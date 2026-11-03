Ҳанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо берди

·57·Спорт
Ҳанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар Лигасининг 4-тури доирасида «Барселона» клуби «Астон Вилла» жамоасига қарши майдонга тушади.
  • Ханси Флик рақиб устози Унаи Эмерини дунёдаги энг яхши мураббийлардан бири деб атаб, унинг жамоасидаги мукаммал тартиб ва тизимни юқори баҳолади.
  • Шунингдек, германиялик мутахассис «Астон Вилла» сафидаги Джексоннинг юқори савиядаги ўйинини алоҳида эътироф этди.
  • Флик мазкур беллашув шогирдлари учун осон бўлмайдиган жиддий имтиҳон бўлишини таъкидлади.

Европа Чемпионлар Лигасининг 4-тури доирасида Каталониянинг «Барселона» клуби Англиянинг энг шиддатли жамоаларидан бири — «Астон Вилла»га қарши майдонга тушади. Муҳим учрашув олдидан каталонияликлар бош мураббийи Ҳанси Флик бўлажак рақиб ва унинг испаниялик устози Унаи Эмери борасида илиқ ҳамда самимий фикрларини билдирди.

Испаниянинг машҳур Marca нашрига берган баёнотида германиялик мутахассис Эмерининг тактик маҳоратига қойил қолишини ва рақибнинг майдондаги мукаммал тартиби жамоаси учун жиддий синов бўлишини яширмади.

«Ҳимояда ҳам, ҳужумда ҳам аниқ тизим бор»: Фликнинг асосий эътирофлари

Флик рақибнинг кучли жиҳатлари ва мураббийлик услубини юқори баҳолади:

  • Дунёнинг энг кучли мутахассислари қаторида: «Унаи Эмери Европадаги, эҳтимол, бутун дунёдаги энг яхши мураббийлардан бири ҳисобланади. У фаолияти давомида жуда катта ютуқларга эришган ва ўз салоҳиятини исботлаган»;

  • Йўлга қўйилган мукаммал тартиб: «Унинг жамоаси ҳимояда ҳам, ҳужумда ҳам аниқ тизим асосида ҳаракат қилади. Ҳамма нарса жуда яхши йўлга қўйилган. Бундай жамоанинг ўйинини кузатиш, футболчиларнинг тўп билан қанчалик ишончли ва хотиржам ҳаракат қилишини кўришнинг ўзи ажойиб таассурот қолдиради»;

  • Жексоннинг юқори савияси: Мураббий шунингдек рақиб сафидаги етакчилар ҳаракатига ҳам тўхталиб, Жексон майдонда фавқулодда юқори савиядаги ўйин намойиш этаётганини алоҳида эътироф этди.

Олдинда — Чемпионлар лигасидаги оғир имтиҳон

Каталонияликлар устози мазкур беллашув ўз шогирдлари учун мураккаб имтиҳон бўлишини очиқ тан олди:

  • Осон бўлмаган баҳс: «Бизни кучли жамоа ва яхши мураббий бошчилигидаги рақибга қарши осон бўлмайдиган учрашув кутмоқда», — дея фикрига якун ясади Ҳанси Флик.

Ҳар икки жамоа ҳам майдонда очиқ ва шиддатли ўйин намойиш этиши кутилаётган мазкур тўқнашув ЕЧЛ 4-турининг энг томошабоп ва кутилган воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиз.

Европа Чемпионлар ЛигасиБарселонаАстон ВиллаҲанси Флик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гордон “Реал” ҳамда “ПСЖ”га қарши ўйинлардаги муаммолар сабабини очиқладиГордон “Реал” ҳамда “ПСЖ”га қарши ўйинлардаги муаммолар сабабини очиқладиКеча 20:34«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди20 октябр 23:46Жоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқладиЖоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқлади20 октябр 06:56Абдуқодир Ҳусанов “Барселона” нигоҳидаги асосий номзодга айландиАбдуқодир Ҳусанов “Барселона” нигоҳидаги асосий номзодга айланди25 май 13:16Жорди Алба: “Бутун фаолиятим учун Унаи Эмерйдан миннатдорман”Жорди Алба: “Бутун фаолиятим учун Унаи Эмерйдан миннатдорман”5 июн 12:35Морган Рогерц Реал Мадрид ёки Барселона сафига ўтиши кутилмоқдаМорган Рогерц Реал Мадрид ёки Барселона сафига ўтиши кутилмоқда3 июн 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози