Жаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов Zuffa Boxing 13 кардида рингга кўтарилади

·45·Спорт
Жаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов Zuffa Boxing 13 кардида рингга кўтарилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтадиган Зуффа Бохинг 13 турнирида ўзбекистонлик боксчилар Жаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов рингга кўтарилади.
  • Жаҳонгир Зокиров супер оғир вазн тоифасида канадалик Брендон Колантонио билан 6 раундлик жанг ўтказса, Раҳматулло Бойматов ярим оғир вазнда ганалик Моро Канлага қарши 8 раундлик баҳсда иштирок этади.

Саудия Арабистонининг пойтахти Ар-Риёд шаҳридаги «The Venue» аренасида «Riyadh Season» туркуми доирасида профессионал бокс ихлосмандлари учун катта спорт байрами — Zuffa Boxing 13 турнири бўлиб ўтади. Мазкур нуфузли бокс оқшомида Ўзбекистон шарафини икки нафар истиқболли чарм қўлқоп устамиз — Жаҳонгир Зокиров ҳамда Раҳматулло (Tullo) Бойматов ҳимоя қилади.

Турнирнинг тўлиқ расмий файт-карди эълон қилиниб, ҳамюртларимизнинг рақиблари ва жанг регламенти маълум бўлди.

Ҳамюртларимизнинг баҳслари: Вазн, раундлар ва рақиблар таҳлили

Ўзбекистонлик боксчилар турнирнинг дастлабки қисмида (prelims) октагон/рингга кўтарилади:

  • Жаҳонгир Зокиров vs Брэндон Колантонио: Супер оғир вазн (Heavyweight) тоифасида кечадиган мазкур қарама-қаршилик 6 раундга мўлжалланган. Зокировга канадалик тажрибали Брэндон Колантонио рақиблик қилади. Колантонио шу кунга қадар профессионал рингда 10 та жанг ўтказиб, 8 та ғалаба ва 2 та мағлубият қайд этган;

  • Раҳматулло Бойматов vs Моро Канла: Ярим оғир вазн (Light Heavyweight) тоифасида 8 раунд этиб белгиланган беллашувда Бойматов Гана вакили Моро Канла билан тўқнаш келади. Канла анча жиддий ва ноқулай рақиб ҳисобланади — унинг ҳисобида 10 та ғалаба ва атиги 1 та мағлубият мавжуд.

Мусобақа қачон ва қайси аренада кечади?

  • Сана ва манзил: Баҳслар 14 ноябрь, шанба куни Ар-Риёддаги «The Venue» мажмуасида старт олади;

  • Халқаро трансляция: Жанглар дунё бўйлаб «Sky Sports» ҳамда «Paramount+» платформалари орқали тўғридан-тўғри эфирга узатилади.

Асосий кард (Main Card): Кечанинг марказий жанглари

Zuffa Boxing 13 турнирининг асосий кардидан жаҳонга машҳур бир қатор юлдузлар иштирокидаги тўқнашувлар ўрин олган:

  • Марказий жанг: Супер ўрта вазн тоифасида (Super Middleweight) Карлос Адамес (Доминикан Республикаси) ва Жером Варбертон (Уэльс) ўртасида 10 раундлик баҳс;

  • Co-main event: Энг енгил вазнда (Bantamweight) австралиялик собиқ жаҳон чемпиони Жейсон Молони мексикалик Андрес Теранга қарши 10 раундлик жанг олиб боради;

  • Шунингдек, супер ўрта вазнда франциялик Бруно Сурас польшалик Камил Беднарек билан 10 раунд куч синашади.

Жаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов Zuffa Boxing 13 кардида рингга кўтарилади

Ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталари учун Ар-Риёддаги ушбу катта платформа халқаро рейтингларда кўтарилиш ва нуфузли промоушенлар эътиборини қозониш йўлида энг муҳим босқичлардан бири бўлиши кутилмоқда.

Жаҳонгир ЗокировРаҳматулло БойматовZuffa Boxing 13Riyadh Season
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов “Zuffa Boxing 13” турнирида рингга кўтариладиЖаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов “Zuffa Boxing 13” турнирида рингга кўтариладиБугун 07:41Абдумалик Халаков Осиё чемпиони бўлди: Финалда кореялик боксчи таслим этилдиАбдумалик Халаков Осиё чемпиони бўлди: Финалда кореялик боксчи таслим этилди2 октябр 14:41Осиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқадиОсиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқади1 октябр 19:43Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!28 сентябр 23:08Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиЖаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмади27 сентябр 16:29Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!26 сентябр 19:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози