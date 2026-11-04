Жаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов “Zuffa Boxing 13” турнирида рингга кўтарилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтадиган «Зуффа Бохинг 13» турнирида ўзбекистонлик боксчилар Жаҳонгир Зокиров ва Раҳматулло Бойматов навбатдаги жангларини ўтказади.
- Жаҳонгир Зокиров ўта оғир вазн тоифасида канадалик Брендон Колантониога қарши 6 раундлик баҳсда рингга чиқади.
- Ярим оғир вазн вакили Раҳматулло Бойматов эса 8 раундга мўлжалланган жангда ганалик Моро Инусах Канла билан куч синашади.
Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳри навбатдаги нуфузли профессионал бокс турнирига мезбонлик қилишга ҳозирланмоқда. Промоутерлар томонидан ташкил этилаётган «Zuffa Boxing 13» турнирининг тўлиқ файт-карди расман эълон қилинди.
Ўзбекистонлик бокс ишқибозларини қувонтирган жиҳати — мазкур катта бокс оқшоми доирасида профессионал рингда мағлубиятсиз одимлаётган икки нафар вакилимиз — Жаҳонгир Зокиров ҳамда Раҳматулло Бойматов муҳим жангларини ўтказади.
Ўзбек боксчиларининг жанглари ва рақиблари
Сешанба куни расман тасдиқланган жуфтликларга кўра, ҳамюртларимиз қуйидаги рақибларга қарши куч синашади:
Жаҳонгир Зокиров — Брендон Колантонио: Ўта оғир вазн тоифасида фаолият олиб бораётган ва ҳозиргача барча жангларини муддатидан аввал якунлаган Жаҳонгир Зокиров (2-0, 2 КО) тажрибали канадалик боксчи Брендон Колантониога (8-2, 1 КО) қарши рингга кўтарилади. Ушбу тўқнашув 6 раунд этиб белгиланган;
Раҳматулло Бойматов — Моро Инусах Канла: Ярим оғир вазн тоифасида порлаётган истеъдод эгаси Раҳматулло Бойматов (1-0, 1 КО) Гана вакили, ҳақиқий нокаутчи Моро Инусах Канлага (10-1, 9 КО) қарши жиддий синовдан ўтади. 8 раундга мўлжалланган бу баҳс Бойматов учун фаолиятидаги энг жиддий чақириқ бўлиши кутилмоқда.
Оқшомнинг марказий баҳси ва ўтказилиш жойи
Мусобақанинг энг асосий тўқнашуви ҳам кучли номлар ўртасида кечади:
Карлос Адамес рингга қайтмоқда: Кечанинг марказий жангида Доминикан Республикаси вакили, WBC версияси бўйича амалдаги жаҳон чемпиони Карлос Адамес (25-1-1, 18 КО) Уэльс вакили Жером Уорбертонга (18-2-2, 2 КО) қарши дош беради. Ўн раундли рейтинги баҳс унвон ҳимояси мақомисиз ўтказилади;
Сана ва арена: «Zuffa Boxing 13» жанглари 14 ноябрь, шанба куни Ар-Риёддаги муҳташам «The Venue» аренасида бўлиб ўтади.
Ўзбек оғир вазнлиларининг янги авлоди учун ушбу халқаро платформа жаҳон бокси марказига айланган Саудия Арабистонида ўз кучини яна бир бор кўрсатиш учун қулай имконият яратади.
Изоҳлар 0
…