Жошуа: 100 триллион фоиз Руис билан яна жанг қиламиз

  • 19 декабрь 2019, 17:10
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  • Спорт
    • Жошуа: 100 триллион фоиз Руис билан яна жанг қиламиз
    WBA, WBO, IBF, IBO йўналишлари бўйича жаҳон чемпиони Энтони Жошуа (23-1, 21 КО) мексикалик боксчи Энди Руис (33-2, 22 КО) билан яна рингга кўтарилишини таъкдлади.

    "100 триллион фоиз биз Руис билан яна жанг қиламиз. Мен доим айтганман, Руис билан Мексикада жанг қиламан.
    Биз у билан келиша оламиз. Мен асосий давогарлар билан жанг қиламан    ", - деди Жошуа.

    Эслатиб ўтамиз, Жошуа ва Руис ўртасидаги реванш жанги 7 декабрь куни бўлиб ўтди ва ҳакамлар бир овоздан Жошуанинг ғалабасига қарор чиқаришган эди.

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