Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилди

·54·Спорт
Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши ўйин олдидан режаларни ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё Чемпионлар лигаси 2 турнирининг 2-тури доирасида «Насаф» ўз майдонида «Ал Ваҳда»ни қабул қилади.
  • Бош мураббий Рўзиқул Бердиев рақиб таркибида кўплаб легионерлар борлигига қарамай, уларнинг кучли ва заиф жиҳатларини ўрганиб чиққанини ва ғалаба учун бор куч сафарбар этилишини таъкидлади.
  • Бердиев, шунингдек, жамоанинг ёш футболчиларга ишончи комил эканлигини ва уларни майдонга туширишдан қўрқмаслигини билдирди.

Осиё Чемпионлар лигаси 2 турнирининг 2-тури доирасида Қаршининг «Насаф» жамоаси ўз майдонида БААнинг номдор «Ал Ваҳда» клубини қабул қилади. Мазкур муҳим учрашув олдидан ташкил этилган расмий матбуот анжуманида мезбонлар бош мураббийи Рўзиқул Бердиев ҳамда ҳимоячи Ғолиб Ғайбуллаев иштирок этиб, тайёргарлик жараёни ва бўлажак беллашув режалари билан ўртоқлашди.

Қарши клуби устози рақиб таркибида кўплаб хорижлик юлдузлар тўпланганига қарамай, жамоа уларнинг кучли ва заиф нуқталарини яхши ўрганиб чиққанини ҳамда ғалаба учун бор куч сафарбар этилишини таъкидлади.

«Рақибда 20 га яқин легионер бор, аммо биз тайёрмиз»

Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда» жамоасини таҳлил қилиш жараёнидаги мураккабликлар ва рақибнинг имкониятлари ҳақида тўхталиб ўтди:

  • Таркибни таҳлил қилишдаги қийинчилик: «Ал Ваҳда»ни ўрганиш бироз қийин бўлди. Улар чемпионат ва кубок ўйинларида турли таркиблар билан майдонга тушмоқда. Шу сабабли асосий таркибда айнан кимлар ўйнашини олдиндан тахмин қилиш осон эмас;

  • Легионерлар омили: Рақиб таркибида маҳаллийлаштирилган ўйинчилар билан биргаликда 20 нафарга яқин легионер бор. Катта эҳтимол билан кўплаб кучли хорижлик футболчиларга қарши майдонга тушамиз;

  • Ўйин режаси: «Биз уларнинг кучли ва заиф жиҳатларини таҳлил қилиб, буни йигитларга етказдик. Мақсадимиз — рақибнинг устун томонларини чеклаб, кучсиз нуқталаридан унумли фойдаланиш. Бунинг учун майдонда қатъий тартиб ва юқори диққат талаб қилинади».

«Ёшларни майдонга туширишдан асло қўрқмаймиз»

«Насаф» устози жамоада тарбияланаётган янги авлод вакилларига катта ишонч билдираётганини алоҳида эътироф этди:

  • Ёшлар сиёсати: «Бу йил ёшларимизга бекорга кўп имконият бермадик. Асосий жамоа билан мунтазам шуғулланиш улар учун улкан тажриба мактаби бўлмоқда. Ҳозир уларни майдонга туширишдан қўрқмаймиз»;

  • Олимпия терма жамоасидаги натижалар: Ўйинчиларимиз Олимпия термаси сафида ҳам ўзларини жуда яхши кўрсатди. Агар келажакда ана шу тўрт нафар иқтидор асосий таркиб ўзагини ташкил этса, бу бизнинг катта ютуғимиз бўлади;

  • Ишончли захира: Жамоадаги тажрибали футболчилардан бири сафдан чиққан тақдирда ҳам ёшларга бемалол ва иккиланмасдан ишонч билдирилади.

Мухлислар билан бирга ҳақиқий байрам кутилмоқда

«Насаф» устози учрашувнинг турнирдаги аҳамиятига ҳам урғу берди:

  • Очко жамғариш вазифаси: «Ўтган мавсумда ҳам бу жамоа билан тўқнаш келганмиз, кучини яхши биламиз. Кейинги босқич йўлланмаси учун ҳар икки томон ҳам бор имкониятини ишга солади ва очко тўплашга интилади»;

  • Ишқибозлар далдаси: Бердиев барча футбол мухлисларини стадионга чорлаб, уларнинг қўллаб-қувватлаши ёрдамида Қаршида ҳақиқий футбол байрами яратишга умид билдирди.

НасафАл ВаҳдаОсиё Чемпионлар лигаси 2 турнирРўзиқул Бердиев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?10 октябр 06:40Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?28 сентябр 17:33«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...20 сентябр 23:29 Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди17 сентябр 06:25Баҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошладиБаҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошлади16 сентябр 23:05ОЧЛ-2 баҳси: «Ал Холидия» — «Насаф» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиОЧЛ-2 баҳси: «Ал Холидия» — «Насаф» учрашуви асосий таркиблари эълон қилинди16 сентябр 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди