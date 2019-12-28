"Барселона" футболчиси клуб устидан шикоят аризасини ёзди
"Барселона" ярим ҳимоячиси Артуро Видаль Испания футбол ассоциациясига ҳозирги клуби устидан шикоят қилди.
Шикоятнинг сабаби ўтган мавсум учун тўланмаган бонуслар.
Видалнинг таъкидлашича, каталонияликлар унга ўтган мавсум учун 2,4 миллион евро миқдоридаги бонусларни тўлашмаган.
Ўз навбатида "Барселона" адвокатлари футболчини ва унинг адвокатини келишувни нотўғри талқин қилишда айбламоқда.
Эслатиб ўтамиз, кеча Видалнинг Миланнинг "Интер" клуби билан келишувга эришгани ҳақида хабар қилинган эди.
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