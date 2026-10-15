Ўзбекистон Россия терма жамоаси билан баҳс олиб боришга яқин турибди — тафсилотлар
Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилнинг ноябрь ойидаги ФИФА кунларида Россия ёки Саудия Арабистони терма жамоаларига қарши ўртоқлик учрашуви ўтказиши мумкин. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) вице-президенти Одил Аҳмедов мазкур масала юзасидан музокаралар якуний паллада эканини маълум қилди.
Sport24.ru нашри тарқатган хабарга кўра, Россия футбол иттифоқи (РФИ) билан музокаралар анча илгарилаб кетган бўлиб, томонлар келишувга жуда яқин турибди.
Одил Аҳмедов: «Келишувга эришиш арафасидамиз»
ЎФА раҳбарияти вакили музокараларнинг ҳозирги ҳолати ва рақиб танловига ойдинлик киритди:
Россия билан мулоқот: «Дарҳақиқат, Россия футбол иттифоқи билан мулоқот олиб боряпмиз ва ноябрь ойида Ўзбекистон ҳамда Россия терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви ташкил этиш бўйича келишувга жуда яқинмиз. Ушбу рақибга қарши баҳс ўтказиш истаги бизда ёз ойларидаёқ пайдо бўлган эди, ҳозир эса барча тафсилотларни муҳокама қилишда давом этяпмиз», — деди Одил Аҳмедов;
Саудия Арабистони варианти ва хавфсизлик: «Ҳозирча икки эҳтимолий рақиб билан музокарадамиз — Россия ва Саудия Арабистони. Режа бўйича саудияликлар билан ўйин Ар-Риёдда ўтиши керак эди, бироқ хавфсизлик нуқтаи назаридан биз учрашувни Тошкентга кўчиришни таклиф қилдик. Саудия томони эса ҳозирча бу шартга розилик билдирмади», — дея қўшимча қилди у;
Ўйин қаерда бўлади: Агар Саудия варианти амалга ошмаса, Россия билан учрашув катта эҳтимол билан Тошкентда ўтказилади. Шу билан бирга, Россия томони беллашувни ўз майдонида қабул қилиш истагини ҳам билдирган, шу сабабли майдон танлови бўйича муҳокамалар давом этмоқда;
Каннаваро билан якуний қарор: «Якуний келишувга эришиш учун барча масалаларни миллий жамоамиз бош мураббийи Фабио Каннаваро билан биргаликда муҳокама қилиб олишимиз зарур. Умид қиламизки, ноябрь ойида ушбу нуфузли ўйинни муваффақиятли ташкил этамиз».
Терма жамоанинг кузги натижалари
Фабио Каннаваро қўл остидаги Ўзбекистон миллий жамоаси сентябрь ва октябрь ойларида бир қатор жиддий синовлардан ўтди:
Ишончли ғалабалар: Тошкентда кечган ўйинларда футболчиларимиз Осиёнинг етакчи жамоаларидан бири саналган Эронни 3:1, Сурияни эса 4:1 ҳисобида мағлубиятга учратди;
Сафардаги синов: Сўнгги ўртоқлик учрашувида эса жамоамиз сафарда Жанубий Кореяга қарши майдонга тушиб, 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
Ноябрь ойида бўлиб ўтадиган халқаро ўртоқлик баҳслари терма жамоанинг янги мураббийлар штаби бошқарувидаги ўйин услубини янада такомиллаштириш ва халқаро рейтинг очколарини жамғариш учун муҳим синов майдони бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…