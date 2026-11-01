“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқда

·64·Спорт
“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 11-турида «Реал Мадрид» сафарда «Расинг» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, ғалабага эришди.
  • Карло Анчелотти шогирдлари Килиан Мбаппе, Жуд Беллингҳем ва Усмон Диоманденинг голлари эвазига учрашув тақдирини биринчи бўлимдаёқ ҳал қилди.
  • Ушбу муваффақиятдан сўнг очколари сонини 27 тага етказган мадридликлар пешқадам «Барселона»дан 3 очко ортда қолмоқда.
  • «Расинг» эса 11 очко билан турнир жадвалида 16-поғонага тушиб кетди.

Испания Ла Лигасининг 11-турида машҳур «Реал Мадрид» Сантандер шаҳридаги «Эль Сардинеро» стадионида маҳаллий «Расинг» меҳмони бўлиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритди. Барча турнирлар доирасида қаторасига олтинчи ғалабасини тантана қилган қироллик клуби чемпионлик пойгасидаги босимни янада оширди.

Карло Анчелотти шогирдлари учрашув тақдирини биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал қилиб, сафардан ишончли 3 очко билан қайтди.

Биринчи бўлимдаги ҳужумкор бўрон: Ҳар 12 дақиқада биттадан гол

Учрашув меҳмонларнинг тўлиқ назорати остида старт олди ва кетма-кет голлар билан давом этди:

  • Мбаппе ҳисобни очди (11-дақиқа): Баҳс бошиданоқ кескин ҳужумлар уюштирган «Реал» пенальти тепиш ҳуқуқига эга бўлди. Тўп олдига келган Килиан Мбаппе 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан голга айлантирди — 0:1;

  • Беллингҳэмнинг аниқ зарбаси (22-дақиқа): Орадан кўп ўтмай, Жуд Беллингҳэм жамоасининг иккинчи тўпини рақиб тўрига жойлаб, устунликни мустаҳкамлади — 0:2;

  • Диомандедан нуқта (36-дақиқа): 36-дақиқада фаол ҳаракат қилган Усмон Диоманде ўз номини таблога ёздириб қўйди ва ҳисобни йирик кўринишга келтирди — 0:3.

Иккинчи бўлимда мадридликлар тўлиқ ташаббусни сақлаб қолган ҳолда ўйинни хотиржам ғалаба билан якунлади.

Турнир жадвалидаги вазият: «Барселона»гача 3 очко

Сантандердаги йирик ғалаба Ла Лига пешқадамлари сафидаги рақобатни кескинлаштирди:

  • «Реал Мадрид»: Ўз очколари сонини 27 тага етказиб олган қироллик клуби жадвалда 3-ўринда бормоқда ва пешқадам «Барселона»дан бор-йўғи 3 очкога ортда қолмоқда;

  • «Расинг»: Мағлубиятдан кейин 11 очко билан 16-поғонага тушиб кетди ва хавфли зонага яқинлашди.

Ўйин қайдномаси:

  • Ла Лига. 11-тур

  • «Расинг» — «Реал Мадрид» 0:3

  • Сана ва майдон: 1 ноябрь, «Эль Сардинеро»

  • Голлар: Килиан Мбаппе 11 (пен.), Жуд Беллингҳэм 22, Усмон Диоманде 36.

  • Огоҳлантиришлар: Белосян 34, Луке 45+1.

Таркиблар:

  • «Расинг»: Агирресабала, Мантилла (Фелипе, 29), Прати, Забири (Гарсия, 61), Белосян, Висенте (Гуляшвили, 82), Каналес, Карикол, Луке, Мартин (Алмейда, 82), Рамон (Маза, 60).

  • «Реал Мадрид»: Куртуа, Трент, Конате, Ҳейсен, Кукуреля, Чуамени, Силва (Камавинга, 77), Гулер (Диас, 67), Беллингҳэм, Диоманде (Эндрик, 85), Мбаппе.

Реал МадридЛа ЛигаКилиан МбаппеЖуд Беллингҳэм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очди«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очди17 сентябр 20:29Жуд Беллингҳэм Англиянинг йил футболчиси деб топилдиЖуд Беллингҳэм Англиянинг йил футболчиси деб топилди25 сентябр 20:15“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлди“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлдиБугун 19:25Мбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлдиМбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлди28 октябр 17:46Мбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташладиМбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташлади28 октябр 17:33Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда2 октябр 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози