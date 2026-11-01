Шомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қилади

·33·Спорт
Шомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қилади

Туркия Суперлигасининг 10-тури доирасида Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун диққатга сазовор тўқнашув бўлиб ўтади. Турнир жадвалида юқорироқ ўринларга интилаётган «Истанбул Башакшеҳир» ўз майдонида лига аутсайдери ҳисобланган «Самсунспор»ни қабул қилади.

Муросасиз кечиши кутилаётган мазкур учрашув Тошкент вақти билан бугун, 1 ноябрь куни соат 18:00 да старт олади.

Жамоаларнинг ҳозирги ҳолати ва турнир жадвалидаги ўрни

Икки клуб ҳам учрашувга турлича кайфият ва вазифалар билан етиб келди:

  • «Истанбул Башакшеҳир»: Ўтказилган турлар якунига кўра, мезбонлар 12 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг 11-поғонасини банд этиб турибди. Ғалаба истанбулликларни турнир пешқадамлари сафига янада яқинлаштириши мумкин;

  • «Самсунспор»: Меҳмонлар мавсум бошини омадсиз ўтказмоқда. Ҳисобида атиги 4 очко бўлган жамоа 17-ўринда хавфли зонада бормоқда ва улар учун ҳар бир очко ҳаёт-мамот масаласига айланган.

Шомуродов ва Селке ҳужум чизиғида: «Башакшеҳир»нинг бошланғич таркиби

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва етакчи ҳужумчиси Элдор Шомуродов бўлажак учрашувни асосий таркибда бошлайди. Бош мураббий ҳужумкор схема танлаган бўлиб, таркиб қуйидагича кўриниш олган:

  • Дарвозабон: Муҳаммед;

  • Ҳимоячилар: Карбоуник, Эмин, Ба, Саба;

  • Ярим ҳимоячилар: Калузински, Камне, Брнич, Олсен;

  • Ҳужумчилар: Элдор Шомуродов, Дейви Селке.

Шомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қилади

Мухлислар ҳужум марказида Шомуродов ва германиялик тажрибали тўпурар Селке жуфтлигидан ёрқин ўйин ҳамда голлар кутишмоқда.

Туркия СуперлигасиЭлдор ШомуродовИстанбул БашакшеҳирСамсунспор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?27 октябр 14:30Элдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юбордиЭлдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юборди27 октябр 10:28Истанбул дербисида “Бешиктош”нинг қўли баланд келди: Шомуродов 75 дақиқа ўйнадиИстанбул дербисида “Бешиктош”нинг қўли баланд келди: Шомуродов 75 дақиқа ўйнади26 октябр 23:29Истанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтадиИстанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтади26 октябр 20:48Туркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олдиТуркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олди23 октябр 14:14Гол ва ассист қайд этган Элдор Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Гол ва ассист қайд этган Элдор Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?19 октябр 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози