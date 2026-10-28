Қаршида аламли мағлубият: “Насаф” ўз майдонида “Ал Кувайт”га ютқазиб қўйди

·82·Спорт
Қаршида аламли мағлубият: “Насаф” ўз майдонида “Ал Кувайт”га ютқазиб қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қаршининг «NASAф» клуби Осиё Чемпионлар Лигаси 2 мусобақасининг 3-турида ўз майдонида Кувайтнинг «Ал Кувайт» жамоасига 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Учрашувдаги ягона голни 40-дақиқада Муҳаммад Даҳам киритиб, меҳмонларга ғалаба келтирди.
  • Уч турдан сўнг атиги 1 очко жамғарган Рўзиқул Бердиев шогирдларининг плей-офф босқичига чиқиш имкониятлари кескин пасайиб кетди.

Осиё Чемпионлар Лигаси 2 (ОЧЛ-2) мусобақасининг «А» гуруҳи 3-тури доирасида Қаршининг «Насаф» клуби ўз мухлислари қаршисида Кувайтнинг «Ал Кувайт» жамоасини қабул қилиб, 0:1 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди.

Мазкур мағлубиятдан сўнг учта турда бор-йўғи 1 очко жамғаришга эришган Рўзиқул Бердиев жамоаси турнирнинг кейинги — плей-офф босқичига чиқиш имкониятларини кескин даражада пасайтириб юборди. Ўз навбатида, сафарда қимматли ғалабани қўлга киритган «Ал Кувайт» очколари сонини 6 тага етказиб, гуруҳдаги мавқейини мустаҳкамлади.

«Марказий» стадиондаги баҳс: Биринчи бўлимдаги ягона гол

Қарши шаҳридаги «Марказий» стадионда кечган беллашув шиддатли ва кескин тўқнашувларга бой тарзда ўтди:

  • Ҳал қилувчи зарба: Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол 40-дақиқада кувайтликлар футболчиси Муҳаммад Даҳам томонидан киритилди ва танаффусга қадар меҳмонлар устунликка эга бўлди;

  • Иккинчи бўлимдаги ўзгаришлар: Иккинчи 45 дақиқалик бошида Рўзиқул Бердиев таркибда бир қатор ўзгаришларни амалга оширди — Зафармурод Абдураҳматов, Акром Комилов, Пата Гудушаури ва Юсуф Отубанжо майдонга туширилиб, ҳужум чизиғи кучайтирилди;

  • Натижа бермаган босим: Қаршиликларнинг мувозанатни тиклаш учун қилган кетма-кет хавфли ҳужумлари ва босими рақибнинг зич ҳимояси ҳамда вақтни чўзишга қаратилган тактик ҳаракатлари сабабли самарасиз якунланди.

Протокол маълумотлари ва гуруҳдаги ҳолат

ОЧЛ-2. 3-тур. «А» гуруҳи

«Насаф» (Ўзбекистон) — «Ал Кувайт» (Кувайт) 0:1

28 октябрь, Қарши, «Марказий» стадиони

  • Гол: Даҳам (40);

  • «Насаф» таркиби: Абдувоҳид Неъматов, Ғолиб Ғайбуллаев (Зафармурод Абдураҳматов, 46), Умар Эшмуродов, Алибек Давронов, Шароф Муҳиддинов (Дилшод Муртазоев, 83), Мурод Раҳматов, Ойбек Рустамов, Сардор Баҳромов (Акром Комилов, 46), Аббос Ғуломов (Пата Гудушаури, 63), Аденис Шала, Бобур Абдухолиқов (Юсуф Отубанжо, 63);

  • Огоҳлантиришлар: Марҳун (45), Зола (53), Бирраҳма (67), Ал Қарзаи (90+3);

  • Гуруҳдаги рақобат: Мазкур гуруҳнинг иккинчи учрашуви Баҳрайнда бўлиб ўтади ва унда маҳаллий «Ал Холидия» (1 очко) БААнинг «Ал Ваҳда» (6 очко) клуби билан куч синашади.

Эндиликда Рўзиқул Бердиев шогирдлари учун гуруҳ босқичининг қолган учта учрашуви ҳақиқий «финал»га айланади ва плей-офф йўлланмаси учун ҳар бир ўйинда фақат ғалаба қозониш талаб этилади.

НасафОсиё Чемпионлар Лигаси 2Рўзиқул БердиевАл Кувайт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керакБердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керакКеча 23:01Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилдиРўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилди13 октябр 22:23“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?10 октябр 06:40Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?28 сентябр 17:33«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...20 сентябр 23:29 Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди17 сентябр 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди