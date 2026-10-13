Эмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Пахтакор» бош мураббийи Эмилиан Карас ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасида «Ал Қодисия»га қарши ўйинда VAR бекор қилган голига қарамай, жамоанинг иродаси ва тактик ўзгаришлар самараси ҳақида гапирди.
- Иккинчи бўлимда Сардор Собирхўжаевни марказий ҳимояга ўтказиш ҳужумда устунлик яратиб, мувозанатни тиклаш ва ғалаба тўпини киритиш учун имкониятлар яратди.
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 2-тури доирасида Саудия Арабистонининг «Ал Қодисия» клубига қарши кечган шиддатли баҳсдан сўнг (1:1), Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси устози Эмилиан Карас учрашув борасидаги фикрлари билан ўртоқлашди.
Тошкентдаги беллашувда томонлар муроса кўчасини танлаган бўлса-да, «шерлар» мураббийи жамоанинг охиригача кўрсатган иродаси, тактик ўзгаришлар самараси ва ғалабани илиб кетиш учун яратилган вазиятларга алоҳида тўхталди.
VAR бекор қилган гол ва жаҳон даражасидаги рақиб
Эмилиан Карас учрашувнинг бориши ва саудияликларнинг хавфли ҳужумлари ҳақида тўхталиб ўтди:
Кескин кураш ва бой берилган имкониятлар: «Майдонда яхши ва кескин курашларга бой ўйин кечди. Ҳар икки жамоа кўплаб вазиятлар яратди, баҳсда бундан ҳам кўпроқ голлар урилиши мумкин эди», — дея таъкидлади мураббий;
Саудия юлдузларининг хавфи: «Рақибнинг қарши ва тезкор ҳужумларидан эҳтиёт бўлиш лозимлигини йигитларга тайинлагандик, бироқ барибир жаҳон даражасидаги ҳужумкор ўйинчиларга эга меҳмонлар бир нечта хавфли вазиятларни юзага келтиришди»;
Биринчи бўлимдаги аламли ҳолат: «Пахтакор» ўйин жиҳатидан рақибдан асло қолишмади. Биринчи бўлимда урилган голимиз VAR тизими орқали бекор қилинган бўлса-да, йигитлар таслим бўлмади.
Ўйинни қутқарган тактик ўзгариш ва Собирхўжаев омили
Иккинчи бўлимда амалга оширилган ротациялар беллашув якунида ўз мевасини берди:
Ҳужумдаги тўғри танлов: Иккинчи бўлимда ҳужум чизиғида анча аниқ ва тўғри ҳаракат қилинди. Натижада беллашув охирида мувозанат тикланди ва ҳатто ғалаба тўпини киритиш учун бир нечта қулай вазиятлар вужудга келди;
Собирхўжаевнинг марказий ҳимоячи ўрнига туширилиши: «Баҳсдаги ҳолатдан келиб чиқиб тактик ўзгаришларга қўл урдик. Сардор Собирхўжаев марказий ҳимоячи ўрнига майдонга тушгач, ҳужумда яна бир кишига кўпайдик. Бу босим яратишимизга ва керакли голни уришимизга замин яратди».
«Руҳиятни мана шундай сақлашимиз шарт»
«Пахтакор» устози халқаро майдондаги шижоатни маҳаллий чемпионатда ҳам сақлаб қолиш муҳимлигини қайд этди:
Иштиёқ ва ўсиш: «Ҳамиша шундай юқори даражада ўйнашни истаймиз. Лекин ички чемпионат ўйинларида футболчиларнинг руҳий ҳолати барибир бошқача бўлади. Машғулот ва учрашувларда бор кучимизни бериб, иштиёқ билан ўйнашда давом этишимиз лозим. Шундагина жамоа сифатида ўсишга эришамиз»;
Якуний хулоса: «Бугун юлдузли ва кучли рақибга қарши жуда дадил ўйнай олдик, деб ҳисоблайман».
Маълумот учун, «Пахтакор» Элит ОЧЛ дастлабки икки турида Саудиянинг икки гигантига («Ал Аҳли» ва «Ал Қодисия») қарши дуранг ўйнаб, Ғарб минтақасида муҳим очколарни жамғаришда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…