Сардинеро»
Голлар: Килиан Мбаппе 11 (пен.), Жуд Беллингҳэм 22, Усмон Диоманде 36.
Огоҳлантиришлар: Белосян 34, Луке 45+1.
Таркиблар:
«Расинг»: Агирресабала, Мантилла (Фелипе, 29), Прати, Забири (Гарсия, 61), Белосян, Висенте (Гуляшвили, 82), Каналес, Карикол, Луке, Мартин (Алмейда, 82), Рамон (Маза, 60).
«Реал Мадрид»: Куртуа, Трент, Конате, Ҳейсен, Кукуреля, Чуамени, Силва (Камавинга, 77), Гулер (Диас, 67), Беллингҳэм, Диоманде (Эндрик, 85), Мбаппе.
Изоҳлар 0
…