“Насаф” иккига бўлиниб назорат учрашуви ўтказди. Уч легионер гол урди

  • 22 декабрь 2019, 20:39
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  • Спорт
    • “Насаф” иккига бўлиниб назорат учрашуви ўтказди. Уч легионер гол урди
    Бугун “Насаф” жамоаси иккига бўлинган ҳолда ўзаро назорат учрашуви ўтказди.
    Назорат учрашуви Қаршидаги “Меҳнатчи” стадионда бўлиб ўтди. Ушбу учрашувда "аждарлар" иккига бўлиниб, кўк ва оқ либосларда майдонга тушишди.

    Учрашувда “оқлар” 4:2 ҳисобида устун келишди.

    Голлар: Акмал Мозговой, Мухриддин Зоиров, Ғолиб Ғайбуллаев, Муҳаммад Кулибали, Файсал Траоре, Ален Карапетян.






    Манба: fcnasaf.uz

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