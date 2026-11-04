Жаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов Zuffa Boxing 13 кардида рингга кўтарилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтадиган Зуффа Бохинг 13 турнирида ўзбекистонлик боксчилар Жаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов рингга кўтарилади.
- Жаҳонгир Зокиров супер оғир вазн тоифасида канадалик Брендон Колантонио билан 6 раундлик жанг ўтказса, Раҳматулло Бойматов ярим оғир вазнда ганалик Моро Канлага қарши 8 раундлик баҳсда иштирок этади.
Саудия Арабистонининг пойтахти Ар-Риёд шаҳридаги «The Venue» аренасида «Riyadh Season» туркуми доирасида профессионал бокс ихлосмандлари учун катта спорт байрами — Zuffa Boxing 13 турнири бўлиб ўтади. Мазкур нуфузли бокс оқшомида Ўзбекистон шарафини икки нафар истиқболли чарм қўлқоп устамиз — Жаҳонгир Зокиров ҳамда Раҳматулло (Tullo) Бойматов ҳимоя қилади.
Турнирнинг тўлиқ расмий файт-карди эълон қилиниб, ҳамюртларимизнинг рақиблари ва жанг регламенти маълум бўлди.
Ҳамюртларимизнинг баҳслари: Вазн, раундлар ва рақиблар таҳлили
Ўзбекистонлик боксчилар турнирнинг дастлабки қисмида (prelims) октагон/рингга кўтарилади:
Жаҳонгир Зокиров vs Брэндон Колантонио: Супер оғир вазн (Heavyweight) тоифасида кечадиган мазкур қарама-қаршилик 6 раундга мўлжалланган. Зокировга канадалик тажрибали Брэндон Колантонио рақиблик қилади. Колантонио шу кунга қадар профессионал рингда 10 та жанг ўтказиб, 8 та ғалаба ва 2 та мағлубият қайд этган;
Раҳматулло Бойматов vs Моро Канла: Ярим оғир вазн (Light Heavyweight) тоифасида 8 раунд этиб белгиланган беллашувда Бойматов Гана вакили Моро Канла билан тўқнаш келади. Канла анча жиддий ва ноқулай рақиб ҳисобланади — унинг ҳисобида 10 та ғалаба ва атиги 1 та мағлубият мавжуд.
Мусобақа қачон ва қайси аренада кечади?
Сана ва манзил: Баҳслар 14 ноябрь, шанба куни Ар-Риёддаги «The Venue» мажмуасида старт олади;
Халқаро трансляция: Жанглар дунё бўйлаб «Sky Sports» ҳамда «Paramount+» платформалари орқали тўғридан-тўғри эфирга узатилади.
Асосий кард (Main Card): Кечанинг марказий жанглари
Zuffa Boxing 13 турнирининг асосий кардидан жаҳонга машҳур бир қатор юлдузлар иштирокидаги тўқнашувлар ўрин олган:
Марказий жанг: Супер ўрта вазн тоифасида (Super Middleweight) Карлос Адамес (Доминикан Республикаси) ва Жером Варбертон (Уэльс) ўртасида 10 раундлик баҳс;
Co-main event: Энг енгил вазнда (Bantamweight) австралиялик собиқ жаҳон чемпиони Жейсон Молони мексикалик Андрес Теранга қарши 10 раундлик жанг олиб боради;
Шунингдек, супер ўрта вазнда франциялик Бруно Сурас польшалик Камил Беднарек билан 10 раунд куч синашади.
Ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталари учун Ар-Риёддаги ушбу катта платформа халқаро рейтингларда кўтарилиш ва нуфузли промоушенлар эътиборини қозониш йўлида энг муҳим босқичлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…