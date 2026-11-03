Ҳанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар Лигасининг 4-тури доирасида «Барселона» клуби «Астон Вилла» жамоасига қарши майдонга тушади.
- Ханси Флик рақиб устози Унаи Эмерини дунёдаги энг яхши мураббийлардан бири деб атаб, унинг жамоасидаги мукаммал тартиб ва тизимни юқори баҳолади.
- Шунингдек, германиялик мутахассис «Астон Вилла» сафидаги Джексоннинг юқори савиядаги ўйинини алоҳида эътироф этди.
- Флик мазкур беллашув шогирдлари учун осон бўлмайдиган жиддий имтиҳон бўлишини таъкидлади.
Европа Чемпионлар Лигасининг 4-тури доирасида Каталониянинг «Барселона» клуби Англиянинг энг шиддатли жамоаларидан бири — «Астон Вилла»га қарши майдонга тушади. Муҳим учрашув олдидан каталонияликлар бош мураббийи Ҳанси Флик бўлажак рақиб ва унинг испаниялик устози Унаи Эмери борасида илиқ ҳамда самимий фикрларини билдирди.
Испаниянинг машҳур Marca нашрига берган баёнотида германиялик мутахассис Эмерининг тактик маҳоратига қойил қолишини ва рақибнинг майдондаги мукаммал тартиби жамоаси учун жиддий синов бўлишини яширмади.
«Ҳимояда ҳам, ҳужумда ҳам аниқ тизим бор»: Фликнинг асосий эътирофлари
Флик рақибнинг кучли жиҳатлари ва мураббийлик услубини юқори баҳолади:
Дунёнинг энг кучли мутахассислари қаторида: «Унаи Эмери Европадаги, эҳтимол, бутун дунёдаги энг яхши мураббийлардан бири ҳисобланади. У фаолияти давомида жуда катта ютуқларга эришган ва ўз салоҳиятини исботлаган»;
Йўлга қўйилган мукаммал тартиб: «Унинг жамоаси ҳимояда ҳам, ҳужумда ҳам аниқ тизим асосида ҳаракат қилади. Ҳамма нарса жуда яхши йўлга қўйилган. Бундай жамоанинг ўйинини кузатиш, футболчиларнинг тўп билан қанчалик ишончли ва хотиржам ҳаракат қилишини кўришнинг ўзи ажойиб таассурот қолдиради»;
Жексоннинг юқори савияси: Мураббий шунингдек рақиб сафидаги етакчилар ҳаракатига ҳам тўхталиб, Жексон майдонда фавқулодда юқори савиядаги ўйин намойиш этаётганини алоҳида эътироф этди.
Олдинда — Чемпионлар лигасидаги оғир имтиҳон
Каталонияликлар устози мазкур беллашув ўз шогирдлари учун мураккаб имтиҳон бўлишини очиқ тан олди:
Осон бўлмаган баҳс: «Бизни кучли жамоа ва яхши мураббий бошчилигидаги рақибга қарши осон бўлмайдиган учрашув кутмоқда», — дея фикрига якун ясади Ҳанси Флик.
Ҳар икки жамоа ҳам майдонда очиқ ва шиддатли ўйин намойиш этиши кутилаётган мазкур тўқнашув ЕЧЛ 4-турининг энг томошабоп ва кутилган воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…