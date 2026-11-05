UFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келди

·18·Спорт
UFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC чемпиони Ислом Махачев ва ММА афсонаси Фёдор Емеляненко самбо бўйича 50-жаҳон чемпионатида иштирок этиш учун Тошкентга ташриф буюрди.
  • Мазкур спортчилари мусобақада фахрий меҳмон ҳамда самбо спорт турининг халқаро элчилари сифатида қатнашмоқда.
  • Пойтахтдаги «Янги Ўзбекистон» мажмуасида жойлашган Муз саройида ўтаётган ушбу юбилей чемпионат 6–8 ноябр кунлари давом этади.

Енгил вазн тоифасида амалдаги UFC чемпиони, жаҳон ММА юлдузи Ислом Махачев навбатдаги бор Ўзбекистон пойтахтига ташриф буюрди. Машҳур спортчи Тошкент шаҳрида 6–8 ноябрь кунлари ўтказиладиган самбо бўйича эркаклар ва аёллар ўртасидаги юбилей — 50-жаҳон чемпионатида фахрий меҳмон ҳамда самбо спорт турининг халқаро расмий элчиси (амбассадори) сифатида иштирок этмоқда.

Пойтахтимиз мезбонлик қилаётган ушбу нуфузли мусобақа жаҳон яккакураш оламининг энг йирик афсоналарини бир жойга жамлади.

Фёдор Емельяненко билан учрашув ва юлдузли ташриф

Ташриф доирасида жаҳон спорт ихлосмандларини тўлқинлантирган тарихий учрашув бўлиб ўтди:

  • Икки давр афсоналари Тошкентда: Ислом Махачев билан бир қаторда ММА тарихидаги энг буюк жангчилардан бири, афсонавий Фёдор Емельяненко ҳам самбо элчиси сифатида Тошкентга ташриф буюрди. Икки буюк спортчи пойтахтда самимий учрашиб, мулоқотда бўлди;

  • Махсус мурожаат ва таклиф: Пойтахтимизга етиб келишдан аввал Ислом Махачев ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали ўзбек халқига видеомурожаат йўллаб, барча спорт ихлосмандларини мазкур тарихий беллашувларга бевосита гувоҳ бўлишга чақирган эди.

Юбилей мусобақа қаерда ва қандай ўтмоқда?

Самбо тарихидаги энг муҳим 50-жаҳон чемпионати мусобақалари юқори савияда ташкил этилган:

  • Тадбир манзили: Жаҳон чемпионати баҳслари пойтахтдаги «Янги Ўзбекистон» мажмуасида жойлашган замонавий Муз саройида (Game Sports Arena) бўлиб ўтмоқда;

  • Мухлислар учун ноёб имконият: Уч кун давомида ишқибозлар сайёрамизнинг энг кучли самбочилари беллашувини кузатиш баробарида, Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко каби кумирларини яқиндан кўриш имконига эга бўлишмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Ислом Махачев бундан аввал 2026 йилнинг июнь ойида ҳам Тошкентда меҳмон бўлиб, ўзбекистонлик Олимпиада чемпионлари ва маҳаллий спорт юлдузлари билан дўстона учрашувлар ўтказган эди.

Ислом МахачевФёдор ЕмельяненкоСамбо бўйича жаҳон чемпионатиТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»10 сентябр 08:02Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекорд4 август 15:20Ислом Махачев Иан Гаррини нечанчи раундда мағлуб этмоқчи эканини айтдиИслом Махачев Иан Гаррини нечанчи раундда мағлуб этмоқчи эканини айтди3 август 18:32“Ислом енгилмас эмас!”: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес Махачевни очиқ жангга чорлади“Ислом енгилмас эмас!”: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес Махачевни очиқ жангга чорлади30 сентябр 19:57«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди16 сентябр 15:52Ислом Махачевни октагонда нима ушлаб турибди? Жавоб кутилмаган...Ислом Махачевни октагонда нима ушлаб турибди? Жавоб кутилмаган...3 август 20:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози