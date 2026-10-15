Ўзбекистон Россия терма жамоаси билан баҳс олиб боришга яқин турибди — тафсилотлар

·0·Спорт
Ўзбекистон Россия терма жамоаси билан баҳс олиб боришга яқин турибди — тафсилотлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилнинг ноябрь ойидаги ФИФА кунларида Россия ёки Саудия Арабистони терма жамоаларига қарши ўртоқлик учрашуви ўтказиши мумкин. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) вице-президенти Одил Аҳмедов мазкур масала юзасидан музокаралар якуний паллада эканини маълум қилди.

Sport24.ru нашри тарқатган хабарга кўра, Россия футбол иттифоқи (РФИ) билан музокаралар анча илгарилаб кетган бўлиб, томонлар келишувга жуда яқин турибди.

Одил Аҳмедов: «Келишувга эришиш арафасидамиз»

ЎФА раҳбарияти вакили музокараларнинг ҳозирги ҳолати ва рақиб танловига ойдинлик киритди:

  • Россия билан мулоқот: «Дарҳақиқат, Россия футбол иттифоқи билан мулоқот олиб боряпмиз ва ноябрь ойида Ўзбекистон ҳамда Россия терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви ташкил этиш бўйича келишувга жуда яқинмиз. Ушбу рақибга қарши баҳс ўтказиш истаги бизда ёз ойларидаёқ пайдо бўлган эди, ҳозир эса барча тафсилотларни муҳокама қилишда давом этяпмиз», — деди Одил Аҳмедов;

  • Саудия Арабистони варианти ва хавфсизлик: «Ҳозирча икки эҳтимолий рақиб билан музокарадамиз — Россия ва Саудия Арабистони. Режа бўйича саудияликлар билан ўйин Ар-Риёдда ўтиши керак эди, бироқ хавфсизлик нуқтаи назаридан биз учрашувни Тошкентга кўчиришни таклиф қилдик. Саудия томони эса ҳозирча бу шартга розилик билдирмади», — дея қўшимча қилди у;

  • Ўйин қаерда бўлади: Агар Саудия варианти амалга ошмаса, Россия билан учрашув катта эҳтимол билан Тошкентда ўтказилади. Шу билан бирга, Россия томони беллашувни ўз майдонида қабул қилиш истагини ҳам билдирган, шу сабабли майдон танлови бўйича муҳокамалар давом этмоқда;

  • Каннаваро билан якуний қарор: «Якуний келишувга эришиш учун барча масалаларни миллий жамоамиз бош мураббийи Фабио Каннаваро билан биргаликда муҳокама қилиб олишимиз зарур. Умид қиламизки, ноябрь ойида ушбу нуфузли ўйинни муваффақиятли ташкил этамиз».

Терма жамоанинг кузги натижалари

Фабио Каннаваро қўл остидаги Ўзбекистон миллий жамоаси сентябрь ва октябрь ойларида бир қатор жиддий синовлардан ўтди:

  • Ишончли ғалабалар: Тошкентда кечган ўйинларда футболчиларимиз Осиёнинг етакчи жамоаларидан бири саналган Эронни 3:1, Сурияни эса 4:1 ҳисобида мағлубиятга учратди;

  • Сафардаги синов: Сўнгги ўртоқлик учрашувида эса жамоамиз сафарда Жанубий Кореяга қарши майдонга тушиб, 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.

Ноябрь ойида бўлиб ўтадиган халқаро ўртоқлик баҳслари терма жамоанинг янги мураббийлар штаби бошқарувидаги ўйин услубини янада такомиллаштириш ва халқаро рейтинг очколарини жамғариш учун муҳим синов майдони бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон футбол ассоциациясиОдил АҳмедовФабио КаннавароРоссия футбол иттифоқи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?6 октябр 13:28Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?5 октябр 18:33Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)31 июл 13:41Ўзбекистон миллий жамоаси Жанубий Кореяга қарши майдонга тушади!Ўзбекистон миллий жамоаси Жанубий Кореяга қарши майдонга тушади!28 июл 13:27Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳоладиКолосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳолади21 июн 16:40Вячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирдиВячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирди18 июн 18:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...