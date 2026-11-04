Жаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов “Zuffa Boxing 13” турнирида рингга кўтарилади

·63·Спорт
Жаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов “Zuffa Boxing 13” турнирида рингга кўтарилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтадиган «Зуффа Бохинг 13» турнирида ўзбекистонлик боксчилар Жаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов навбатдаги жангларини ўтказади.
  • Жаҳонгир Зокиров ўта оғир вазн тоифасида канадалик Брендон Колантониога қарши 6 раундлик баҳсда рингга чиқади.
  • Ярим оғир вазн вакили Раҳматулло Бойматов эса 8 раундга мўлжалланган жангда ганалик Моро Инусах Канла билан куч синашади.

Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳри навбатдаги нуфузли профессионал бокс турнирига мезбонлик қилишга ҳозирланмоқда. Промоутерлар томонидан ташкил этилаётган «Zuffa Boxing 13» турнирининг тўлиқ файт-карди расман эълон қилинди.

Ўзбекистонлик бокс ишқибозларини қувонтирган жиҳати — мазкур катта бокс оқшоми доирасида профессионал рингда мағлубиятсиз одимлаётган икки нафар вакилимиз — Жаҳонгир Зокиров ҳамда Раҳматулло Бойматов муҳим жангларини ўтказади.

Ўзбек боксчиларининг жанглари ва рақиблари

Сешанба куни расман тасдиқланган жуфтликларга кўра, ҳамюртларимиз қуйидаги рақибларга қарши куч синашади:

  • Жаҳонгир Зокиров — Брендон Колантонио: Ўта оғир вазн тоифасида фаолият олиб бораётган ва ҳозиргача барча жангларини муддатидан аввал якунлаган Жаҳонгир Зокиров (2-0, 2 КО) тажрибали канадалик боксчи Брендон Колантониога (8-2, 1 КО) қарши рингга кўтарилади. Ушбу тўқнашув 6 раунд этиб белгиланган;

  • Раҳматулло Бойматов — Моро Инусах Канла: Ярим оғир вазн тоифасида порлаётган истеъдод эгаси Раҳматулло Бойматов (1-0, 1 КО) Гана вакили, ҳақиқий нокаутчи Моро Инусах Канлага (10-1, 9 КО) қарши жиддий синовдан ўтади. 8 раундга мўлжалланган бу баҳс Бойматов учун фаолиятидаги энг жиддий чақириқ бўлиши кутилмоқда.

Оқшомнинг марказий баҳси ва ўтказилиш жойи

Мусобақанинг энг асосий тўқнашуви ҳам кучли номлар ўртасида кечади:

  • Карлос Адамес рингга қайтмоқда: Кечанинг марказий жангида Доминикан Республикаси вакили, WBC версияси бўйича амалдаги жаҳон чемпиони Карлос Адамес (25-1-1, 18 КО) Уэльс вакили Жером Уорбертонга (18-2-2, 2 КО) қарши дош беради. Ўн раундли рейтинги баҳс унвон ҳимояси мақомисиз ўтказилади;

  • Сана ва арена: «Zuffa Boxing 13» жанглари 14 ноябрь, шанба куни Ар-Риёддаги муҳташам «The Venue» аренасида бўлиб ўтади.

Ўзбек оғир вазнлиларининг янги авлоди учун ушбу халқаро платформа жаҳон бокси марказига айланган Саудия Арабистонида ўз кучини яна бир бор кўрсатиш учун қулай имконият яратади.

Жаҳонгир ЗокировРаҳматулло БойматовZuffa Boxing 13Ар-Риёд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдумалик Халаков Осиё чемпиони бўлди: Финалда кореялик боксчи таслим этилдиАбдумалик Халаков Осиё чемпиони бўлди: Финалда кореялик боксчи таслим этилди2 октябр 14:41Осиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқадиОсиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқади1 октябр 19:43Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!28 сентябр 23:08Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиЖаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмади27 сентябр 16:29Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!26 сентябр 19:46Жаҳонгир Зокиров Дана Уайт промоушенидаги дебют жангини АҚШда ўтказадиЖаҳонгир Зокиров Дана Уайт промоушенидаги дебют жангини АҚШда ўтказади5 июн 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози