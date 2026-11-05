UFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC чемпиони Ислом Махачев ва ММА афсонаси Фёдор Емеляненко самбо бўйича 50-жаҳон чемпионатида иштирок этиш учун Тошкентга ташриф буюрди.
- Мазкур спортчилари мусобақада фахрий меҳмон ҳамда самбо спорт турининг халқаро элчилари сифатида қатнашмоқда.
- Пойтахтдаги «Янги Ўзбекистон» мажмуасида жойлашган Муз саройида ўтаётган ушбу юбилей чемпионат 6–8 ноябр кунлари давом этади.
Енгил вазн тоифасида амалдаги UFC чемпиони, жаҳон ММА юлдузи Ислом Махачев навбатдаги бор Ўзбекистон пойтахтига ташриф буюрди. Машҳур спортчи Тошкент шаҳрида 6–8 ноябрь кунлари ўтказиладиган самбо бўйича эркаклар ва аёллар ўртасидаги юбилей — 50-жаҳон чемпионатида фахрий меҳмон ҳамда самбо спорт турининг халқаро расмий элчиси (амбассадори) сифатида иштирок этмоқда.
Пойтахтимиз мезбонлик қилаётган ушбу нуфузли мусобақа жаҳон яккакураш оламининг энг йирик афсоналарини бир жойга жамлади.
Фёдор Емельяненко билан учрашув ва юлдузли ташриф
Ташриф доирасида жаҳон спорт ихлосмандларини тўлқинлантирган тарихий учрашув бўлиб ўтди:
Икки давр афсоналари Тошкентда: Ислом Махачев билан бир қаторда ММА тарихидаги энг буюк жангчилардан бири, афсонавий Фёдор Емельяненко ҳам самбо элчиси сифатида Тошкентга ташриф буюрди. Икки буюк спортчи пойтахтда самимий учрашиб, мулоқотда бўлди;
Махсус мурожаат ва таклиф: Пойтахтимизга етиб келишдан аввал Ислом Махачев ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали ўзбек халқига видеомурожаат йўллаб, барча спорт ихлосмандларини мазкур тарихий беллашувларга бевосита гувоҳ бўлишга чақирган эди.
Юбилей мусобақа қаерда ва қандай ўтмоқда?
Самбо тарихидаги энг муҳим 50-жаҳон чемпионати мусобақалари юқори савияда ташкил этилган:
Тадбир манзили: Жаҳон чемпионати баҳслари пойтахтдаги «Янги Ўзбекистон» мажмуасида жойлашган замонавий Муз саройида (Game Sports Arena) бўлиб ўтмоқда;
Мухлислар учун ноёб имконият: Уч кун давомида ишқибозлар сайёрамизнинг энг кучли самбочилари беллашувини кузатиш баробарида, Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко каби кумирларини яқиндан кўриш имконига эга бўлишмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Ислом Махачев бундан аввал 2026 йилнинг июнь ойида ҳам Тошкентда меҳмон бўлиб, ўзбекистонлик Олимпиада чемпионлари ва маҳаллий спорт юлдузлари билан дўстона учрашувлар ўтказган эди.
Изоҳлар 0
…