Жошуа: 100 триллион фоиз Руис билан яна жанг қиламиз
WBA, WBO, IBF, IBO йўналишлари бўйича жаҳон чемпиони Энтони Жошуа (23-1, 21 КО) мексикалик боксчи Энди Руис (33-2, 22 КО) билан яна рингга кўтарилишини таъкдлади.
"100 триллион фоиз биз Руис билан яна жанг қиламиз. Мен доим айтганман, Руис билан Мексикада жанг қиламан.
Биз у билан келиша оламиз. Мен асосий давогарлар билан жанг қиламан", - деди Жошуа.
Эслатиб ўтамиз, Жошуа ва Руис ўртасидаги реванш жанги 7 декабрь куни бўлиб ўтди ва ҳакамлар бир овоздан Жошуанинг ғалабасига қарор чиқаришган эди.
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