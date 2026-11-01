Шомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қилади
Туркия Суперлигасининг 10-тури доирасида Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун диққатга сазовор тўқнашув бўлиб ўтади. Турнир жадвалида юқорироқ ўринларга интилаётган «Истанбул Башакшеҳир» ўз майдонида лига аутсайдери ҳисобланган «Самсунспор»ни қабул қилади.
Муросасиз кечиши кутилаётган мазкур учрашув Тошкент вақти билан бугун, 1 ноябрь куни соат 18:00 да старт олади.
Жамоаларнинг ҳозирги ҳолати ва турнир жадвалидаги ўрни
Икки клуб ҳам учрашувга турлича кайфият ва вазифалар билан етиб келди:
«Истанбул Башакшеҳир»: Ўтказилган турлар якунига кўра, мезбонлар 12 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг 11-поғонасини банд этиб турибди. Ғалаба истанбулликларни турнир пешқадамлари сафига янада яқинлаштириши мумкин;
«Самсунспор»: Меҳмонлар мавсум бошини омадсиз ўтказмоқда. Ҳисобида атиги 4 очко бўлган жамоа 17-ўринда хавфли зонада бормоқда ва улар учун ҳар бир очко ҳаёт-мамот масаласига айланган.
Шомуродов ва Селке ҳужум чизиғида: «Башакшеҳир»нинг бошланғич таркиби
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва етакчи ҳужумчиси Элдор Шомуродов бўлажак учрашувни асосий таркибда бошлайди. Бош мураббий ҳужумкор схема танлаган бўлиб, таркиб қуйидагича кўриниш олган:
Дарвозабон: Муҳаммед;
Ҳимоячилар: Карбоуник, Эмин, Ба, Саба;
Ярим ҳимоячилар: Калузински, Камне, Брнич, Олсен;
Ҳужумчилар: Элдор Шомуродов, Дейви Селке.
Мухлислар ҳужум марказида Шомуродов ва германиялик тажрибали тўпурар Селке жуфтлигидан ёрқин ўйин ҳамда голлар кутишмоқда.
Изоҳлар 0
…