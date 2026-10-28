Қаршида аламли мағлубият: “Насаф” ўз майдонида “Ал Кувайт”га ютқазиб қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қаршининг «NASAф» клуби Осиё Чемпионлар Лигаси 2 мусобақасининг 3-турида ўз майдонида Кувайтнинг «Ал Кувайт» жамоасига 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Учрашувдаги ягона голни 40-дақиқада Муҳаммад Даҳам киритиб, меҳмонларга ғалаба келтирди.
- Уч турдан сўнг атиги 1 очко жамғарган Рўзиқул Бердиев шогирдларининг плей-офф босқичига чиқиш имкониятлари кескин пасайиб кетди.
Осиё Чемпионлар Лигаси 2 (ОЧЛ-2) мусобақасининг «А» гуруҳи 3-тури доирасида Қаршининг «Насаф» клуби ўз мухлислари қаршисида Кувайтнинг «Ал Кувайт» жамоасини қабул қилиб, 0:1 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди.
Мазкур мағлубиятдан сўнг учта турда бор-йўғи 1 очко жамғаришга эришган Рўзиқул Бердиев жамоаси турнирнинг кейинги — плей-офф босқичига чиқиш имкониятларини кескин даражада пасайтириб юборди. Ўз навбатида, сафарда қимматли ғалабани қўлга киритган «Ал Кувайт» очколари сонини 6 тага етказиб, гуруҳдаги мавқейини мустаҳкамлади.
«Марказий» стадиондаги баҳс: Биринчи бўлимдаги ягона гол
Қарши шаҳридаги «Марказий» стадионда кечган беллашув шиддатли ва кескин тўқнашувларга бой тарзда ўтди:
Ҳал қилувчи зарба: Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол 40-дақиқада кувайтликлар футболчиси Муҳаммад Даҳам томонидан киритилди ва танаффусга қадар меҳмонлар устунликка эга бўлди;
Иккинчи бўлимдаги ўзгаришлар: Иккинчи 45 дақиқалик бошида Рўзиқул Бердиев таркибда бир қатор ўзгаришларни амалга оширди — Зафармурод Абдураҳматов, Акром Комилов, Пата Гудушаури ва Юсуф Отубанжо майдонга туширилиб, ҳужум чизиғи кучайтирилди;
Натижа бермаган босим: Қаршиликларнинг мувозанатни тиклаш учун қилган кетма-кет хавфли ҳужумлари ва босими рақибнинг зич ҳимояси ҳамда вақтни чўзишга қаратилган тактик ҳаракатлари сабабли самарасиз якунланди.
Протокол маълумотлари ва гуруҳдаги ҳолат
ОЧЛ-2. 3-тур. «А» гуруҳи
«Насаф» (Ўзбекистон) — «Ал Кувайт» (Кувайт) 0:1
28 октябрь, Қарши, «Марказий» стадиони
Гол: Даҳам (40);
«Насаф» таркиби: Абдувоҳид Неъматов, Ғолиб Ғайбуллаев (Зафармурод Абдураҳматов, 46), Умар Эшмуродов, Алибек Давронов, Шароф Муҳиддинов (Дилшод Муртазоев, 83), Мурод Раҳматов, Ойбек Рустамов, Сардор Баҳромов (Акром Комилов, 46), Аббос Ғуломов (Пата Гудушаури, 63), Аденис Шала, Бобур Абдухолиқов (Юсуф Отубанжо, 63);
Огоҳлантиришлар: Марҳун (45), Зола (53), Бирраҳма (67), Ал Қарзаи (90+3);
Гуруҳдаги рақобат: Мазкур гуруҳнинг иккинчи учрашуви Баҳрайнда бўлиб ўтади ва унда маҳаллий «Ал Холидия» (1 очко) БААнинг «Ал Ваҳда» (6 очко) клуби билан куч синашади.
Эндиликда Рўзиқул Бердиев шогирдлари учун гуруҳ босқичининг қолган учта учрашуви ҳақиқий «финал»га айланади ва плей-офф йўлланмаси учун ҳар бир ўйинда фақат ғалаба қозониш талаб этилади.
Изоҳлар 0
…