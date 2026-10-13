Эмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирди

·9·Спорт
Эмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Пахтакор» бош мураббийи Эмилиан Карас ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасида «Ал Қодисия»га қарши ўйинда VAR бекор қилган голига қарамай, жамоанинг иродаси ва тактик ўзгаришлар самараси ҳақида гапирди.
  • Иккинчи бўлимда Сардор Собирхўжаевни марказий ҳимояга ўтказиш ҳужумда устунлик яратиб, мувозанатни тиклаш ва ғалаба тўпини киритиш учун имкониятлар яратди.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 2-тури доирасида Саудия Арабистонининг «Ал Қодисия» клубига қарши кечган шиддатли баҳсдан сўнг (1:1), Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси устози Эмилиан Карас учрашув борасидаги фикрлари билан ўртоқлашди.

Тошкентдаги беллашувда томонлар муроса кўчасини танлаган бўлса-да, «шерлар» мураббийи жамоанинг охиригача кўрсатган иродаси, тактик ўзгаришлар самараси ва ғалабани илиб кетиш учун яратилган вазиятларга алоҳида тўхталди.

VAR бекор қилган гол ва жаҳон даражасидаги рақиб

Эмилиан Карас учрашувнинг бориши ва саудияликларнинг хавфли ҳужумлари ҳақида тўхталиб ўтди:

  • Кескин кураш ва бой берилган имкониятлар: «Майдонда яхши ва кескин курашларга бой ўйин кечди. Ҳар икки жамоа кўплаб вазиятлар яратди, баҳсда бундан ҳам кўпроқ голлар урилиши мумкин эди», — дея таъкидлади мураббий;

  • Саудия юлдузларининг хавфи: «Рақибнинг қарши ва тезкор ҳужумларидан эҳтиёт бўлиш лозимлигини йигитларга тайинлагандик, бироқ барибир жаҳон даражасидаги ҳужумкор ўйинчиларга эга меҳмонлар бир нечта хавфли вазиятларни юзага келтиришди»;

  • Биринчи бўлимдаги аламли ҳолат: «Пахтакор» ўйин жиҳатидан рақибдан асло қолишмади. Биринчи бўлимда урилган голимиз VAR тизими орқали бекор қилинган бўлса-да, йигитлар таслим бўлмади.

Ўйинни қутқарган тактик ўзгариш ва Собирхўжаев омили

Иккинчи бўлимда амалга оширилган ротациялар беллашув якунида ўз мевасини берди:

  • Ҳужумдаги тўғри танлов: Иккинчи бўлимда ҳужум чизиғида анча аниқ ва тўғри ҳаракат қилинди. Натижада беллашув охирида мувозанат тикланди ва ҳатто ғалаба тўпини киритиш учун бир нечта қулай вазиятлар вужудга келди;

  • Собирхўжаевнинг марказий ҳимоячи ўрнига туширилиши: «Баҳсдаги ҳолатдан келиб чиқиб тактик ўзгаришларга қўл урдик. Сардор Собирхўжаев марказий ҳимоячи ўрнига майдонга тушгач, ҳужумда яна бир кишига кўпайдик. Бу босим яратишимизга ва керакли голни уришимизга замин яратди».

«Руҳиятни мана шундай сақлашимиз шарт»

«Пахтакор» устози халқаро майдондаги шижоатни маҳаллий чемпионатда ҳам сақлаб қолиш муҳимлигини қайд этди:

  • Иштиёқ ва ўсиш: «Ҳамиша шундай юқори даражада ўйнашни истаймиз. Лекин ички чемпионат ўйинларида футболчиларнинг руҳий ҳолати барибир бошқача бўлади. Машғулот ва учрашувларда бор кучимизни бериб, иштиёқ билан ўйнашда давом этишимиз лозим. Шундагина жамоа сифатида ўсишга эришамиз»;

  • Якуний хулоса: «Бугун юлдузли ва кучли рақибга қарши жуда дадил ўйнай олдик, деб ҳисоблайман».

Маълумот учун, «Пахтакор» Элит ОЧЛ дастлабки икки турида Саудиянинг икки гигантига («Ал Аҳли» ва «Ал Қодисия») қарши дуранг ўйнаб, Ғарб минтақасида муҳим очколарни жамғаришда давом этмоқда.

ПахтакорАл ҚодисияЭмилиан КарасОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?Кеча 18:20“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?Кеча 11:21«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилингБугун 00:14«Пахтакор» ОЧЛда «Ал Қодисия» билан дуранг ўйнади«Пахтакор» ОЧЛда «Ал Қодисия» билан дуранг ўйнадиКеча 21:06«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?Кеча 17:00Ўзбекистонлик легионерлар ўйнаган “Истиқлол” сафарда муҳим ғалабага эришдиЎзбекистонлик легионерлар ўйнаган “Истиқлол” сафарда муҳим ғалабага эришдиБугун 06:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди