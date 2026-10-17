Эвертон — Челси: таркиблар ва жонли матн

·35·Спорт
Эвертон — Челси: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги ЭвертонЧелси учрашуви 17 октябр, 16:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Эвертон бошланғич таркиби: 1. Пикфорд Ж., 45. Армстронг Ҳ., 11. Барри Т., 4. Брантуэйт Ж., 8. Дьюсбери-Ҳолл К., 37. Гарнер Ж., 10. Грилиш Ж., 2. Мейтленд-Найлз А., 16. Миколенко В., 34. Рёл М., 6. Тарковский Ж. (капитан).

Эвертон захирадагилари: 24. Алькарас К., 20. Диблинг Т., 19. Жорж Т., . Грэм Б., 30. Ҳакни Ҳ., 22. Жонсон Б., 23. Нёргор К., 15. О'Брайен Ж., 12. Трэверс М.

Эвертон бош мураббийи: Мойес Д.

Челси бошланғич таркиби: 1. Мартинес Э., 34. Ачимпонг Ж., 25. Кайседо М. (капитан), 6. Колвилл Л., 21. Ҳато Ж., 14. Ҳендерсон Ж., 9. Жоао Педро, 5. Лакруа М., 7. Нету П., 10. Палмер К., 17. Рожерс М.

Челси захирадагилари: 4. Барко В., 41. Эштеван, 3. Фофана У., 45. Лавия Р., 32. Николл-Жазули М., 2. Палестра М., 39. Пендерс М., 23. Кенда Г., 18. Уэлбек Д.

Челси бош мураббийи: Алонсо Х.

ЭвертонЧелсиАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!28 сентябр 08:42“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!28 сентябр 08:23Алонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолдиАлонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолди21 август 09:51Лиам Делап ёзда Челсини тарк этиб, Эвертонига ўтиши керакЛиам Делап ёзда Челсини тарк этиб, Эвертонига ўтиши керак7 август 12:36Челси Жордан Пикфордни ўз сафига қўшиб олишга тайёрЧелси Жордан Пикфордни ўз сафига қўшиб олишга тайёр4 август 11:51«Вест Хэм Юнайтед» ўз майдонида «Эвертон»ни 2:1 ҳисобида енгди«Вест Хэм Юнайтед» ўз майдонида «Эвертон»ни 2:1 ҳисобида енгди25 апрел 21:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...