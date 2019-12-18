Ўзбекистон ОТЖ "Ал Араби" дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритди
Бирлашган Араб Амирликларида йиғин олиб бораётган олимпия терма жамоамиз бугун илк назорат ўйинини ўтказди.
Рақиб БААнинг Умм ал Қувайн амирлиги шарафини ҳимоя қиладиган "Ал Араби" клуби бўлди. Мазкур беллашувда Любинко Друлович шогирдлари 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабани қўлга киритди.
"Ал Араби" (БАА) - Ўзбекистон U-23 0:4
Голлар: Бобур Абдихолиқов (7'), Санжар Қодирқулов (31'), Миржахон Мирахмадов (79'), Хожиакбар Алижонов (83').
Ўзбекистон U-23: Абдувоҳид Неъматов, Ислом Қобилов, Абдулла Абдуллаев, Дилшод Саитов, Азиз Ғаниев, Нурилло Тўхтасинов, Бобур Абдихолиқов, Шерзод Насруллаев, Азиз Амонов, Ҳусниддин Алиқулов, Санжар Қодирқулов.
Захира: Низомитдин Зиёвутдинов, Машхуржон Муҳаммаджонов, Ҳожиакбар Алижонов, Илҳом Алижонов, Ойбек Рустамов, Ислом Кенжабоев, Шароф Муҳитдинов, Аброрбек Исмоилов, Ойбек Бозоров, Достон Ибрагимов, Жасурбек Яхшибоев, Миржаҳон Мираҳмадов.
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