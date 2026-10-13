Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё Чемпионлар лигаси 2 турнирининг 2-тури доирасида «Насаф» ўз майдонида «Ал Ваҳда»ни қабул қилади.
- Бош мураббий Рўзиқул Бердиев рақиб таркибида кўплаб легионерлар борлигига қарамай, уларнинг кучли ва заиф жиҳатларини ўрганиб чиққанини ва ғалаба учун бор куч сафарбар этилишини таъкидлади.
- Бердиев, шунингдек, жамоанинг ёш футболчиларга ишончи комил эканлигини ва уларни майдонга туширишдан қўрқмаслигини билдирди.
Осиё Чемпионлар лигаси 2 турнирининг 2-тури доирасида Қаршининг «Насаф» жамоаси ўз майдонида БААнинг номдор «Ал Ваҳда» клубини қабул қилади. Мазкур муҳим учрашув олдидан ташкил этилган расмий матбуот анжуманида мезбонлар бош мураббийи Рўзиқул Бердиев ҳамда ҳимоячи Ғолиб Ғайбуллаев иштирок этиб, тайёргарлик жараёни ва бўлажак беллашув режалари билан ўртоқлашди.
Қарши клуби устози рақиб таркибида кўплаб хорижлик юлдузлар тўпланганига қарамай, жамоа уларнинг кучли ва заиф нуқталарини яхши ўрганиб чиққанини ҳамда ғалаба учун бор куч сафарбар этилишини таъкидлади.
«Рақибда 20 га яқин легионер бор, аммо биз тайёрмиз»
Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда» жамоасини таҳлил қилиш жараёнидаги мураккабликлар ва рақибнинг имкониятлари ҳақида тўхталиб ўтди:
Таркибни таҳлил қилишдаги қийинчилик: «Ал Ваҳда»ни ўрганиш бироз қийин бўлди. Улар чемпионат ва кубок ўйинларида турли таркиблар билан майдонга тушмоқда. Шу сабабли асосий таркибда айнан кимлар ўйнашини олдиндан тахмин қилиш осон эмас;
Легионерлар омили: Рақиб таркибида маҳаллийлаштирилган ўйинчилар билан биргаликда 20 нафарга яқин легионер бор. Катта эҳтимол билан кўплаб кучли хорижлик футболчиларга қарши майдонга тушамиз;
Ўйин режаси: «Биз уларнинг кучли ва заиф жиҳатларини таҳлил қилиб, буни йигитларга етказдик. Мақсадимиз — рақибнинг устун томонларини чеклаб, кучсиз нуқталаридан унумли фойдаланиш. Бунинг учун майдонда қатъий тартиб ва юқори диққат талаб қилинади».
«Ёшларни майдонга туширишдан асло қўрқмаймиз»
«Насаф» устози жамоада тарбияланаётган янги авлод вакилларига катта ишонч билдираётганини алоҳида эътироф этди:
Ёшлар сиёсати: «Бу йил ёшларимизга бекорга кўп имконият бермадик. Асосий жамоа билан мунтазам шуғулланиш улар учун улкан тажриба мактаби бўлмоқда. Ҳозир уларни майдонга туширишдан қўрқмаймиз»;
Олимпия терма жамоасидаги натижалар: Ўйинчиларимиз Олимпия термаси сафида ҳам ўзларини жуда яхши кўрсатди. Агар келажакда ана шу тўрт нафар иқтидор асосий таркиб ўзагини ташкил этса, бу бизнинг катта ютуғимиз бўлади;
Ишончли захира: Жамоадаги тажрибали футболчилардан бири сафдан чиққан тақдирда ҳам ёшларга бемалол ва иккиланмасдан ишонч билдирилади.
Мухлислар билан бирга ҳақиқий байрам кутилмоқда
«Насаф» устози учрашувнинг турнирдаги аҳамиятига ҳам урғу берди:
Очко жамғариш вазифаси: «Ўтган мавсумда ҳам бу жамоа билан тўқнаш келганмиз, кучини яхши биламиз. Кейинги босқич йўлланмаси учун ҳар икки томон ҳам бор имкониятини ишга солади ва очко тўплашга интилади»;
Ишқибозлар далдаси: Бердиев барча футбол мухлисларини стадионга чорлаб, уларнинг қўллаб-қувватлаши ёрдамида Қаршида ҳақиқий футбол байрами яратишга умид билдирди.
Изоҳлар 0
…