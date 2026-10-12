«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?

·47·Спорт
«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Пахтакор»
  • ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 2-турида «Ал Қодисия»га қарши ўйин учун Владимир Назаров, Муртазо Пуралиганжи, Заид Таҳсин, Ҳожиакбар Алижонов, Шерзод Насруллаев, Акмал Мозгавой, Башар Ресан, Абдурауф Бўриев, Фламарион ва Штефан Чинедудан иборат таркибни эълон қилди.
  • Ушбу учрашувда «Пахтакор»нинг ғалабаси гуруҳда пешқадамлар қаторига қўшилишига ёрдам беради.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 2-тури доирасида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби ўз майдонида Саудия Арабистонининг юлдузли «Ал Қодисия» жамоасини қабул қилмоқда. Тошкент шаҳридаги «Пахтакор» марказий стадионида соат 18:45 да старт оладиган шиддатли тўқнашув олдидан пойтахтликларнинг бошланғич таркиби расман эълон қилинди.

Мураббийлар штаби ушбу муҳим учрашув учун энг кучли ва жанговар таркибни танлаб олди. Хусусан, дарвозани ишончли посбон Владимир Назаров қўриқлайдиган бўлди.

«Шерлар»нинг расмий бошланғич таркиби

«Пахтакор» майдонга қуйидаги футболчилар билан тушади:

  • Дарвозабон: Владимир Назаров;

  • Ҳимоячилар: Ҳожиакбар Алижонов, Заид Таҳсин, Муртазо Пуралиганжи, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Шерзод Насруллаев;

  • Ярим ҳимоячилар: Акмал Мозгавой, Башар Ресан, Абдурауф Бўриев;

  • Ҳужумчилар: Фламарион, Стефан Чинеду.

Муҳим тактик нуқталар ва ўйин аҳамияти

Мураббийлар штаби ҳимоя чизиғини халқаро тажрибага эга бўлган легионерлар ва маҳаллий етакчилар билан кучайтирган:

  • Мустаҳкам марказ ва қанотлар: Ҳимоя марказида Эрон терма жамоаси аъзоси Муртазо Пуралиганжи ҳамда Заид Таҳсин тандеми ҳаракатланса, қанотларда Ҳожиакбар Алижонов ва Шерзод Насруллаев ҳимоя ва ҳужумни фаол боғлаб беради;

  • Ҳужумкор марказ: Ироқлик плеймейкер Башар Ресан ярим ҳимояда асосий диспетчер вазифасини бажаради, таянч зонасида эса Мозгавой ва Бўриев рақиб ҳужумларини тўхтатишга масъул;

  • Голлар умиди: Ҳужум чизиғида бразилиялик Фламарион ва нигериялик ҳужумчи Стефан Чинеду дуэти Саудия грандининг мудофаа қўрғонини ёриб ўтишга ҳаракат қилади.

«Пахтакор» дастлабки турда сафарда Саудиянинг амалдаги чемпиони «Ал Аҳли» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган эди. Бугунги баҳсдаги ғалаба «шерлар»га гуруҳ пешқадамлари сафига мустаҳкам ўрнашиб олиш имконини беради.

ПахтакорАл ҚодисияОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасиСаудия Арабистони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?Бугун 11:21«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?Бугун 17:00«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?10 август 21:49Жиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиЖиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилинди14 сентябр 22:26Саудияликлардан йирик “мастер-класс”: Кўрфаз кубогида ақлбовар қилмас триллерлар!Саудияликлардан йирик “мастер-класс”: Кўрфаз кубогида ақлбовар қилмас триллерлар!27 сентябр 07:52Саудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошландиСаудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошланди24 сентябр 06:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди