Қимматга тушган паслар: Доннарумма нима учун тез-тез голли хатоларга йўл қўймоқда?
Италия миллий жамоаси ва «Манчестер Сити» дарвозабони Жанлуижи Доннарумма ўз фаолияти давомида рақибларга гол совға қилиб юборган хатолари билан яна диққат марказига тушди. УЕФА Миллатлар лигасининг 5-тури доирасида Францияга қарши кечган марказий баҳсда (3:1) машҳур посбоннинг навбатдаги қўпол хатоси гол билан якунланди.
Францияга қарши ўйиндаги жиддий хато
Учрашувнинг бор-йўғи 10-дақиқасида Жанлуижи Доннарумма жарима майдончасидан марказ орқали пастдан узатма беришга ҳаракат қилди. Бироқ унинг интилиши муваффақиятсиз чиқиб, Франция терма жамоаси вингери Майкл Олисе тўпни дарҳол илиб олди, ҳимоячини алдаб ўтди ва аниқ зарба билан ҳисобни очди.
Ушбу ҳолат фаолияти давомида тажриба тўплаб бораётган посбоннинг ўз дарвозасига гол урилишига сабаб бўлган 38-хатоси сифатида тарихга кирди. Статистик маълумотларга кўра, Доннарумма бу каби хатоларнинг 31 тасини клублар миқёсида, яна 7 тасини эса Италия миллий жамоаси сафида содир этган.
Доннарумманинг хатолар статистикаси
Кўрсаткичлар ва тафсилотлар
Умумий хатолар сони
38 та (40 тага яқинлашмоқда)
Клуб миқёсидаги хатолар
31 та (жумладан, Манчестер Сити сафида)
Терма жамоадаги хатолар
7 та (Италия миллий жамоаси сафида)
Сўнгги йўл қўйилган вазият
Францияга қарши баҳсда Майкл Олисе томонидан урилган гол
Жорий мавсумдаги хатолар ва Манчестер Сити сафидаги муаммолар
Эслатиб ўтамиз, истеъдодли посбоннинг жорий мавсумдаги хатолари фақат терма жамоа билан чекланиб қолмаяпти. Унинг «Манчестер Сити» сафидаги масъулиятли ўйинларида ҳам рақибларга имконият яратиб берган ҳолатлар кузатилди. Хусусан, «Лейпциг», «Астон Вилла» ва «Ковентри» клубига қарши ўйинларда ҳам шунга ўхшаш хатолар содир этилгани мухлислар ва мутахассислар томонидан танқид остига олинган эди.
Сизнингча, жаҳон даражасидаги дарвозабонларнинг оёқда тўп билан муомала қилишга уриниши ва бу каби хавфли хатоларга йўл қўйиши замонавий футболнинг муқаррар хавфими ёки мураббийлар талабими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…