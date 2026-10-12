«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Пахтакор»
- ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 2-турида «Ал Қодисия»га қарши ўйин учун Владимир Назаров, Муртазо Пуралиганжи, Заид Таҳсин, Ҳожиакбар Алижонов, Шерзод Насруллаев, Акмал Мозгавой, Башар Ресан, Абдурауф Бўриев, Фламарион ва Штефан Чинедудан иборат таркибни эълон қилди.
- Ушбу учрашувда «Пахтакор»нинг ғалабаси гуруҳда пешқадамлар қаторига қўшилишига ёрдам беради.
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 2-тури доирасида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби ўз майдонида Саудия Арабистонининг юлдузли «Ал Қодисия» жамоасини қабул қилмоқда. Тошкент шаҳридаги «Пахтакор» марказий стадионида соат 18:45 да старт оладиган шиддатли тўқнашув олдидан пойтахтликларнинг бошланғич таркиби расман эълон қилинди.
Мураббийлар штаби ушбу муҳим учрашув учун энг кучли ва жанговар таркибни танлаб олди. Хусусан, дарвозани ишончли посбон Владимир Назаров қўриқлайдиган бўлди.
«Шерлар»нинг расмий бошланғич таркиби
«Пахтакор» майдонга қуйидаги футболчилар билан тушади:
Дарвозабон: Владимир Назаров;
Ҳимоячилар: Ҳожиакбар Алижонов, Заид Таҳсин, Муртазо Пуралиганжи, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Шерзод Насруллаев;
Ярим ҳимоячилар: Акмал Мозгавой, Башар Ресан, Абдурауф Бўриев;
Ҳужумчилар: Фламарион, Стефан Чинеду.
Муҳим тактик нуқталар ва ўйин аҳамияти
Мураббийлар штаби ҳимоя чизиғини халқаро тажрибага эга бўлган легионерлар ва маҳаллий етакчилар билан кучайтирган:
Мустаҳкам марказ ва қанотлар: Ҳимоя марказида Эрон терма жамоаси аъзоси Муртазо Пуралиганжи ҳамда Заид Таҳсин тандеми ҳаракатланса, қанотларда Ҳожиакбар Алижонов ва Шерзод Насруллаев ҳимоя ва ҳужумни фаол боғлаб беради;
Ҳужумкор марказ: Ироқлик плеймейкер Башар Ресан ярим ҳимояда асосий диспетчер вазифасини бажаради, таянч зонасида эса Мозгавой ва Бўриев рақиб ҳужумларини тўхтатишга масъул;
Голлар умиди: Ҳужум чизиғида бразилиялик Фламарион ва нигериялик ҳужумчи Стефан Чинеду дуэти Саудия грандининг мудофаа қўрғонини ёриб ўтишга ҳаракат қилади.
«Пахтакор» дастлабки турда сафарда Саудиянинг амалдаги чемпиони «Ал Аҳли» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган эди. Бугунги баҳсдаги ғалаба «шерлар»га гуруҳ пешқадамлари сафига мустаҳкам ўрнашиб олиш имконини беради.
Изоҳлар 0
…