Эвертон — Челси: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Эвертон — Челси учрашуви 17 октябр, 16:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Эвертон бошланғич таркиби: 1. Пикфорд Ж., 45. Армстронг Ҳ., 11. Барри Т., 4. Брантуэйт Ж., 8. Дьюсбери-Ҳолл К., 37. Гарнер Ж., 10. Грилиш Ж., 2. Мейтленд-Найлз А., 16. Миколенко В., 34. Рёл М., 6. Тарковский Ж. (капитан).
Эвертон захирадагилари: 24. Алькарас К., 20. Диблинг Т., 19. Жорж Т., . Грэм Б., 30. Ҳакни Ҳ., 22. Жонсон Б., 23. Нёргор К., 15. О'Брайен Ж., 12. Трэверс М.
Эвертон бош мураббийи: Мойес Д.
Челси бошланғич таркиби: 1. Мартинес Э., 34. Ачимпонг Ж., 25. Кайседо М. (капитан), 6. Колвилл Л., 21. Ҳато Ж., 14. Ҳендерсон Ж., 9. Жоао Педро, 5. Лакруа М., 7. Нету П., 10. Палмер К., 17. Рожерс М.
Челси захирадагилари: 4. Барко В., 41. Эштеван, 3. Фофана У., 45. Лавия Р., 32. Николл-Жазули М., 2. Палестра М., 39. Пендерс М., 23. Кенда Г., 18. Уэлбек Д.
Челси бош мураббийи: Алонсо Х.
Изоҳлар 0
…