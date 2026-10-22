Хоразмда бир оиладан 4 киши вафот этди: сабаб — салатми?

·90·Жамият
Хоразмда бир оиладан 4 киши вафот этди: сабаб — салатми?

Хоразм вилоятининг Боғот туманида бир оиланинг тўрт аъзоси — она ва унинг уч нафар вояга етмаган қизи вафот этди. Дастлабки маълумотларга кўра, улар бир кун аввалги туғилган кундан қолган салатни истеъмол қилганидан кейин ўзларини ёмон ҳис қилган.

Фожиа қандай содир бўлган?

Маълумотларга кўра, оилада фожиадан бир кун олдин туғилган кун нишонланган. Тадбирдан кейин қолган озиқ-овқат маҳсулотлари, жумладан, уйда тайёрланган салат эртаси куни истеъмол қилинган. Шундан сўнг оила аъзоларида заҳарланиш белгилари кузатилган.

«Кун.уз» нашрининг маҳалла раисига таяниб хабар беришича, ўша пайтда аёлнинг турмуш ўртоғи уйда бўлмаган. Салатларни аёлнинг ўзи тайёрлагани айтилмоқда.

Вафот этган уч нафар қиздан энг каттаси 7 ёшда бўлган. Оилада бошқа фарзанд бўлмагани маълум қилинган.

Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилди

Фожиа сабабларини аниқлаш учун суд-тиббий экспертизаси тайинланган. Текширув ишларига вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси, Соғлиқни сақлаш бошқармаси ҳамда санитария-эпидемиология хизмати мутахассислари жалб этилган.

Мазкур ҳолат бўйича 10 октябрь куни Жиноят кодексининг истеъмолчилар ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган маҳсулотлар билан боғлиқ, одамлар ўлимига сабаб бўлган қилмишни назарда тутувчи моддаси асосида жиноят иши қўзғатилган.

Айни вақтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Оила аъзоларининг ўлимига айнан нима сабаб бўлгани экспертиза ва тергов натижалари орқали аниқланиши кутилмоқда.

ХоразмБоғот туманиозиқ-овқатдан заҳарланишжиноят иши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Хато қилдим»: Жасур Умиров сувдаги хавфли ҳаракати сабаб ИИВ ва ФВВ назоратига тушди«Хато қилдим»: Жасур Умиров сувдаги хавфли ҳаракати сабаб ИИВ ва ФВВ назоратига тушди15 сентябр 19:15Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишдиХоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди26 май 15:48Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48Тошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилдиТошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилди8 июн 12:08Саида Мирзиёева Хоразмда: муаммоларга ечимлар изланмоқда (фото)Саида Мирзиёева Хоразмда: муаммоларга ечимлар изланмоқда (фото)27 апрел 22:50Хоразмда шамол алангани кучайтирди: юк машинаси ёниб кетдиХоразмда шамол алангани кучайтирди: юк машинаси ёниб кетди20 май 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди