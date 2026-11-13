Қимматга тушган паслар: Доннарумма нима учун тез-тез голли хатоларга йўл қўймоқда?

1 дақиқа ўқиш21
Қимматга тушган паслар: Доннарумма нима учун тез-тез голли хатоларга йўл қўймоқда?

Италия миллий жамоаси ва «Манчестер Сити» дарвозабони Жанлуижи Доннарумма ўз фаолияти давомида рақибларга гол совға қилиб юборган хатолари билан яна диққат марказига тушди. УЕФА Миллатлар лигасининг 5-тури доирасида Францияга қарши кечган марказий баҳсда (3:1) машҳур посбоннинг навбатдаги қўпол хатоси гол билан якунланди.

Францияга қарши ўйиндаги жиддий хато

Учрашувнинг бор-йўғи 10-дақиқасида Жанлуижи Доннарумма жарима майдончасидан марказ орқали пастдан узатма беришга ҳаракат қилди. Бироқ унинг интилиши муваффақиятсиз чиқиб, Франция терма жамоаси вингери Майкл Олисе тўпни дарҳол илиб олди, ҳимоячини алдаб ўтди ва аниқ зарба билан ҳисобни очди.

Ушбу ҳолат фаолияти давомида тажриба тўплаб бораётган посбоннинг ўз дарвозасига гол урилишига сабаб бўлган 38-хатоси сифатида тарихга кирди. Статистик маълумотларга кўра, Доннарумма бу каби хатоларнинг 31 тасини клублар миқёсида, яна 7 тасини эса Италия миллий жамоаси сафида содир этган.

Доннарумманинг хатолар статистикаси

Кўрсаткичлар ва тафсилотлар

Умумий хатолар сони

38 та (40 тага яқинлашмоқда)

Клуб миқёсидаги хатолар

31 та (жумладан, Манчестер Сити сафида)

Терма жамоадаги хатолар

7 та (Италия миллий жамоаси сафида)

Сўнгги йўл қўйилган вазият

Францияга қарши баҳсда Майкл Олисе томонидан урилган гол

Жорий мавсумдаги хатолар ва Манчестер Сити сафидаги муаммолар

Эслатиб ўтамиз, истеъдодли посбоннинг жорий мавсумдаги хатолари фақат терма жамоа билан чекланиб қолмаяпти. Унинг «Манчестер Сити» сафидаги масъулиятли ўйинларида ҳам рақибларга имконият яратиб берган ҳолатлар кузатилди. Хусусан, «Лейпциг», «Астон Вилла» ва «Ковентри» клубига қарши ўйинларда ҳам шунга ўхшаш хатолар содир этилгани мухлислар ва мутахассислар томонидан танқид остига олинган эди.

Сизнингча, жаҳон даражасидаги дарвозабонларнинг оёқда тўп билан муомала қилишга уриниши ва бу каби хавфли хатоларга йўл қўйиши замонавий футболнинг муқаррар хавфими ёки мураббийлар талабими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари